Hva er Galaxy AI? Her er noen av Samsungs mest spennende AI-funksjoner

Kvelden 17. januar 2024 lanserte endelig Samsung sin etterlengtede Galaxy S24-serie. Eksternt ligner den fjorårets Galaxy S23-serie, med få endringer i designet. Samsung kom naturligvis med litt forbedrede spesifikasjoner, men det største samtaleemnet har likevel vært deres AI-funksjoner og verktøy, som byr på mange spennende nyheter å utforske.

Samsung har lansert sine splitter nye AI-funksjoner under navnet «Galaxy AI», men hva innebærer det egentlig? Nedenfor går vi gjennom noen av de mest interessante og nyttige AI-funksjonene du får tilgang til med Samsungs nye Galaxy S24-serie.

Enklere kommunikasjon for alle

Det er en rekke AI-funksjoner i Galaxy S24-serien som vil gjøre kommunikasjonen mye enklere. (Image credit: Future / Philip Berne)

Galaxy AI legger stor vekt på kommunikasjon og ønsker å gjøre det lettere for folk å overvinne språkbarrierer. Som en løsning på dette har Samsung kommet med Live Translate, som gir toveis oversettelse av både samtaler og tekst i sanntid. I tillegg til denne funksjonen er det også Interpreter, som fungerer som en slags tolk på direkten. Her kan samtaler oversettes direkte på en delt skjerm, slik at folk som står ved siden av hverandre raskt og enkelt kan lese en transkripsjon av det den andre har sagt. Et ekstra pluss er at denne funksjonen også fungerer uten mobildata eller Wi-Fi.

For ytterligere å lette hverdagskommunikasjonen for folk, har Samsung lagt til Chat Assist og Android Auto, som begge fungerer ved hjelp av AI. Chat Assist-funksjonen hjelper til med å finjustere tonen i en samtale, hvis du for eksempel vil skrive en høflig melding til en kollega, mens Android Auto kan oppsummere innkommende meldinger for deg og deretter foreslå passende svar eller handlinger. Hvis du for eksempel sitter i bilen og ikke kan ta opp mobiltelefonen for å svare, kan du bruke denne funksjonen til å sende beregnet ankomsttid.

Andre AI-funksjoner omfatter Note Assist, som raskt og enkelt lager sammendrag i Samsung Notes og lar deg også lage maler med forhåndsvalgte formater. Transcript Assist er en AI-funksjon som bruker tale-til-tekst-teknologi for å transkribere, oppsummere og oversette stemmeopptak. Det fungerer til og med når flere forskjellige talere er involvert i opptaket!

Raske søk på alt

Med den nye Galaxy S24-serien kan du søke etter hva som helst uten problemer! (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Circle to Search with Google er en AI-funksjon vi tror kommer til å bli mye brukt. Dette er en bevegelsesbasert funksjon som lar deg markere eller trykke på elementer på skjermen og deretter få opp relevante søkeresultater. Hvis du for eksempel ser en fin sofa, et vakkert kunstverk eller lignende og vil vite hvor du kan kjøpe det eller bare vil vite mer om det, vil denne funksjonen kunne hjelpe deg.

Kameratriks á la Google

Samsung får et par AI-kameratriks som ligner på dem vi tidligere har sett fra Google. (Image credit: Future / Philip Berne)

Selvfølgelig er det også en rekke AI-funksjoner for fotografering, og disse ligner på AI-funksjonene som Google kom med i sine nyeste Pixel-telefoner. Edit Suggestion er en AI-funksjon som tilbyr smarte og passende justeringer av bildene du har tatt, mens Generative Edit kan fylle ut deler av bakgrunnen ved hjelp av generativ kunstig intelligens. Med disse AI-verktøyene kan du også flytte objekter i bildene dine, endre størrelse på dem, vinkle dem, fjerne dem helt og mye mer.

På videofronten har vi Instant Slow-mo, som senker farten på videoer du tar opp og automatisk genererer flere bilderammer basert på hva som skjer i videoen, slik at du får jevne og detaljerte videoer i langsom bevegelse.

Dette var noen av de mest spennende AI-funksjonene som den nye Galaxy S24-serien har å tilby, men naturligvis er det mye mer å utforske. Vi kommer garantert til å prøve ut alle de nye funksjonene i våre grundige tester av de nye mobilene i løpet av de kommende ukene, så følg med her på TechRadar for å få med deg våre grundige anmeldelser av disse tre enhetene. Hvis du er nysgjerrig og ønsker å lese mer om dem allerede, kan du klikke på en av lenkene nedenfor.