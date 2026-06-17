Commodores retro-inspirerte flip-telefon kan dempe mobilavhengigheten din

Commodore har lansert en ny retro-inspirert flip-telefon

Enheten blokkerer sosiale medier, nettlesere og brukersporing

Men den kjører fortsatt Android-apper og har et innebygd kamera

Jo mer smarttelefoner gjennomsyrer hverdagen, desto tydeligere blir det at de kan ha noen ganske skadelige effekter, fra telefonavhengighet til nettmobbing og mye mer. Hvis du ønsker å bryte deg løs fra smarttelefonens grep uten å miste tilgangen til noen av de mer fordelaktige funksjonene, regner Commodore med at de har en retro-tema-enhet for deg.

Produktet heter Commodore Callback, og som navnet antyder, er det en telefon som i stor grad låner designmessige trekk fra fortiden. Du vil se det i kamskjelldesignet, inspirert av klassikere som Motorola Razr. Den leveres også i en rekke gammeldagse farger, inkludert ProtoPET White, SX Silver og BASIC Beige.

Commodore sier at den historiske inspirasjonen går mer enn bare gjennom huden. Callback fungerer ikke med apper for sosiale medier og har ingen berøringsskjermfunksjoner, noe som visstnok hindrer den endeløse doomscrollingen som rammer så mange mennesker i dag. Samtidig mangler den også en nettleser og arbeidsapper, noe som gir deg en sjanse til å slå av og legge fra deg telefonen.

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Commodore Callback har en pris på 549,99 dollar, noe som betyr at den langt fra er den billigste mobiltelefonen på markedet. Men hvis du vil ha noe som kan løsne grepet telefonen din har på deg, er den verdt å vurdere.

En middelvei

(Image credit: Commodore)

Det vi synes er interessant med Commodore Callback er posisjoneringen: Commodore beskriver den som «den ikke-dumme dumme telefonen». I stedet for å skjære ned funksjonene til det absolutte minimum, er den fullpakket med en mengde nyttige apper uten noen av fristelsene som kan føre til at du kaster bort timer med uendelig scrolling. Det gjør den til «en fartsdump for hjernen din», hevder Commodore.

Det kan bidra til å gjøre den mer attraktiv for brukere som misliker utbredelsen av sosiale medier, men som ikke ønsker en telefon som knapt fungerer til noe annet enn enkle samtaler og tekstmeldinger. Det antyder at det å droppe de verste aspektene ved smarttelefonopplevelsen ikke trenger å bety å innta en asketisk munks livsstil, og det kan bidra til å utvide enhetens appell.

Commodore har faktisk lagt til noen smakfulle tillegg som viser at Callback har noen fristende funksjoner i seg selv. Dette inkluderer et 48 MP bakkamera, en «audiofil» DAC som støtter HD-lyd, FM-radio, en SID-lydbrikke og in-ear monitor (IEM)-øretelefoner. Den kjører også på Sailfish OS, et personvernorientert Linux-basert operativsystem som fungerer med «99 %» av Android-apper, noe som kan tiltrekke seg brukere som er lei av å få sine private data slukt av skruppelløse apputviklere.

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Selv om Commodore Callback kan virke som en festlig gimmick – spesielt med tanke på de retro-inspirerte fargevalgene og markedsføringsmaterialene – kan den skryte av en rekke funksjoner som kan vise seg å være spesielt attraktive for folk som er lei av den nåværende tilstanden i smarttelefonverdenen. Det er absolutt et nisjeprodukt, men det kan gi en middelvei fremover mellom altoppslukende smarttelefoner og funksjonsfriske alternativer.