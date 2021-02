Videokonferanse: De beste løsningene

Nye fremskritt innen teknologi har gjort at pålitelige videokonferanse har blitt både lett tilgjengelig og billig, og de har blitt en viktig del av den moderne arbeidsplassen, ikke minst på grunn av pandemien som fortsatt raser.

Videokonferanser har gjort med mulig for bedrifter å fortsette driften mens de ansatte jobber hjemmefra, og de gjør det også mulig å holde møter på tvers av landegrenser og fysisk avstand, noe som også kommer miljøet til gode.

På disse sidene har vi samlet de beste videokonferansetjenestene akkurat nå, og vi har sett på både kommersielle løsninger og gratis tjenester, så du kan finne en tjeneste som passer for ditt bruk og din økonomi.

Beste kommersielle programvare for videokonferanser

Beste gratisløsninger for videokonferanser

Vi har også tatt en gjennomgang av de beste telefontjenestene for bedrifter

Beste kommersielle løsninger for videokonferanser

GoToMeeting er den frittstående nettkonferansetjenesten som tilbys av LogMeIn. Som man kan forvente, gir den muligheter for tale- og videokonferanser, i tillegg til skjermdeling.

GoToMeetings skiller seg særlig ut på ett punkt, nemlig mobilvennligheten. Du kan sette opp og starte en konferanse fra smarttelefonen, noe de større navnene i bransjen sliter med. Innstillingene gjør det også mulig å maksimere kvaliteten til lyd og bilde. Med ett trykk kan du invitere andre til møter og chat-samtaler.

Mobilappen har egne utgaver for Androidog iOS, og begge har fått bred positiv omtale fra brukerne. Også her skiller de seg fra mange andre tilbydere, som strever med å balansere kvaliteten med mobiltilgjengeligheten.

Når det gjelder prisen, får du nesten alle standardfunksjonene med i den rimeligste løsningen. Denne koster ca. 140 kroner for en måned, men en månedspris på rundt 120 kroner hvis du kjøper et årsabonnement. Selv grensen på 150 deltagere er sjenerøs. Den er mer enn tilstrekkelig for de fleste virksomheter.

Businessløsningen får du får ca. 190 kroner for en måned (eller 160 ved årsabonnement). Dette øker det maksimale antallet deltagere til 250, og med på kjøpet får du flere administrative funksjoner, i tillegg til tegneverktøy og musedeling. Enterprise-løsningen er skalert opp til å kunne involvere 3000 deltagere.

Det er mye positivt å si om GoToMeetings, men hvis du er på jakt etter en VoIP-løsning for bedrifter, vil GoToConnect både gi deg et skybasert telefonsystem, der GoToMeetings integreres som en del av pakken. Det kan også være en mer kostnadseffektiv løsning å velge.

2. RingCentral Video Omfattende konferanseverktøy VISIT SITE Omfattende funksjoner Integreringer Gode analyseverktøy Solid ytelse

Hvert av RingCentrals abonnementer gir deg full råderett over hele spekteret av standardverktøy. Blant mange andre får du planlegging og opptak av videosamtaler, skjermdeling og kommentarer samt innebygde chat-funksjoner.

RingCentrals beste funksjon er imidlertid integreringen av Slack, G Suite og Microsoft 365. Dette innebærer at brukerne kan innlede samtaler direkte fra disse tredjepartsplattformene. Brukerne kan også integrere sine egne kalendre i RingCentral-plattformen og enkelt visualisere dagsplanen. Integreringen på tvers av plattformer gjør også RingCentral ideell for virksomheter som allerede benytter seg av Slack, G Suite eller Microsoft 365 til nettbasert samarbeid.

RingCentrals analyseverktøy er en annen kraftfull funksjon. Her kan administratorer overvåke bruken av tjenesten, og peke på eventuelle svakheter ved ytelsen på detaljnivå, med lokasjon, leverandør, nettverk og sluttpunkt. Slike dyptgående analyseverktøy er det sjelden man ser, og dette gjør RingCentral spesielt velegnet for selskaper og organisasjoner som prioriterer videokvalitet og ytelse høyt.

Alt i alt byr RingCentral på solid ytelse med videokonferanser i høy kvalitet for bedrifter. Løsningen er fullspekket med funksjoner, og gir utstrakt grad av administrativ kontroll. Den er optimalisert for bruk med nettlesere, noe som minsker behovet for ekstra programvare.

3. Microsoft Teams Videokonferanser med integrering av Microsoft 365 VISIT SITE Full integrering med Microsoft 365 Opptil 10 000 deltagere Invitasjonsplanlegging Undertekster Uskarpe bakgrunner

Microsoft Teams har innenfor ett eneste program gjort det mulig for brukerne å planlegge video- eller talekonferanser med én person eller et helt team. Administratorer kan også organisere webinarer og store møter med opptil 10 000 deltagere.

