Paras emolevy 2019: tämän hetken tasokkaimmat mallit Intelille ja AMD:lle

Parhaat emolevyt eivät saa ehkä samanlaista huomiota kuin parhaat näytönohjaimet tai prosessorit, ja se on hieman sääli. Kunnollinen emolevy on nimittäin kiistatta koko tietokoneesi tärkein komponentti, sillä se on ikään kuin selkäranka, joka sitoo yhteen kaikki muut komponentit. Laadukkaan emolevyn avulla saat kaiken irti tasokkaista komponenteistasi ja myös ylikellotettua prosessorisi tehokkaammaksi.

Koska emolevyt ovat niin oleellisia kasaamallesi PC:lle, suosittelemme sinua harkitsemaan vain tasokkaita vaihtoehtoja. Emolevy saattaa äkkiseltään tuntua hyvältä paikalta säästää rahaa, mutta jos emolevysi pettää, joudut kasaamaan koko koneesi uudestaan. Osta siis kerralla kunnollinen emolevy, niin säästyt piinalliselta

Erilaisia emolevyjä on tarjolla valtava määrä ja niiden kryptiset nimet eivät helpota oikean mallin valintaa. Siksi olemmekin testanneet puolestasi lukuisia eri malleja ja koonneet parhaat vaihtoehdot helpoksi listaksi. Listallemme pääsevät vain tasokkaimmat ja pitkäkestoisimmat emolevyt.

Paras Intel-emolevy: Z390 Aorus Pro Wifi

Erinomaiset ominaisuudet kohtuuhintaan

Emolevyn koko: ATX | Prosessorin kanta: LGA-1151 (vain 8. ja 9. sukupolven mallit) | Piirisarja: Intel Z390 | Muistipaikat: 4 x DIMM (enintään 64 Gt) | Multi-GPU-tuki: Nvidia 2- ja 4-way GPU SLI, AMD 2-, 3- ja 4-way CrossFire | Ominaisuudet: 2 x PCIe M.2 (Key M), vahvistetut PCIe-liitännät

Tyylikäs ulkonäkö

Loistava jäähdytys

Jäimme kaipaamaan lisää M.2–liitäntöjä

Kun Intel julkaisi Coffee Lake Refresh -alustansa ja lupasi kehittävänsä markkinoiden parhaat peliprosessorit, aavistimme saavamme myös varsin järeitä emolevyjä. Veikkauksemme osui oikeaan, sillä Z390 Aorus Gaming Pro Wifi on kiistatta yksi tämän hetken parhaista emolevyistä. Siinä on monia pelaajille räätälöityjä ominaisuuksia, kuten vahvistetut PCle-liitännät ja niin paljon RGB-valoja, että saatat sokaistua. Jos etsit parasta Intel-emolevyä, voit lopettaa etsintäsi tähän.

Paras huipputason Intel-emolevy: Asus ROG Maximus XI Code Z390 Gaming

Kun vain paras on kyllin hyvä

Emolevyn koko: ATX | Prosessorin kanta: LGA-1151 (vain 8. ja 9. sukupolvi) | Piirisarja: Intel Z390 | Muistipaikat: 4 x DIMM (enintään 64 Gt) | Multi-GPU support: Nvidia 2-way GPU SLI, AMD 2-, 3-way CrossFire | Ominaisuudet: 2 x PCIe M.2 (Key M), parannettu virransyöttö, sisäänrakennettu vesijäähdytyksen monitorointi

Paljon hyödyllisiä ominaisuuksia

Esiasennettu suoja liitännöille

Erittäin kallis

Jos olet niin onnekas, ettet joudu huolimaan uuden PC:si kasaamiseen kuluvasta budjetista ja haluat kaikkien osien edustavan ehdotonta huipputasoa, suosittelemme Asuksen ROG Maximus XI Code Z390 Gamingiä. on käytännössä kaikki Intel Coffee Lake Refreshin tukemat uutuusominaisuudet – ja tietysti RGB-valaistus, joka peittää koko emolevyn.

