Arvostelussa Huawei MateView

Huawei MateView on varsin edullinen näyttö, joka erottuu joukosta vahvuuksillaan. Kuvansiirto sekä upea muotoilu ovat omiaan työkäytössä, mutta 3:2-kuvasuhde onkin käyttötarpeesta riippuvainen tekijä. Jos haluat runsaasti näyttöaluetta sekä paljon näkyvyyttä pystysuunnassa, on kyseessä täydellinen näyttö työkäyttöön.

Pika-arvio

Huawein uusi MateView-näyttö ei tyydy tavanomaiseen. Merkittävin ero on 3:2-kuvasuhde, joka tekee ruudusta erittäin korkean. Kookas 28,2-tuumainen LCD-paneeli on suunniteltu Huawein Mate-valikoiman johtotähdeksi, jonka muutkin laitteen aina MateBookeja myöten hyödyntävät samaa 3:2-kuvasuhdetta.

Huawei MateView on saatavissa Suomessa useilta jälleenmyyjiltä 699 euron suositushintaan.

Korkea muotoilu mahdollistaa poikkeuksellisen 4K+ -tarkkuuden 3 840 x 2 560. Ruudulle mahtuu jopa 9,8 miljoona pikseliä, mikä on 1,5 miljoonaa enemmän kuin tavanomaisessa 4K-näytössä.

(Image credit: Future)

Monien ennakkoajatuksissa kuvasuhteen muuttuminen on lähinnä poikkeava mutta merkityksetön yksityiskohta. Arkikäyttö kuitenkin osoittaa tämän hölynpölyksi. Testijakson aikana työnteko helpottui nimittäin valtavasti, kun dokumentteja, ikkunoita ja sovelluksia mahtui ruudulle useita. Vaikka ruudun jakaisi neljään osaan, mahtuu ruudulle käyttökelpoisen kokoisia ikkunoita.

Ominaisuus on laadukkaassa työmonitorissa keskeinen, sillä monesti on tarvetta vertailla esimerkiksi dokumentteja rinnakkain. Huawei MateViewin avulla kahden sivun vierekkäinen tarkastelu onnistuu vaivatta. Tosin on samalla sanottava, että perinteisempää kuvasuhdetta hyödyntävät ultralaajakulmanäytöt toimivat tässä yhteydessä hetkittäin jopa paremmin. MateViewin vahvuus on pystysuuntainen tarkastelu, sillä dokumenttia ei tarvitse rullata eteenpäin yhtä herkästi kuin tavallisella kuvasuhteella.

(Image credit: Future)

Huawei MateView pitää hihassaan useampia ässiä. Ensinnäkin katse kohdistuu sen upeaan muotoiluun. Reunukset ovat paksuudeltaan vain 6 millimetriä, mikä tarkoittaa ruudun ja reunan välisen suhteen olevan 94%.

Toinen mielenkiintoinen lisäys koskee langatonta kuvansiirtoa. Tämä onnistuu niin puhelimien kuin läppäreiden kanssa. Ja mikäli kannettavaan tietokoneeseen on yhdistetty näppäimistö ja hiiri, toimivat nämä luonnollisesti ilman lisäkikkailua.

Matkassa on kuitenkin kaksi joskin tyypillistä muttaa. Puhelimien kohdalla kuvansiirto onnistuu vain rajatulla Huawei-puhelinvalikoimalla, jossa on NFC-tuki sekä vähintään EMUI 10.0 -käyttöjärjestelmäversio. Ja langaton PC-yhteys rajaa tarkkuuden 2K-resoluutioon.

(Image credit: Future)

Näytön alapuolella on Smart Bar -kosketuspalkki, jonka avulla monitorin asetuksia voi hallita. Se on eittämättä mielenkiintoinen ja moderni korvike perinteisille painikkeille, mutta sen toimintatapaan tottuminen ottaa hetken. Ensimmäiset hetket tuntuvat hiukan hapuilevilta ennen sen toimintatavan hoksaamista. Alun jälkeen se osoittautuu kuitenkin tarkaksi ja näppäräksi.

Äänen osalta Huawei lupaa sisäänrakennetun kaksoiskaiuttimen tarjoavan poikkeuksellisen hyvää ääntä. Tässä on testien perusteella lievää myyntimiehen lisää, mutta tästä huolimatta kaiuttimet pärjäävät peruskäytössä hyvin. Sisäänrakennetut kaksoismikrofonit vastaavasti vaimentavat taustamelua ja parantavat keskusteluyhteyden selkeyttä. Tämän toimivuus ansaitsee kehuja.

