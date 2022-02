Test: Netgear Orbi WiFi 6E (RBKE963)

Netgears nyeste utgave av deres mesh-system Orbi leverer enorm dekning og gode hastigheter i en stilfull innpakning. Problemet er bare at systemet også er astronomisk dyrt, og denne prisen blir enda surere av at Netgear i tillegg krever betaling for abonnementer på sikkerhets- og foreldrekontrollfunksjoner som andre produsenter inkluderer gratis. Har du tykk lommebok og vil ha det nyeste og beste av teknologi så er kanskje Orbi WiFi 6E verdt en titt, men de fleste kan klare seg helt fint med langt billigere løsninger.

Kort oppsummert

WiFi-standarder har lenge vært forvirrende med begreper som ikke forteller brukerne stort om hva man egentlig får, og gleden var derfor stor da Wi-Fi Alliance innførte navnene WiFi 5 og WiFi 6 som arvtagere for de gamle begrepene 802.11ac og 802.11ax. Nå kunne endelig også andre enn nerder og eksperter orientere seg i butikkene og sammenligne produkter. Men gleden var kortvarig, for nå er WiFi 6E her, og dermed har det hele blitt rotete igjen.

Kort sagt står E-en i WiFi 6E for Extended, og det innebærer i praksis at den nye standarden tar i bruk et nytt frekvensbånd i 6 GHz-spekteret – et spekter som nylig ble frigjort til bruk for WiFi og som få dermed bruker.

Dette er altså det store trekkplasteret til Orbi WiFi 6E, som er den nyeste utgaven av Netgears populære mesh-routersystem.

Systemet består av en router-enhet og to satellitter, og de byr sammen på hele 4 frekvensbånd – ett 2,4 Ghz-bånd, to 5 Ghz-bånd og ett 6 Ghz-bånd.

Og dekningen er det absolutt ingenting å si på. Netgear lover dekning på opptil 600 km2, noe som er vanskelig å teste i praksis, men vår testing i et hus på 150 km2 ga oss i hvert fall fjellstø dekning over alt og i hver eneste krik og krok.

Når det kommer til hastigheter er vi derimot litt mindre imponerte. Du kan lett makse ut en internettlinje på 300 mbit både opp og ned, noe som sikkert er godt nok for de fleste, men målinger direkte mellom PC-er ga oss hastigheter ned mot 300 mbit over WiFi 6 og WiFi 6E når trafikken gikk via en satellitt, noe som ikke er helt på det nivået vi hadde ventet.

Spesifikasjoner Trådløsteknologi: fire bånd, WiFi 6E (2,4 GHz + 2x 5 GHz + 6 GHz)

Prosessor: 2,2 GHz, fire kjerner

RAM: 1 GB

Lagring: 512 MB Flash

Beamforming: Implisitt/eksplisitt for 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Ethernet: Router - 10 Gb Ethernet (Internet), 2.5 Gb, 3x 1 Gb; Satellitter - 2.5 Gb, 3x 1Gb

Mål (HxBxD): 280 x 190 x 84 mm

Vekt (router og satellitter): 1,36 kg

Et annet skuffende aspekt ved Orbi WiFi 6E er mangelen på tilgang til avanserte funksjoner, både i den tilhørende appen og i webgrensesnittet. Begge disse er riktignok brukervennlige, men vi savner mulighet til å justere avanserte WiFi-innstillinger, og ikke minst muligheten til å splitte opp frekvensbåndene med ulike navn. Dette er rett og slett ikke mulig med Orbi WiFi 6E.

Enda verre er det også at Netgear har plassert funksjonaliteten for foreldrekontroll og ekstra sikkerhet bak hvert sitt abonnement. Dette er funksjoner andre produsenter tilbyr gratis, men som Netgear altså krever at du betaler ekstra for utover den allerede stive innkjøpsprisen.

