Las laptops Dell y Lenovo con CPU Nvidia "podrían llegar en la primera mitad de este año", así que prepárate para unas potentes máquinas de juego delgadas y ligeras

Un nuevo rumor sugiere que las computadoras portátiles con las nuevas CPU de Nvidia podrían llegar en la primera mitad de 2026.

Se trata de los tan rumoreados procesadores N1 y N1X, basados en Arm.

Habrá computadoras portátiles de Dell y Lenovo, además de otros proveedores.

Si te preguntas cuándo empezarán a comercializarse las computadoras portátiles con la nueva CPU Arm de Nvidia, los últimos rumores apuntan a que los primeros modelos saldrán al mercado en la primera mitad de este año.

Un informe del Wall Street Journal (vía VideoCardz) afirma que Dell y Lenovo están trabajando en computadoras portátiles con CPU Arm de Nvidia, fabricadas en colaboración con MediaTek, que «podrían salir al mercado en la primera mitad de este año».

Esto sugiere una llegada en los próximos cuatro meses aproximadamente, y esta información proviene de fuentes de la cadena de suministro de Nvidia.

Se trata de las CPU N1 y N1X, de las que se lleva hablando mucho tiempo, por si tenías alguna duda. El informe señala que se espera que el silicio de Nvidia contribuya a que las computadoras portátiles sean más ligeras y delgadas, al tiempo que mantienen una larga duración de la batería.

Por supuesto, eso encaja muy bien con un chip Arm, ya que estos procesadores destacan por alcanzar nuevas cotas de duración de la batería en portátiles finos y ligeros.

Se menciona específicamente a Dell y Lenovo, pero el WSJ señala que otros fabricantes de portátiles se sumarán a la CPU Arm de Nvidia, como era de esperar, aunque quizás los primeros dispositivos sean de los proveedores mencionados.

La fuerte apuesta por "Arm"

Si bien Arm tiene sus puntos fuertes, como se ha señalado, sin duda en cuanto a eficiencia energética, estas computadoras portátiles también tienen sus puntos débiles cuando funcionan con Windows 11. Concretamente, problemas de compatibilidad con algunos programas y, en particular, con los videojuegos, aunque el año pasado se dieron muchos pasos significativos para mejorar la experiencia de juego en las computadoras portátiles Arm.

Una computadora portátil con Windows on Arm y tecnología Nvidia podría ser muy interesante, ya que sería un dispositivo delgado y ligero capaz de manejar relativamente bien los videojuegos más populares gracias a su tarjeta gráfica integrada. Porque, naturalmente, la GPU va a ser uno de los puntos fuertes de Nvidia en este caso, con rumores previos de que el número de núcleos gráficos podría estar a la altura de la RTX 5070. Aunque hay que tener en cuenta que eso no significa que el rendimiento real vaya a ser así: tenemos que ser realistas en cuanto al alcance de los gráficos integrados, teniendo en cuenta la temperatura y otros factores.

También está la cuestión de la calidad de los controladores a favor de Nvidia, que es un área más inestable para las GPU Adreno de los chips Snapdragon de Qualcomm (que serán los rivales del equipo verde en el ámbito de las computadoras portátiles Windows on Arm).

En cuanto al momento del lanzamiento, hay preocupación por la crisis de la RAM, que está dificultando todo en el mundo de las computadoras y se está extendiendo también a los chips de memoria de almacenamiento, y por cómo eso podría interferir en los planes de lanzamiento de Nvidia.

Los rumores anteriores sugerían un lanzamiento en el primer trimestre de 2026 para estos portátiles N1X, pero eso nunca pareció muy probable, ya que Nvidia ni siquiera mencionó los dispositivos en el CES 2026 (y si estuvieran a punto de salir al mercado, el Equipo Verde seguramente lo habría hecho).

En este momento, tampoco estoy seguro de que el lanzamiento se produzca en la primera mitad de 2026. El WSJ parece bastante cauteloso en su redacción con respecto al plazo rumoreado, por lo que no parece nada seguro. Desde el punto de vista de las apuestas, yo daría al tercer trimestre las mismas probabilidades que al segundo, dada la situación actual del mercado de las computadoras personales, pero ya veremos.

Además, hay otras cuestiones importantes que plantear. ¿Qué hay de la supuesta encarnación de escritorio de la nueva CPU Arm de Nvidia? Y, de hecho, recordemos la colaboración independiente de Nvidia, al margen de MediaTek, en la que la empresa proporciona gráficos integrados para las CPU de Intel (entre otros planes): ¿cómo encaja eso con este plan maestro de Arm? Sin duda, 2026 será un año revelador para Nvidia, pero no estoy convencido de que esas revelaciones sean inminentes todavía.

