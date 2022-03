Arvostelussa Intel Core i9-12900K ja Core i5-12600K

Intel Core i9-12900K ja Core i5-12600K ovat Intelin parhaat suorittimet pitkään aikaan. Ne tarjoavat uskomattoman suorituskyvyn, jolla yhtiö ottaa kruunun takaisin haltuun, vaikka prosessorit vaativatkin uuden raudan alleen. Kaikki on silti sen arvoista saadun lisätuen ansiosta.

Intel on taistellut viimeiset vuodet häviävässä sodassa, kun AMD julkisti ensimmäisen kerran omat Zen-arkkitehtuurilla varustetut Ryzen-suorittimet. Siitä lähtien Intel on ollut aina askeleen perässä niin suorituskyvyn kuin teknologian osalta. Uusien Intel Core i9-12900K:n ja Core i5-12600K:n myötä yhtiö on viimein hypännyt edelle ja – ainakin toistaiseksi – johtoon.

Alder Lake-S -suorittimet ovat merkittävä parannus yhtiön 11. sukupolven Rocket Lake -edeltäjiin verrattuna, minkä ansiosta Intel voi jälleen julistaa omistavansa "parhaan prosessorin pelaamiseen" ilman liioittelua.

Yhtiön uutukaiset tulevat tosin uuden suoritinkannan kera, joten käyttäjien täytyy päivittää ainakin emolevynsä. Mahdollisesti myös muistinsa ja prosessorijäähdyttimen. Onneksi Z690-emolevyt tukevat DDR4-muistia, mikä laskee hankintahintaa joidenkin käyttäjien osalta. Mutta parasta ja uusinta teknologiaa himoitseville DDR5 on viimein täällä tuoden mukanaan paremmat nopeudet ja alhaisemman latenssin.

Julkaisupäivä ja hinta

Intel Core i9-12900K ja Intel Core i5-12600K ovat olleet saatavilla marraskuusta 2021 alkaen. Suomessa 12900K:sta saa pulittaa 660 euroa, kun taas keskihintainen 12600K lähtee huokeampaan 320 euron hintaan.

Hinnat voivat kuitenkin poiketa jälleenmyyjältä toiseen, sillä Intelin oma hinta on ainoastaan suositushinta ja jälleenmyyjät saavat myydä prosessoria haluamallaan hinnalla. Toistaiseksi suurin osa täkäläisistä jälleenmyyjistä tuntuu pidättäytyneen yllä olevissa hinnoissa, mutta tarjontaa löytyy myös halvemmalla ja kalliimmalla.

Joka tapauksessa prosessorit tarjoavat kohtuullisen hyvän hintapisteen kilpailijoihin verrattuna. Hinta on noin satasen kalliimpi kuin Ryzen 9 5900X, joka on jo lokakuulta 2020. Intel nappaa tosin uusilla prosessoreillaan johtoaseman, joka saattaa hyvinkin olla lisähinnan arvoinen varsinkin luovassa työssä.

Intel Core i5:n osalta hintataso on sama Ryzen 5 5600X:n kanssa, mutta suorituskyvyltään sininen leiri päihittää punaisen miltei kauttaaltaan. Yhtiö tuntuisikin viimein saavuttaneen pahimman kilpailijansa niin hinnan kuin suorituskyvyn osalta tarjoamalla loistavan vaihtoehdon markkinoille.

Piirisarja ja ominaisuudet

Intel Core i9-12900K ja Core i5-12600K perustuvat molemmat yhtiön uuteen 12. sukupolven Alder Lake-S -arkkitehtuuriin, joka on rakennettu uudella Intel 7 -valmistusprosessilla.

Ja vaikka tämän voi lukea helposti 7 nm prosessiksi, todellisuus on tätä hieman monimutkaisempi. Intel 7 on vain yhtiön nimitys tämän sukupolven 10 nm prosessille ja tarjoaa merkittävän parannuksen suorituskyvyssä – Intelin varapuheenjohtaja Chris Authin Mediumissa julkaistun viestin perusteella 10-15 % suorituskyvyn wattia kohden. Teknisesti kyse on siis samankokoisesta solmusta, mutta Intel on tehnyt useita parannuksia prosessorissa oleviin yksittäisiin transistoreihin, minkä ansiosta se pystyy kilpailemaan AMD:n teknisesti pienemmän valmistusprosessin kanssa.

Tarkempaa selontekoa kaipaavien kannattaa lukea yllä oleva Medium-viesti, mutta se vaatii myös pientä tietämystä aiheesta.

Ja vaikka nanometrit ovat kuuma sana tällä alalla, ne eivät suoranaisesti ole tällä kertaa tärkeitä. Merkittävin parannus ja syy, miksi Core i9-12900K saavuttaa uuden johtoaseman, on yhtiön tämän sukupolven prosessorin uusi suunnitteluratkaisu. Alder Laken myötä Intel tuo älypuhelinten järjestelmäpiiristä tutun big.LITTLE-suunnittelufilosofian ja skaalaa sen tietokoneissa toimiviin suorittimiin.