Netgear Orbi WiFi 6E er kort sagt et mesh-system som passer absolutt best for deg som er villig til å betale ekstra for det nyeste og beste. I tillegg skal du først og fremst være opptatt av god dekning, og bry deg mindre om å få de aller høyeste hastighetene.

Har du et litt trangere budsjett skal du vite at det finnes mange gode alternativer på markedet som kan levere både gode hastigheter og god dekning til en langt rimeligere penge.

Pris og tilgjengelighet: Netgear Orbi WiFi 6E

Netgears nyeste Mesh-system med WiFi 6 er i salg nå, men det er ingen tvil om at det første og fremst er forbeholdt dem som er villig til å betale ekstra for den nyeste teknologien.

Systemet vi fikk tilsendt til test som består av router og to satellitter, og som har produktkoden RBKE963, koster nemlig astronomiske 18.490 kroner. Dette tredelte systemet er for øvrig også tilgjengelig i en sort utgave til samme pris.

Har du kun behov for én satellitt kan du eventuelt velge varianten RBKE962 til 12.990 kroner i stedet. Hvis du da skulle ønske å utvide med en ekstra satellitt senere, så er det mulig å kjøpe en slik for 7490 kroner (RBSE960).

Design og funksjoner

Orbi WiFi 6E holder seg til det samme grunnleggende designet som tidligere Orbi-modeller, og det er kun enkelte designdetaljer som avslører at dette er snakk om et nytt system.

Også tidligere modeller har hatt den samme typen sølvdetaljer som nye RBKE963, men dette elementet har denne gangen blitt enda litt større og mer dominerende. Samtidig må det også nevnes at den nye modellen også er tilgjengelig i en sort utgave for dem som ønsker det.

Det er ikke til å komme unna at Orbi-designet er ganske dominerende, og den nye modellen er enda større enn tidligere utgaver, men det er kanskje det som skal til for å få plass til de 12 interne antennene som sitter på innsiden.

Alle disse antennene sikrer også at Orbi WiFi 6E kan levere hele 4 WiFi-bånd samtidig – ett 2,4 Ghz-bånd, to 5 Ghz-bånd (der et av dem fungerer som backhaul) og ett 6 Ghz-bånd.

Router-enheten er utstyrt med en 10 GbE WAN-port, en 2,5 GbE LAN-port og tre 1 GbE LAN-porter. (Image credit: Truls Steinung)

Mens en del andre produsenter har valgt å utforme sine mesh-systemer med like enheter der en hvilken som helst av dem kan fungere som "hovedenhet", så holder Netgear på løsningen med en router og tilhørende satellitter.

Router-enheten er altså den som skal kobles til internettforbindelsen din, og den er utstyrt med en tydelig merket WAN-port på baksiden. Denne støtter i tillegg 10 GbE-forbindelse, noe som kanskje ikke betyr så mye i praksis for de fleste, men som i hvert fall garanterer at dette systemet er godt sikret for fremtiden på akkurat dette punktet.

Hver satellitt har en 2,5 GbE-port og tre 1 GbE-porter. (Image credit: Truls Steinung)

Hovedenheten har tre ekstra gigabit-porter i tillegg til en 2,5 Gbps Ethernet-port. Sistnevnte kan brukes til å koble til enheter med slik støtte, som for eksempel en NAS eller en PC med 2.5 GbE-nettverk. Alternativt kan den også brukes til å koble sammen router og en satellitt med såkalt kablet "backhaul", som betyr at kommunikasjonen mellom disse to enhetene går via kabel i stedet for å oppta et WiFi-bånd. Har du anledning til å strekke kabel mellom enhetene så kan dette være en god løsning, men det er jo ikke alltid mulig og da vil Orbi i stedet bruke et av 5 Ghz-båndene til "backhaul".

Satellittene har på sin side også en 2.5 GbE-port, i tillegg til tre gigabit-porter der man kan kobles til andre enheter.