Paras kohtuuhintainen Intel-emolevy: Gigabyte Z390 UD

Coffee Lake Refresh lompakolle suopeaan hintaan

Emolevyn koko: ATX | Prosessorin kanta: LGA-1151 (vain 8. ja 9. sukupolvi) | Piirisarja: Intel Z390 | Muistipaikat: 4 x DIMM sockets (enintään 64 Gt) | Multi-GPU-tuki: AMD 4-way CrossFire | Ominaisuudet: 1 x PCIe M.2 (Key M), hallittavat kotelon tuulettimet, 4 000 MHz:n muistinopeus

Edullinen

Thunderbolt 3

Ei SLI:tä

Jos haluat ottaa kaiken irti Coffee Lake Refresh -prosessoristasi, mutta kaikkein tasokkaimmat emolevyt jäävät vääjäämättömästi budjettisi ulkopuolelle, kannattaa tutustua Gigabyten Z390 UD:hen. Se häviää kalliimmille malleille RGB-valoissa ja sisäänrakennetussa Wi-Fissä, mutta se tarjoaa huomattavasti niitä paremman hinta-laatusuhteen. Jos kaipaat budjettiystävällistä peliemolevyä ja olet valmis uhraamaan SLI:n tai ylimääräiset M.2-liitännät, Gigabyte Z390 UD on paras valinta uudeksi emolevyksesi.

Paras Intel Micro-ATX -emolevy: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC

Pieni mutta pippurinen

Emolevyn koko: Micro-ATX | Prosessorin kanta: LGA-1151 (vain 8. ja 9. sukupolvi) | Piirisarja: Intel Z390 | Muistipaikat: 2 x DIMM (enintään 32 Gt) | Multi-GPU-tuki: SLI/CrossFire | Ominaisuudet: 2 x PCIe M.2 (Key M), DDR4 boost, PCI-E Steel Armor, Audio Boost 4 vahvistimella

Tyylikäs

Kattavat ominaisuudet

Hintava

Jos haluat erottua joukosta, eikä sinulla ole valtavasti tilaa koneellesi, tarvitset tietysti Micro-ATX-emolevyn. Suosittelemme erityisesti MSI:n MPG Z390M Gaming Edge AC:ta. Siinä on kompaktista koostaan huolimatta kaikki täysikokoisen ATX-levyn ominaisuudet huomattavasti alempaan hintaan. Levyssä on kaksi M.2-liitäntää, SLI sekä Crossfire-tuki. Pienestä ulkomuodosta ei kannata hämmentyä, sillä emolevy pystyy hyödyntämään kaiken Coffee Lake Refreshin suorituskyvyn. Jos etsit pienikokoista emolevyä, MSI MPG Z390M Gaming Edge MC on nappivalinta kokoonpanoosi.

Paras Intel Mini-ITX -emolevy: Asus ROG Strix Z390-I Gaming

Pieni tehopakkaus

Emolevyn koko: Mini-ITX | Prosessorin kanta: LGA-1151 (vain 8. ja 9. sukupolvi) | Piirisarja: Intel Z390 | Muistipaikat: 2 x DIMM (enintään 64 Gt) | Multi-GPU-tuki: Ei ilmoitettu | Ominaisuudet: 2 x PCIe M.2 (Key M), Dual Channel -muistiarkkitehtuuri, toisen sukupolven USB 3.1 -liitännät, Asus Aura Sync

Unelmiesi RGB-valaistus

Valtavasti muistikapasiteettia

Hintava

Jos haluat pienimmän mahdollisen emolevyn tinkimättä prosessorisi avainominaisuuksista, suosittelemme harkitsemaan Asuksen ROG Strix Z390-I Gamingia. Emolevy tarjoaa kompaktista koostaan huolimatta kattavasti ominaisuuksia ja reippaasti tehoa. Et joudu edes tyytymään 32 Gt:n RAM-muistiin, sillä Asuksen Dual Challen -muistiarkkitehtuuri mahdollistaa 64 Gt:n RAM-muistin pienimmässä emolevyssä, jonka olet koskaan nähnyt. Kaikella erinomaisuudella on kuitenkin hintansa, sillä ROG Strix Z390-I Gaming on kaikkien muiden Z390-emolevyjen tavoin varsin tyyris.