(Image credit: Future)

Liitäntäpuolella luotetaan perinteiseen kolmikoon. Mukana on DisplayPort (johon liittyvät MiniDP-DP-kaapeli sisältyy myyntipakettiin), HDMI sekä USB-C. Kahdesta USB-C-liitännästä toinen tarjoaa 65 W virransiirron. Lisäksi näyttöjalustan kyljessä on virtapainikkeen lisäksi kaksi USB-A 3.1 -porttia eri työkaluille.

Mikäli päätät hyödyntää HDMI 2.0 -liitäntää, on syytä huomioida sen tarjoavan natiiviresoluution vain 50 Hz virkistystaajuudella. Sen sijaan DisplayPort ja USB-C yltävät menevämpään 60 Hz. Tämän vuoksi kahta jälkimmäistä onkin helppo suositella varauksetta.

Vaan näyttöjen tekniset tiedot ovat vain nippelitietoja paperilapulla, sillä kaiken keskiössä on lopulta kuvanlaatu. 28,2-tuumainen näyttö tarjoaa lähes 10 miljoonan pikselin lukemallaan erittäin terävän ja yksityiskohtaisen kuvan. Olipa käytössä MacOS- tai Windows-käyttöjärjestelmä, ruudun lukeminen ja katsominen miellyttää silmää.

Mukana on sekä DCI-P3- ja sRGB-väriavaruuskattavuudet. Huawei väittää näytön yltävän 98% DCI-P3 -väriavaruuskattavuuteen, minkä tarkentaminen on haasteellista, mutta joka tapauksessa väritasapaino on esimerkillisellä tasolla. Jo esiasetukset ovat vähintään samalla viivalla Applen MacBook-näyttöjen kanssa.

(Image credit: Future)

Huawei MateViewin kirkkaus ei tunnu aivan 500 nitin mainospuheiden väärtiltä, mutta kuva ja värit ovat ovat upean luonnollisia. Lisäksi 10-bit IPS -paneeli tekee katselukulmista erittäin joustavat. Ainoa pieni murheenkryyni koskee näytön heijastuksenestoa, joka tuntuu hillitsevän kontrastia.

HDR-tuki on mukana, joskin se on rajattu DisplayHDR 400 -luokitukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa mini-LED-teknologialle tyypillisemmän taustavalaisun puuttumista, mutta arkikäytössä puutetta ei huomaa millään tavalla.

On vielä syytä palata näytön tyylikkääseen ulkonäköön. 94% ruutu-runko-suhteen ohella on hämmästyttävää huomata, kuinka minimalistiselta laite näyttää. Vaikka jalusta on sinänsä kookas, iso näyttö saa sen tuntumaan kapoisalta. Hiukan yli kuuden kilon paino taasen helpottaa liikuttamista mikäli haluaa vaihtaa työpistettä.

Ulkoisesti olemus tuo mieleen Applen ja Mac-koneet. Laite saikin täydet pisteet pandemia-ajan vaativimmalta tarkastajalta: puolisolta. Kun työpiste on asetettu oleskelutilaan, ei sisustustietoinen silmä kelpuuta mitä tahansa. Huawei MateView sai kuitenkin hyväksyvän nyökkäyksen koon kasvamisesta huolimatta.

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat ohuen näytön Apple MacBookille tai Huawei MateBookille

Huawei MateView soveltuu erityisesti mainituille koneille, mutta se näyttää hyvältä minkä tahansa tietokoneen rinnalla.

Arvostat 3:2-kuvasuhdetta ja 4K+ -tarkkuutta

Huawei MateView tarjoaa erittäin tarkan kuvan ja värimaailman, joten katselukokemus hivelee silmää.

Omistat Huawein älypuhelimen

Kuvansiirto Huawei-puhelimen ja MateViewin välillä on mainio ominaisuus, joka helpottaa monien arkea.

Älä osta, jos...

Haluat enemmän leveyttä kuin korkeutta

Jos haluat useita vierekkäisiä ikkunoita näytölle, ultralaajakulmanäyttö soveltuu tarpeeseesi paremmin. MateView nimittäin panostaa enemmän korkeuteen kuin leveyteen.

Haluat kuvansiirron muulle kuin Huawei-puhelimelle

Kuvansiirto vaatii Huawei-puhelimen EMUI 10.0 -käyttöjärjestelmällä. Muuten sen käyttö ei onnistu, mikä on valtava sääli.