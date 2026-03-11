"Los procesadores para juegos de escritorio más rápidos que Intel ha fabricado jamás": las nuevas CPU Arrow Lake Refresh tienen un precio muy competitivo, y AMD debería estar preocupada

Esa cara cuando descubres que eres dueño de tus juegos en GOG

Intel ha presentado los nuevos procesadores Arrow Lake Refresh.

Se trata de los Intel Core Ultra 7 270K Plus y Core Ultra 5 250K Plus.

Ambos ofrecen un aumento en el número de núcleos en comparación con sus predecesores Arrow Lake, así como un notable incremento en el rendimiento para juegos de hasta un 15%.

Intel ha lanzado un par de nuevos procesadores de escritorio, que son modelos actualizados que suponen un paso adelante para la actual gama Arrow Lake de la empresa.

Tom's Hardware informa de que estos chips Arrow Lake Refresh son el Intel Core Ultra 7 270K Plus y el Core Ultra 5 250K Plus. Se trata de modelos mejorados de las CPU Core Ultra 7 265K y Core Ultra 5 245K existentes, respectivamente.

Robert Hallock, vicepresidente del Grupo de Computación para Clientes y director general del Segmento de Canal para Entusiastas de Intel, se jacta: «En primer lugar, el Core Ultra 7 270K Plus y el Ultra 5 250K Plus son los procesadores para juegos de escritorio más rápidos que Intel ha fabricado jamás. En segundo lugar, casi duplican el rendimiento de creación de contenido de nuestra competencia. Y, en tercer lugar, llegan con nuevas y emocionantes tecnologías que revolucionan la hoja de ruta de configuración y optimización de las plataformas de juegos de Intel. Estos chips tienen un valor difícil de superar».

Son palabras mayores, así que, ¿qué novedades traen exactamente estas CPU?

Intel ha aumentado el número de núcleos, por lo que el Core Ultra 7 270K Plus tiene ocho núcleos de rendimiento más 16 núcleos de eficiencia, lo que supone cuatro núcleos de eficiencia adicionales en comparación con el 265K. Se ha aplicado el mismo tratamiento al Core Ultra 5 250K Plus, con cuatro núcleos de eficiencia adicionales, lo que significa que ahora tiene 12 núcleos de eficiencia junto con sus seis núcleos de rendimiento.

En cuanto a la velocidad del reloj, esta sigue siendo prácticamente la misma que la de sus predecesores, salvo por pequeños cambios: el 250K ofrece 100 MHz más de potencia, pero el 270K mantiene los mismos 5,4 GHz para los núcleos de rendimiento que el 265K.

Sin embargo, Intel ha introducido mejoras de rendimiento en otros aspectos, en particular con un aumento de hasta 900 MHz en la velocidad de chip a chip de estos nuevos procesadores. Eso significa una menor latencia del sistema y un impulso para los juegos de PC, observa Intel.

También es compatible con una RAM más rápida, hasta 7200 MT/s DDR5 (frente a los 6400 MT/s de los actuales chips Arrow Lake), lo que contribuirá a mejorar el rendimiento, y cuenta con una nueva herramienta de optimización binaria de Intel, denominada iBOT.

Intel explica que iBOT es «una tecnología de optimización única en su género» que «aumentará las instrucciones por ciclo (IPC) del procesador y el rendimiento para el usuario».

Se nos dice que esta herramienta puede aumentar el IPC en ciertos juegos —piensa en ello como una forma diferente de aumentar el rendimiento, aparte de los aumentos de frecuencia del reloj— y esto se mantiene incluso si el juego ha sido optimizado para una plataforma diferente (como una consola).

La prueba estará en las pruebas de rendimiento (independientes) de los juegos, por supuesto, pero el Equipo Azul ya califica a iBOT como "un aspecto clave de la hoja de ruta de rendimiento a largo plazo de Intel para los entusiastas".

En cuanto a las pruebas de rendimiento de los juegos para el lanzamiento, Intel afirma que el 270K Plus ofrece un rendimiento un 15 % más rápido que el 265K, basándose en la media de fotogramas por segundo en 38 juegos (con una resolución de 1080p, detalles altos y la herramienta iBOT activada cuando es compatible).

El precio del procesador Intel Core Ultra 7 270K Plus es de 299 dólares, y el precio de venta recomendado del Core Ultra 5 250K Plus es de 199 dólares.

Una declaración de intenciones de Intel

(Image credit: Intel)

Intel tiene mucho trabajo por delante para volver a ganarse el favor de los entusiastas de las computadoras y los gamers, ya que Arrow Lake no fue bien recibido por la comunidad gamer y, antes de eso, tuvimos esos desagradables problemas de estabilidad con las CPU de 13.ª y 14.ª generación (que no fueron bien recibidas por nadie). Sin embargo, esta actualización del Core Ultra 200S Plus, aunque se trata de un modesto esfuerzo de dos chips, es un paso importante para reconstruir la reputación de Intel en el ámbito de las computadoras de escritorio.

El salto en el rendimiento de los juegos con el Core Ultra 7 270K Plus es considerable, ya que los núcleos adicionales, el aumento de velocidad entre chips y la tecnología complementaria proporcionan una potencia extra considerable. Si se tienen en cuenta estas mejoras desde el punto de vista de los precios de venta, que en realidad son más bajos que los de los antiguos modelos a los que sustituyen estas actualizaciones, se obtiene una potente receta para el éxito, francamente.

Las alabanzas de Hallock no son en absoluto exageradas, y las actualizadas CPU Arrow Lake han sido una agradable sorpresa tanto para la comunidad de jugadores como para los entusiastas de las computadoras.

Lo único que falta es una actualización del modelo insignia, ya que no hay ningún modelo 290K Plus. Eso significa que el modelo insignia 285K se encuentra en una posición extraña, ya que el nuevo 270K Plus es igual en cuanto a número de núcleos y casi iguala las frecuencias del anterior (le faltan 100 MHz en el boost, pero eso no es nada importante).

Sin embargo, es probable que la atención se centre más en el Core Ultra 5 250K Plus, ya que, con un precio de 199 dólares, parece una propuesta muy interesante y un soplo de aire fresco muy necesario en un momento en el que muchos componentes de PC se están volviendo deprimentemente caros (la memoria RAM y el almacenamiento, por supuesto, pero también las GPU).