Käytännössä käyttäjä saa käyttöönsä kaksi erillistä suoritinydintä. Intel Core i9-12900K:ssa ne on jaettu 16 ytimeen, jotka eivät ole kuitenkaan totutun kaltaisia isoja prosessoriytimiä. Sen sijaan ne on halkaistu keskeltä, jolloin käytössä on kahdeksan suorituskyky-ydintä (Performance Core) ja kahdeksan tehokkuusydintä (Efficiency Core).

Suorituskyky-ytimet toimivat perinteisen prosessoriytimen lailla ja osaavat Intel Thread Director -teknologian avulla ottaa vastaan kaikkein raskaimmat työkuormat itselleen. Toisin sanoen PC-pelit, Blender, Adobe Premieren videoeditointi ja vastaava raskas kalusto jakaantuu näihin tuplasäikeisiin ytimiin, jossa hommat hoituvat nopeasti.

Kun raskas laskenta jauhaa menemään suorituskyky-ytimissä, Intel Thread Director siirtää kaikki taustalla pyörivät työt omiin tehokkuusytimiin. Tällöin selaimen pyöriminen taustalla tai Spotifyn kuunteleminen Destiny 2:ta pelatessa eivät hidasta sitä toimintaa, johon suorituskykyä todellisuudessa sillä hetkellä tarvitsee.

Olimme alkuun epäileväisiä uudesta ja monimutkaisemmasta prosessoriratkaisusta, joka saattaisi tuoda mukanaan bugeja ja muita kummallisuuksia. Vaan yllätykseksemme kaikki on sujunut äärimmäisen sujuvasti. Jopa pelien yhteensopivuuksien kanssa olleet julkaisuongelmat on sittemmin korjattu, joten mikään ei estä nauttimasta tekemisestäsi tietokoneella näiden prosessorien kanssa.

Uuden suunnitteluratkaisun vuoksi Intel on onnistunut pakkaamaan 16 ydintä 12900K:hon ja pitämään kellotaajuuden korkealla. Max Turbo -asetuksella suoritin yltää 5,2 GHz kellotaajuuteen ilman minkäänlaista säätöä. K-sarjan mallina sitä voi kuitenkin puskea vielä pidemmälle. Jopa Intel Core i5-12600K:ssa on korkea tehostettu kellotaajuus yltäen jopa 4,9 GHz, vaikka tässä keskihintaisessa sirussa on 10 ydintä – 6 suorituskykyistä ja 4 tehokasta.

Vaan ennen kuin pistät tilaten jommankumman uusista prosessoreista ja ryhdyt leikkimään ylikellotuksella, nämä komponentit voivat käydä hieman kuumina. Testissä käyttämämme 360 mm AIO-nestejäähdyttimen kera Intel Core i9-12900K kuumeni paikoin jopa 86 asteeseen. Core i5-12600K pärjäsi hieman paremmin, eivätkä lämmöt nousseet yli 65 asteen.

Lippulaivamallia harkitsevien kannattaa siis pantata päätöstään, ellei samalla aio ostaa kunnollista prosessorijäähdytintä. Edes 120 mm nestejäähdytin ei yksinkertaisesti riitä, ja voit lukea meidän Alienware Aurora R13:n arvostelun, jos haluat tietää mitä sitten tapahtuu.

Mutta korkeiden lämpötilojenkin alla Intel on onnistunut parantamaan huomattavasti suorituskykyä aiemmasta Core i9-11900K:sta pitämällä silti virrankulutuksen samalla tasolla. Testeissämme Core i9-12900K ylsi korkeimmillaan 252 W ja 11900K 266 W kulutukseen. Ja puhumme nyt 70 % paremmasta suorituskyvystä Blenderissä, mikä ei ole mikään huono suoritus yhden sukupolven välillä.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että uuden suoritinkannan vuoksi saatat joutua ostamaan uuden prosessorijäähdyttimen tai ainakin olemaan yhteydessä sen valmistajaan uudesta kiinnityskannasta. Oman jäähdyttimen osalta tarvitsimme vain erikokoiset ruuvit, jotka sopivat aavistuksen ohuempaan siruun. Mutta koska prosessori itsessään on pidempi, käyttäjän vanha prosessorijäähdytin ei välttämättä ole enää yhteensopiva. Joten suosittelemme varmistamaan tarkasti, että oma jäähdytin on yhteensopiva ennen virtapainikkeen painamista.

Pelkkä uusi suoritinkanta olisi jo vakuuttanut meidät lopputuloksesta, mutta Intel on myös tuonut mukanaan liudan uusia teknologioita yhtiön 12. sukupolven alustalle. Näistä merkittävin on tuki DDR5-muistille.