Full integrering med Microsoft 365 gjør at oppringninger kan planlegges og invitasjoner deles i hele organisasjonen, mens eksterne gjester kan delta fra sin egen nettleser uten å måtte laste ned programvaren.

Microsoft Teams gir deg også hele spekteret av grunnfunksjoner du venter deg fra en ledende leverandør av videokonferanseverktøy. Her får du skjermdeling og samtaleopptak, direkte undertekster, uskarpe bakgrunner og ulike chat-funksjoner. Integrasjonen med Microsoft 365 gjør plattformen markedsledende innenfor videokonferanser og integrering av digitale arbeidsløsninger.

Plattformens kraftige programvare for videokonferanser komplementeres av maskinvareløsninger som gjør det mulig for brukere å delta i videokonferanser nesten uansett hvor de befinner seg. Når du arbeider alene eller på farten, via mobiltelefon eller på en stasjonær datamaskin kan konferansehodetelefoner med Bluetooth hjelpe deg teknologisk.

Alt i alt er Microsoft Teams ideelt for virksomheter som allerede benytter Microsoft 365, eller som er ute etter å omstrukturere sin digitale kommunikasjon og de tilhørende samarbeidsplattformene.

4. Google Meet Lett tilgjengelig, skybasert konferanseverktøy G Suite-integrasjon Enkelt og lett tilgjengelig Konkurransedyktig prisnivå Nettleserkompatibilitet

Google Meet, tidligere Google Hangouts Meet, inngår i programvareplattformen G Suite, og tar sikte på å levere en førsteklasses konferanseløsning.

Det er først og fremst utviklet for bedrifters behov, og kan håndtere et høyt antall brukere samtidig. Her får du smart deltagelse og et raskt grensesnitt, så slipper du å vente.

Google Meet er en forbedret versjon av den velkjente Google Hangouts. Formålet er å gjøre det enklere å samarbeide med eksterne kunder. Dette gjøres først å fremst via et nettbasert program, slik at det ikke må lastes ned noe programvare. Dessuten får du et eget oppringningsnummer. Det innebærer ikke bare at ansatte på farten kan henge seg på, men det sikrer dessuten at kvaliteten opprettholdes gjennomgående, og at ingen faller fra underveis.

I tillegg til å levere egen apper til mobilbrukere gjennom Apple AppStore og Google Play store for Android, fungerer Google Meet også sammen med eksisterende konferansemaskinvare. Alt som kreves er at maskinene følger SIP- og H.323-standardene for Skype for Business-brukere. Dette gjelder også i særskilt grad Cisco, Lifesize og Polycomm. Brukere av Pexip Infinity kan henge seg på møter i Hangouts meets.

Et annet vesentlig fortrinn er at ved å være inkludert i G Suite-plattformen, er programmet enkelt å betjene fra andre plattformer. Det gjelder ikke minst Google Calendar, som du ikke bare kan bruke til å avtale møter, men også til å oppgi opplysninger om møtet, noe som er påkrevet når brukerne logger seg på.

Det er også en fordel at Google Meet ikke er belemret med de høye månedlige kostnadene som mange andre løsninger forbindes med.

Google Meet er rett og slett en seriøs videokonferanseplattform for bedrifter. Den krever ingen store utlegg i forkant til maskinvare, noe som gjør den lett tilgjengelig også for mindre virksomheter.

Det eneste som er negativt, er at Google Meet bar fungerer med nettleserne Chrome, Mozilla Firefox og Microsoft Edge. Hvis du fortsatt bruker den samme nettleseren som var forhåndsinstallert på Windows 10, eller en annen nettleser som ikke er nevnt ovenfor, kan du vente deg en feilmelding som ber deg om å laste ned og installere en annen nettleser for å kunne benytte tjenesten. Det skal sies at gratisversjonen Google Hangouts uansett fungerer utmerket.

5. Zoom Meetings Zoom er en rimelig og intuitiv måte å gjennomføre produktive videokonferanser på. Gratisnivå Brukervennlig Kunne hatt godt av flere sikkerhetsfunksjoner

Zoom Meetings er et videokonferanseverktøy for datamaskiner og mobile enheter. Det er enkelt og raskt å komme i gang med, og gir deg et bredt utvalg av skalerbare funksjoner.

Programmet gir deg ikke bare HD-video og -lyd. Det har også støtte for 1000 deltagere samtidig, og opptil 49 videoer på samme skjerm. Så store møter passer nok best på en storskjerm.