Paras AMD-emolevy: Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi

Tehokas ja värikäs

Emolevyn koko: ATX | Prosessorin kanta: AM4 | Piirisarja: AMD X470 | Muistipaikat: Dual-Channel 4 x DDR4 3 600MHz (enintään 64 Gt) | Multi-GPU-tuki: Quad-GPU SLI, CrossFire | Ominaisuudet: 2 x M.2 (Key M), Q-Flash, Multi Zone RGB -valaistus

Upea muotoilu

Hyvä laajennettavuus

Hintava

X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi on jälleen yksi osoitus siitä, miten erinomaisia emolevyjä Gigabyte osaa suunnitella. Uutta AMD X470 piirisarjaa käyttävä emolevy tarjoaa täyden tuen AMD:n viimeisimmille toisen sukupolven Ryzen-prosessoreille. X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi tukee myös Quad-GPU SLi:tä ja äärimmäisen nopeaa RAM-muistia aina 3 600 MHz:iin asti. Verrattoman laajennettavuutensa lisäksi emolevy myös näyttää uskottavalta, kiitos sen monialueisen RGB-valaistuksen.

Paras kohtuuhintainen AMD-emolevy: MSI X470 Gaming Plus

Pelaa tyylillä

Emolevyn koko: ATX | Prosessorin kanta: AMD AM4 | Piirisarja: AMD X470 | Muistipaikat: Dual-Channel 4 x DDR4 3 466 MHz (enintään 64 Gt) | Multi-GPU-tuki: Crossfire | Ominaisuudet: 2 x PCIe M.2 (Key M)

Erinomainen hinta-laatusuhde

Hyvä laajennettavuus

Vaatii suurehkon kotelon

AMD on jo pitkään hallinnut kohtuuhintaisissa komponenteissa, eikä asia näytä muuttuneen myöskään vuonna 2019. Erityisesti pelaajille suunnattu MSI X470 Gaming Plus on pakattu täyteen kiinnostavia ominaisuuksia, kuten kaksi PCle M.2 -liitäntää ja nopeilla säätöpainikkeilla, jotka varmistavat koneesi optimaalisen käytön kaikissa tilanteissa. Pelaajille suunnatussa emolevyssä on tietysti myös häikäisevä RGB-valaistus, jota pystyy hallita suoraan älypuhelimella.

Paras AMD Micro ATX -emolevy: ASRock B450M-HDV

Kokoaan suurempi emolevy

Emolevyn koko: Micro ITX | Prosessorin kanta: AMD AM4 | Piirisarja: AMD Promontory B450 | Muistipaikat: Dual-Channel 2 x DDR4 3 200 MHz (enintään 32 Gt) | Multi-GPU-tuki: Ei | Ominaisuudet: ASRock Super Alloy -rakenne, 1 x M.2, ASRock Live Update

Edullinen

Tukee 3 200 MHz:n RAM-muistia

Vain kaksi DIMM-liitäntää

Pienikokoiset PC:t ovat suositumpia kuin koskaan, kiitos ASRock B450M-HDV:n kaltaisten emolevyjen. Vaikkei se tuekaan SLI:tä ja rajoittuu vain 32 Gt:n RAM-muistiin, kyseessä on täysiverinen B450-emolevy mitä houkuttelevimpaan hintaan. Se tarjoaa liitännän NVMe SSD-levylle ja neljä ensimmäisen sukupolven USB 3.1 -porttia. Jos mielit kasata kohtuuhintaisen pelikoneen, ASRock B450M-HDV on erinomainen vaihtoehto emolevyksesi.

Paras AMD Mini-ITX -emolevy: ASUS ROG Strix X470-I

Pieni ulkomuoto, vakuuttava suorituskyky

Emolevyn koko: Mini-ITX | Prosessorin kanta: AMD AM4 | Piirisarja: AMD X470 | Muistipaikat: Dual-Channel 2 x DDR4 3 466 MHz (enintään 32 Gt) | Multi-GPU-tuki: Ei | Ominaisuudet: 1 x PCIe M.2 (Key M)

Tuki dual-channel-arkkitehtuurille

M.2-yhteensopiva

Tukee "vain" 32 Gt:n RAM-muistia

Asus näyttäisi pyrkivän vakuuttamaan, ettei koolla ole väliä. Sen ROG Strix X470-I:ssä on AMD viimeisin piirisarja, ja koko emolevy on suunniteltu hyvän suorituskyvyn ehdoilla. Sen BIOS:ista löytyy jopa omat stressitestit ylikellotusta varten jo ennen Windowsin asentamista. Emolevy rikkoo jopa Mini-ITX-kokoluokan rajoja nostamalla M.2-liitännän irti emolvystä. Voit siis asentaa M.2 NVMe -SSD-levysi viemättä tilaa muilta komponenteiltasi.

