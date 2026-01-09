Es posible que pronto veamos un sucesor del MSI Claw 8 AI+, ya que Intel promete lanzar numerosas consolas portátiles para videojuegos con CPU Panther Lake

Intel anunció que habrá una plataforma de juegos portátil con la serie Panther Lake.

Las alianzas con MSI, Acer, GPD y Microsoft significan que podrían estar en camino varios dispositivos portátiles.

Estos dispositivos no estarán disponibles a corto plazo, pero se espera que se den a conocer más detalles a finales de 2026.

CES 2026 ha estado lleno de sorpresas, sin embargo, hay algunas novedades que han brillado por su ausencia, nos referimos a las computadoras portátiles para juegos o consolas portátiles, afortunadamente, Intel insinuó la posibilidad de una serie de lanzamientos para finales de 2026.

Según informa Notebookcheck, Intel ha prometido que llegarán dispositivos portátiles equipados con su serie de procesadores Panther Lake. Esto podría incluir colaboraciones con empresas como MSI, Acer, GPD, Microsoft y Onexplayer, y se espera que a lo largo de este año se revelen más novedades al respecto.

Dado que tanto Lenovo como Asus han lanzado recientemente el Legion Go 2 y el ROG Xbox Ally X, respectivamente, ambos fabricantes quedan fuera de la carrera por renovar sus dispositivos portátiles con los nuevos chips de Intel, por lo que seguramente no veremos nuevos dispositivos en este ámbito durante algún tiempo.

Básicamente, esto deja espacio para que uno de los grandes actores, concretamente MSI, fabrique un sucesor de los dispositivos portátiles Claw AI+ que utilizan el procesador Core Ultra 7 258V de Intel.

Según las afirmaciones de Intel sobre el rendimiento de la GPU integrada Arc B390 de Panther Lake, que se dice que es un 73 % más rápida que la Radeon 890M de AMD y consume menos energía, se puede afirmar con seguridad que el equipo azul podría plantar cara al equipo rojo en el ámbito de las consolas portátiles.

Si se construyera en torno a una CPU Panther Lake, podríamos ver un nuevo dispositivo MSI Claw con un rendimiento significativamente mejor que la mayoría de las consolas portátiles convencionales de la generación actual. Según Intel, se supone que este es el rendimiento de las consolas portátiles de próxima generación (véase el gráfico anterior).

También ayuda que XeSS 3 (compatible con Panther Lake y gráficos integrados Xe más antiguos) venga con las ventajas de la generación multifotograma, una tecnología que solo hemos visto utilizar a Nvidia en sus GPU de la serie RTX 5000 (aunque también es posible a través de Lossless Scaling en Steam).

Y lo que es más importante, en el gran esquema de las cosas, la batalla entre AMD e Intel en el mercado de los dispositivos portátiles está en marcha.

Intel está consolidando su posición en el mercado de los videojuegos

(Image credit: Intel)

Aunque la APU Ryzen AI Max+ 395 de AMD ofrece básicamente un rendimiento similar al de una computadora portátil para juegos para la GPD Win 5 y otros dispositivos portátiles de gama alta, el Core Ultra 7 258V de Intel sigue siendo, en mi opinión, el chip más impresionante en general.

Es el procesador que se utiliza en los dispositivos portátiles MSI Claw AI+, y el MSI Claw 8 AI+ es el mejor dispositivo portátil que he utilizado hasta la fecha. Sí, el precio de 899 dólares del Claw fue un punto de discordia para mí, pero con los dispositivos portátiles Max+ 395 que cuestan casi 2000 dólares, hay un claro ganador en términos de valor.

Si las afirmaciones de Intel sobre el salto generacional en el rendimiento son ciertas, nos espera un sucesor mucho más potente del MSI Claw 8 AI+ con un chip Panther Lake como motor. Y Intel se consolidará aún más como una presencia importante en lo que respecta al hardware para juegos, especialmente desde que se ha filtrado su próxima GPU discreta Arc B770, supuestamente equipada con 16 GB de VRAM.

Hay mucho que esperar tanto de AMD como de Intel, no solo en el ámbito de las GPU de escritorio, sino también en el de los SoC y sus potentes gráficos integrados para dispositivos portátiles. Estoy deseando ver qué sucede en 2026.

TechRadar cubrirá ampliamente la CES de este año y te informará de todas las grandes novedades a medida que se produzcan. Visita nuestra página de noticias en vivo de la CES 2026 para conocer las últimas noticias y nuestras opiniones prácticas sobre todo lo que hemos visto.

También puedes hacernos preguntas sobre la feria en nuestra sección de preguntas y respuestas en vivo del CES 2026 y haremos todo lo posible por responderlas.

¡Y no olvides seguirnos en TikTok para estar al tanto de las últimas novedades de la feria CES!