Møtene kan lagres lokalt eller i skyen, sammen med transkripsjoner som inneholder søkbar tekst. I tillegg gir den innebygde samarbeidsfunksjonen deltagerne muligheten til å dele skjermer og samarbeide for å lage egne notater.

I tillegg finnes det en chat-funksjon med mulighet for fildeling, søkbar historikk og et arkiv på inntil ti år. Møter kan også utvides til en-til-en-samtaler.

Sikkerheten er integrert, med 256-bits TLS-kryptering for både møter og delte filer. Automatisk planlegging kan utføres fra Gmail, Outlook og iCal.

Noe som er enda bedre, er at det tilbys en funksjonsmettet gratisløsning. Den kan romme opptil 100 deltagere i opptil 40 minutter. Hvis du i tillegg ønsker deg verktøy for administrering av team og håndtering, starter prisene på ca. 150 kroner i måneden, og øker til ca. 200 kroner i måneden per vert for de mer spesialiserte løsningene for bedrifter og konserner.

ClickMeeting er fullspekket med funksjoner for webinar-vertskap. Programvaren inneholder først og fremst det meste du kan tenke deg av presentasjonsverktøy. Du kan dele skjermen, spille av lysbildefremvisninger og videoer og til og med la møtedeltagerne ta over musestyringen. Dermed blir presentasjonen virkelig interaktiv. På toppen av dette støtter ClickMeeting spørreundersøkelser og meningsmålinger på direkten. Dermed kan ditt publikum virkelig delta, og du kan samle verdifulle data om møtedeltagerne.

Noe som virkelig er spennende med ClickMeeting for dataorienterte virksomheter er hvordan programvaren integreres med analyse- og markedsføringsverktøy. Du kan legge inn en Facebook-pixel på webinarets landingsside eller koble denne siden direkte til Google Analytics. Webinarsiden er tilrettelagt for full brukertilpasning, og dermed kan du også synliggjøre bedriften godt.

ClickMeeting byr også på integrering med flere populære bedriftsapper. Du kan koble din Dropbox slik at opptakene av webinaret automatisk lagres i skyen, eller bruke Zapier til å integrere med en epostmarkedsføringsplattform eller CRM-programvare.

Det er lett å like ClickMeeting hvis bedriften din er avhengig av web-seminarer for å generere salg eller holde kontakten med de ansatte. Denne programvaren for videokonferanser har en rekke verktøy for å skape engasjement hos publikum mens møter pågår. Her får du også automatiserte oppfølginger slik at du får fullt utbytte av et vellykket webinar. Integrasjonene er dessuten et stort pluss for produktiviteten. Med tanke på alt denne løsningen har å by på, er ikke prisen så verst heller.

CyberLink er et taiwansk programvareselskap. Det ble grunnlagt i 1996. U Meeting er selskapets løsning for videokonferanser.

CyberLink U Meeting har fire prisnivåer.

«Basic»-varianten er gratis. Med den kan du involvere 25 deltagere til møter med en maksimal varighet på 30 minutter.

«Pro 50» koster ca. 300 kroner per vert per måned. Der kan du ha 50 møtedeltagere, og møtene kan vare i opptil 24 timer. Løsningen gir deg administrasjonsverktøy og PerfectCam.

«Pro 100» har en inngangspris på ca. 500 kroner i måneden. Den gir deg alt du får med «Pro 50», i tillegg til opptil 100 møtedeltagere.

«Enterprise Features»-løsningen gir deg alt du får med de andre variantene, i tillegg til møteanalyse, profesjonell kundestøtte og gjennomgående kryptering. Potensielle brukere må kontakte salgsavdelingen for pristilbud.

«PerfectCam» er en underlig funksjon. Brukerne kan påføre ansiktene sine datagenerert, og selskapet lover at det skal se «skikkelig profesjonelt ut».

U Meeting er fullstendig nettbasert. Dette vil kanskje skremme bort noen brukere, men for andre kan det være en fordel, ettersom du ikke trenger å laste ned noen egen programvare for å kunne bruke U Meeting. Her kan du ikke gjøre videoopptak eller hekte deg på møtene via VoIP-systemer.

8. BigBlueButton Beste konferanseverktøy for nettbasert læring. VISIT WEBSITE

BigBlueButton er fullspekket med funksjoner som er perfekt egnet for nettbasert undervisningsseminarer. Mens seminarene pågår, kan du dele lyd, video, presentasjoner og skrivebordet ditt samtidig som du samarbeider med elever gjennom bruk av whiteboard, deling av notater, spørreundersøkelser og chat.

Der BigBlueButton strekker seg lenger enn tradisjonell programvare for videokonferanser er i funksjonene rettet mot virtuelle klasserom. Du kan ha whiteboard for flere brukere og kan inndele elevene i adskilte grupper der de kan samarbeide om å løse problemer.