Paras Intel Core X-Series -emolevy: ASRock X299 Taichi

Huima 4 400 MHz:in muistinopeus

Emolevyn koko: ATX | Prosessorin kanta: LGA-2066 | Piirisarja: Intel X299 | Muistipaikat: Quad-Channel 8 x DDR4 4 400 MHz (enintään 128 Gt) | Multi-GPU-tuki: Nvidia 3-Way SLI, AMD 3-Way CrossFireX | Ominaisuudet: 3 x PCIe M.2 (Key M)

Tukee valtavaa määrää muistia

Liitännät kahdeksalle RAM-moduulille

Kallis

X-sarjan prosessorit ovat saapuneet ja ne ovat juuri niin mahtavia kuin odotimmekin. Jos kuitenkin haluat hyödyntää koko prosessorin kapasiteetin, tarvitset myös X-sarjan emolevyn. ASRockin X299 on erinomainen vcaihtoehto siihen, sillä se tukee muistin ylikellottamista jopa 4 400 MHz:iin asti ja tarjoaa kahdeksan paikkaa RAM-moduuleille. Siihen saa asennettua huimat 128 Gt:a RAM-muistia, joten yhdessä X-sarjan prosessorin ja hyvän näytönohjaimen (tai kolmen) kanssa se puskee läpi mistä tahansa pelitilanteesta.

Paras AMD Ryzen Threadripper -emolevy: ASRock X399 Professional Gaming sTR4

AMD-fanien päiväuni

Emolevyn koko: ATX | Prosessorin kanta: sTR4 | Piirisarja: AMD X399 | Muistipaikat: Dual -Channel 4 x DDR4 3 200 MHz (enintään 128 Gt) | Multi-GPU-tuki: 4-Way SLI, AMD Quad CrossFireX | Ominaisuudet: 1 x U.2, 3 x PCIe M.2 (Key M)

4-way SLI- ja Crossfire-tuki

Upea RGB-valaistus

Todella kallis

Jos kasaat konettasi ilman budjettihuolia, Ryzen Thredripper X399 Professional Gaming on täydellinen valinta kokoonpanoosi. Tasokas emolevy tukee 4-way SLI:tä ja Crossfirea sekä jopa 128 Gt:n DDR4-muistia. Siinä on tietysti myös näyttävä RGB-valaistus, joka vetää katseita puoleensa. Emolevy toimii myös 2. sukupolven Ryzen Threadripperin kanssa, mutta joudut siinä tapauksessa päivittämään BIOS:isi.

Hyvä tietää emolevyistä

Emolevyjen vertailu saattaa tuntua hieman haastavammalta kuin vaikkapa näytönohjainten tai prosessoreiden kohdalla, joten kerromme muutaman avaintekijän, jotka on hyvä ottaa huomioon emolevyä valitessa.

Emolevyjä on saatavilla useassa eri koossa, joista yleisimmät ovat ATX ja Micro ATX. Markkinoilla on kuitenkin myös hieman harvinaisempia kokoja, kuten mini ITX ja E-ATX. Emolevyä ostaessa täytyy varmistaa, että se tukee kaikkia komponenttejasi. Kaikkien asiaan vihkiytymättömien kannattaakin kääntyä asiantuntevan liikkeen puoleen tai tarjota pitsat jollekin osaavalle PC-velhotutulle. Parhaat PC-kotelot tukevat onneksi useita eri emolevykokoja.

Jaoimme listauksemme emolevyt niiden prosessorikannan mukaan. Jos termi kuulostaa vieraalta, se viittaa siihen liitäntään, joka yhdistää prosessorin emolevyyn. Emolevyä voisi ylipäätään ajatella ikään kuin rakennusalustana, jonka päälle kootaan sopiva komponenttikattaus. Uudemmat Intel-prosessorit käyttävät yleensä joko LGA 1151- tai 2066-liitäntää, AMD Ryzen -arkkitehtuuri on puolestaan suunnattu AM4-piirisarjalle.