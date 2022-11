RTX 4090 Ti -näytönohjaimen vuotaneet benchmark-tulokset tekevät vaikutuksen

Useat huhut ja väitteet ovat jo hyvän aikaa vihjanneet tulevasta Nvidia RTX 4090 Ti -näytönohjaimesta. Nyt puheille on saatu lisäpontta, kun sekä tehomallin että RTX 4080:n 16 Gt version benchmark-tulokset ovat vuotaneet verkkoon.

Vuotojen takana on Neowin , joka on julkaissut RTX 4090 Ti:n tulokset. Näytönohjaimen kerrotaan saalistaneen Blender 3.3 -mittauksesta 12 906,07 pistettä, mikä on 6,6 prosenttia enemmän kuin RTX 4090 :n tulos. Tällä perusteella laitteen on syytä olettaa olevan nykymallin Ti-versio.

Vastaavasti RTX 4080 nappasi 9 478,64 pistettä eli 22,5 % vähemmän kuin RTX 4090.

Edullisempi RTX 4080 sai myös Geekbench 5 -tulokset OpenCL-, CUDA- ja Vulkan-testeistä. Näytönohjain keräsi mittauksista 258 372, 300 728 ja 148 838 pistettä. respectively. Ero aiempaan RTX 3080 -malliin on merkittävä.

Lopuksi RTX 4080 sai vielä 3DMark Time Spy -testin tuloksen, josta kertyi pinnoja 28 599 (1440p) ja 12 178 (4K). Myös tällä saralla RTX 3080, AMD RX 6950 XT sekä AMD RX 6900 XT jäävät selvästi taakse.

Miten tulokset vertautuvat?

Huhut RTX 4090 Ti -mallista ovat erikoisia, sillä laitteen olemassaolo on vahvistettu ja kielletty vuoronperään. Suurimmaksi ongelmaksi on mainittu erittäin korkea virrankulutus, jonka kerrotaan aiheuttaneen ongelmia. Toisaalta asian suhteen huhuillut Moore's Law Is Dead on kertonut 4090 Ti -mallin saapuvan myyntiin nimellä RTX Titan Ada. Titan-mallisto on ollut perinteisesti erittäin kallis ja tehokas.

Tuoreen vuodon mukaan RTX 4090 Ti saattaa sittenkin olla "vain" perinteinen huippunäytönohjain.

Samaan aikaan vuotaneet RTX 4080 (16 Gt) -tulokset ovat vaikuttavia, sillä niiden perusteella näytönohjain on merkittävästi parempi kuin Nvidian ja AMD:n vanhemmat mallit. Nvidia vaikuttaisi ottaneen selvän harppauksen eteenpäin aiemmasta RTX 4080 12 Gt -versiosta.

Vaikka monet asiat ovat vielä hämärän peitossa, tulevat näytönohjaimet vaikuttavat ainakin mittaustilanteessa selvästi edeltäjiään paremmilta. Toivottavasti hintalappu ei samalla kohoa niin korkealle, että pelaajat joutuvat jättämään tulokkaat välistä.