Det virker kanskje litt merkelig at Netgear ikke har valgt å bruke et 6 Ghz-bånd til backhaul, men forklaringen på det ligger ganske enkelt i at 6 Hz-båndet har noe dårligere rekkevidde enn 5 GHz. Dermed er det mer fordelaktig å bruke sistnevnte til backhaul.

Legger man godviljen til, så kan designet minne vagt om en PlayStation 5. (Image credit: Truls Steinung)

Oppsett og ytelse

Ytelsestester WiFi 6 via trådløst tilkoblet satellitt: Opp: 332 mbps Ned 214 mbps WiFi 6 med kablet backhaul: Opp: 589 mbps Ned: 307 mbps WiFi 5 med kablet backhaul: Opp: 340 mbps Ned: 311 mbps Kabel fra ende til ende (inkludert backhaul) Opp: 788 mbps Ned: 773 mbps

Orbi-appen skal få skryt for at den er enkel å bruke. Det eneste du trenger å gjøre etter at du har plassert enhetene i huset og koblet dem til strøm og internett, er å scanne en QR-kode på routeren så går resten av seg selv.

En ting vi imidlertid må påpeke er at dette QR-kodeklistremerket sitter midt på forsiden av enheten, og det er i tillegg nesten umulig å fjerne uten å både ødelegge det og samtidig etterlate et merke på enheten. Dette kunne Netgear definitivt løst på en bedre måte.

Dessverre har den brukervennlige appen også en svakhet i at den er i overkant strømlinjeformet, noe som rett og slett gjør at den mangler funksjonalitet vi mener burde være tilgjengelig i et slikt system. Enda verre er det også at webgrensesnittet som riktig nok gir tilgang til noen mer avanserte funksjoner, også er ganske mangelfullt.

Appen er veldig brukervennlig, men den kunne godt vært bedre utstyrt med avanserte funksjoner. (Image credit: Future)

Mest problematisk mener vi det er at systemet ikke gir deg mulighet til å gi de ulike frekvensbåndene ulike navn. Har får du altså kun ett brukernavn og passord, og ingen mulighet til å velge å koble en enhet kun til 5 GHz eller 2,4 GHz.

Riktignok finnes det mulighet til å aktivere en ekstra SSID som er spesielt ment for IoT-enheter, men vi mener dette ikke er nok når det er snakk om et så dyrt system som dette.

Det hjelper heller ikke at utvalget av avanserte innstillinger er veldig begrenset, og det er samtidig tydelig at Netgear har valgt å prioritere kompatibilitet med nye enheter fremfor gamle. Blant annet er standardinnstillingen for kryptering WPA3, og selv om du kan velge å også tillatte WPA2 så hadde vi likevel problemer med å koble til enkelte eldre enheter, deriblant et nettbrett som vanligvis fungerer helt fint på både 2,4 og 5 Ghz med andre routere.

Det største ankepunktet ved funksjonaliteten til Orbi WiFi 6E er likevel at Netgear har valgt å plassere både foreldrekontrollen og sikkerhetsfunksjonaliteten i Netgear Armor bak en betalingsmur. Du må altså betale for to ulike abonnementer for å få funksjonalitet andre produsenter inkluderer gratis, og det kommer på toppen av innkjøpsprisen på 18.500 kroner. Det er etter vår mening rett og slett for dårlig av Netgear, og de burde helt klart revurdere dette valget.

Webgrensesnittet er brukervennlig, men det burde vært bedre utstyrt med avanserte funksjoner. (Image credit: Netgear)

Når det kommer til dekning så leverer Orbi WiFi 6E over all forventning. Med oppgitt dekning på 600 kvadratmeter er vel det kanskje også bare å forvente, men i testhuset vårt på 150 kvadratmeter betyr det samtidig at det blir nærmest umulig å teste dette presist i praksis. Det du skal vite er i hvert fall at vi fikk 100 prosent stabile signaler over alt i huset i hele testperioden vår, og det sier i hvert fall noe. Du skal rett og slett ha et rimelig stort hus før dette systemet ikke leverer stor nok dekning.