DDR5-muistin saapuminen valtavirran alustoille oli vain ajan kysymys, mutta Intel ennätti saapua markkinoille ensin. Toistaiseksi muistin päivitys ei ole välttämätöntä, mutta kannattaa pitää mielessä, että Z690-emolevyt tukevat joko DDR5- tai DDR4-muistia, eivät kumpaakin. DDR5 maksaa myös vielä jonkin aikaa paljon enemmän, mutta se kestää myös pidempään käytännöllisenä. Jopa siinä määrin, ettei päivitystä tarvitse miettiä todennäköisesti vuosiin.

Alder Lake tukee lisäksi PCIe 5.0:aa, mikä on kiinnostava lisä mutta melko tarpeeton tällä hetkellä. PCIe 4.0 -laitteet ovat vasta alkaneet yleistyä, joten uutta teknologiaa hyödyntäviä SSD-asemia ja näytönohjaimia saataneen vielä odottaa. Vaan jälleen tuki tähän tarjoaa mielenrauhan myös tulevaisuudessa, jos siihen on tarvetta.

Suorituskyky

Vaikka Intel on väittänyt olevansa paras suoritin pelaamista varten jokaisen sukupolven kohdalla, Intel Core i9-12900K on sitä valehtelematta ja kunniakkaasti. Kyseessä on tämän hetken paras suoritin pelikäyttöön, eikä ero tee edes tiukkaa.

Puhtaasti pelisuorituskykyä tarkastellessa Intel Core i9-12900K on noin 2 % hitaampi kuin Ryzen 9 5900X Metro Exoduksessa, mutta huikeat 26 % nopeampi Total War: Three Kingdomsissa. Jopa 3DMark Time Spy suoritintesti, joka ajaa sirut äärimmilleen, Core i9-12900K on 33 % nopeampi kuin 5900X.

Sama etumatka jatkuu myös luovassa työkäytössä. Blenderissä 12900K on 15 % nopeampi kuin 5900X, ja 23 % nopeampi Cinebench R23:ssa. Adobe Premieren ja Photoshopin erot olivat samaa luokkaa. Intel onkin onnistunut ottamaan uudella lippulaivallaan selkeän etulyöntiaseman lähes kaikkien testitulosten osalta, ainoan poikkeuksen ollessa Metro Exodus.

Tätäkin vakuuttavampi tulos on oikeastaan Intel Core i5-12600K:n vertautuminen ryzen 5 5600X:ään. Pelikäytössä Core i5-12600K on noin 2-8 % nopeampi Total Warissa ja Metrossa, mutta ero pomppaa huikeaan 55 % Time Spy -pelitestissä. Vaikka erot eivät välttämättä tunnu suurilta, ne viittaisivat siihen, että Intelillä on paljon varaa kasvaa. Todennäköisesti erot myös kasvavat, kun pelit on optimoitu paremmin hyödyntämään uutta sirusuunnittelua.

Ja vaikka Core i5 -suorittimet eivät suoranaisesti ole tarkoitettu raskaaseen luovaan työhön, ne eivät suoranaisesti kyykkää näiden edessä. Blenderissä se on 55 % nopeampi kuin Ryzen 5 5600X, ja pärjää melko mallikkaasti myös huomattavasti kalliimpaa Ryzen 9 5900X:ää vasten ollen vain 42 % hitaampi.

Joten jos olet aikeissa ostaa uutta prosessoria tai ylipäätään tietokonetta, ei ole oikeastaan mitään syytä jättää Inteliä ostamatta. Sen tarjoama suorituskyky on vain liian hyvä sivuuttaakseen sitä, huolimatta siitä, mihin käyttöön tietokoneen on aikeissa ostaa tai kasata. Nämä uudet prosessorit takaavat loistavan suorituskyvyn tilanteesta riippumatta.

Osta jos...

Haluat loistavan suorituskyvyn pelaamiseen

Intel Core i9-12900K on yksi parhaimmista peliprosessoreista tällä hetkellä, eikä Core i5-12600K ole lainkaan sen huonompi.

Haluat varmistaa koneesi tulevaisuutta varten

Vaikka tekniikan osalta "tulevaisuuden varma" häilyvä käsite, Intel Alder Lake -suorittimet kuten Core i9-12900K tukee kaikkia uusimpia ja parhaimpia PC-teknologioita. Päivityksestä ei siis tarvitse miettiä pitkään aikaan.

Haluat tehokkaan tietokoneen moniajoa varten

Sirun uusi pohja antaa käyttäjälle erilliset dedikoidut ytimet korkeatehoista laskentaa ja tehokkuutta varten, joten ohjelmien hidastumisesta ei tarvitse enää kärsiä.