Når det kommer til hastighet, er imidlertid historien en litt annet. Vi mener ikke å si at hastighetene er dårlige, men de er heller ikke fullt så høye som vi kanskje hadde forventet.

Det må først og fremst understrekes at hastighetene stort sett er mer enn høye nok til å makse ut vår internettforbindelse på 300 mbps opp og ned, og det vil nok kanskje være det viktigste poenget for mange. Om det først og fremst er kravet ditt, så får du altså valuta for pengene her.

Målinger med programmet LAN Speed Test mellom to PC-er i nettverket ga oss imidlertid faktiske hastigheter på opptil 600 mbps under ideelle forhold med kabel mellom router og satellitt, mens denne falt ned mot 300 mbps med trådløs backhaul og større avstand til satellitt. Dette er gode hastigheter uansett, men når det er snakk om et system til 18.500 kroner så hadde vi forventet noe mer.

De nevnte hastighetene ble for øvrig målt med WiFi 6-enheter, og vi kan legge til at målinger over WiFi 5 ga oss noe lavere hastigheter. Dette vil imidlertid være avhengig av forholdene i ditt hus og ditt nettverk, og de må dermed i best fall ses på som en forsiktig pekepinn på hva du kan forvente.

Vi testet for øvrig også Orbi WiFi 6E med en telefon som støtter den nye standarden, og opplevelsen ble som forventet – hastighetene ble omtrent de samme som med WiFi 6. Fordelen med WiFi 6E er jo først og fremst at du får et nytt frekvensbånd som ikke forstyrres av andre enheter, og man kan ikke nødvendigvis forvente høyere hastigheter med mindre 5 GHz-båndet er fylt opp av forstyrrende enheter. Hvis sistnevnte er tilfelle hos deg, så kan du altså dra nytte av å investere i et WiFi 6E-system, men hvis ikke så er nytteverdien ganske begrenset.

Bør jeg kjøpe Netgear Orbi WiFi 6E?

Nye Orbi WiFi 6E består av store og ruvende enheter, men det tar seg også ganske bra ut. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp det hvis ...

... du har mye penger

Prisen på Netgears nye mesh-system er intet mindre enn astronomisk, og de som har nærmest begrenset budsjett som burde vurdere å gå til innkjøp av dette. Det finnes langt billigere løsninger som også kan gjøre en god jobb.

... du er opptatt av det nyeste og beste

Orbi WiFi 6E byr på helt ny teknologi som kan friste dem som gjerne vil ha det nyeste og beste på markedet.

... du har enheter som støtter WiFi 6E

Foreløpig er det få enheter som støtter WiFi 6E, men støtten vil helt sikkert bli mer utbredt etter hvert. Orbi WiFi 6E passer uansett best for deg som allerede har eller planlegger å gå til innkjøp av flere WiFi 6E-enheter snart.

Ikke kjøp det hvis ...

... du har trangt budsjett

The sky-high price of the new Orbi reflects its use of state-of-the-art Wi-Fi 6E technology. Most of us can afford to sit tight and wait for prices to come down, or buy a less expensive mesh system that uses standard Wi-Fi 6. Den skyhøye prisen på Orbi WiFi 6E reflekterer den splitter nye teknologien på innsiden. Med mindre du har veldig god råd, så gjør du nok lurt i å vente til prisene på WiFi 6E-utstyr synker eller velger en rimeligere løsning med WiFi 6.

... du vil bare se på Netflix

Strømmetjenester som Netflix krever bare 5 Mbps for HD-video og rundt 25 Mbps for 4K, så du skal ha ganske mange familiemedlemmer som strømmer samtidig for at du skal makse ut hastigheten Orbi WiFi 6E leverer. De fleste vil klare seg med noe langt rimeligere.

... du trenger foreldrekontrollfunksjoner

Mange av rivalene til Netgear tilbyr gode foreldrekontrollfunksjoner, helt uten krav om månedlig abonnement.

Først testet: februar 2022