BigBlueButton er utvilsomt det beste konferanseverktøyet for e-læring basert på åpen kildekode. Sammenlignet med de fleste andre løsninger for videokonferanser er oppsettet her krevende. Men løsningen har alle funksjonene til de dyre e-læringsløsningene, og ytelsen er meget god.

9. BlueJeans Tenk utenfor boksen med dette futuristiske verktøyet for videokonferanser 30 dagers gratisprøve Dolby Voice-støtte Analyseverktøy

BlueJeans ble grunnlagt i 2009, og har sine hovedkvarterer i California. Selskapet leverer en samarbeidsorientert, skybasert plattform for videokonferanser.

Det har tre prisnivåer. BlueJeans har ingen gratisløsning, men de tilbyr en 30-dagers testversjon.

«Me»-varianten koster ca. 150 kroner i måneden ved betaling for ett år. Brukerne kan invitere opptil 450 deltagere, og koble seg opp fra hvilken som helst datamaskin, iOS- eller Android-enhet, og alle møtene settes opp med innringningsnumre.

«My Team»-løsningen koster ca. 200 kroner i måneden per vert (ved betaling for ett år), og tilbyr alt du finner i den rimeligste pakken, i tillegg til 10 timers skybaserte møteopptak, kontrollmodul og opptil 75 møtedeltagere.

«My Company»-pakkene inkluderer alle egenskapene til de andre løsningene, sammen med H.323//SIP oppkoblingsløsning, kalenderstøtte for romsystem og opptil 150 møtedeltagere. Brukerne må kontakte Bluejeans direkte for å få pristilbud.

Brukere av Bluejeans trenger ikke å melde seg som årsabonnenter . Den rimeligste løsningen støtter gratis telefonlyd i mer enn 40 land. Bluejeans støtter også Dolby Voice. Løsningen kan passe godt for brukere som er mer opptatt av videokvalitet en antallet funksjoner du har tilgang til.

Bluejeans ser ut til å ha færre funksjoner enn sine nærmeste konkurrenter, men dette ignoreres ofte på grunn av systemets kvalitet. Dessuten har man fordelen av å kunne bruke den 30-dagers testversjonen for å finne ut om systemet passer ens behov.

10. Lifesize Få liv i nettmøtene med dette praktiske verktøyet Inkluderer maskinvareenheter Gratisnivå Støtte for 4K-video

Lifesize ble grunnlagt i 2003. Selskapets hovedgrener er lokalisert i Austin i Texas og i München i Tyskland. Lifesize leverer høydefinerte innfallsporter til videokonferanser, konferanseromtelefoner med berøringsskjerm og en skybasert videosamarbeidsplattform.

Lifesize har tre prisnivåer. Tidligere fantes det ikke noe gratisnivå, men dette er blitt endret med Lifesize Go. Dette er en fullstendig nettbasert tjeneste, der brukerne kan invitere til et ubegrenset antall videosamtaler, samt skjermdeling på datamaskiner, med opptil åtte deltagere. Det er ingen begrensning på møtenes lengde og man trenger ikke å laste ned noen programvare.

«Lifesize Standard» er utviklet for små team, og koster ca. 170 kroner i måneden per vert. Den gir ubegrensede møter for opptil 100 deltagere, sammen med støtte for Single Sign On (SSO), personlige møter, chat og brukerstøtte.

«Lifesize Plus» er rettet mot små og mellomstore bedrifter. Den gir deg flere funksjoner, men den krever et minimum på 15 verter, og koster ca. 150 kroner per vert i måneden. Her kan du ha med deg opptil 300 deltagere, og du får Microsoft-integrasjon, møtedata i sanntid, støtte for telefon og e-post og i tilleg én times opptak i skyen per vert.

«Lifesize Enterprise» koster ca. 130 kroner i måneden, og krever minimum 50 verter. Denne pakken gir deg direktestrømming av opptil tusen seerbegivenheter, merkevarebygging og spesialinnstillinger, førsteklasses brukerstøtte og dessuten en ubegrenset mengde videoopptak.

Med unntak av gratisversjonen, virker prisene til Lifesize temmelig stive, om man sammenligner med andre løsninger for videokonferanser. Dette kompenseres det i rikelig grad for, i og med at produsentens egen maskinvare inkluderes i kjøpet. Med hver av pakkene mottar brukerne et antall enheter. Dette gjør at de ikke henvises til å bruke sine egne, integrerte kamerasystemer. Lifesize støtter dessuten videokonferanser i 4K.

Beste gratisløsninger for videokonferanser

1. Skype Microsofts videokonferanseapp har en gunstig gratisversjon Støtte på tvers av plattformer Kan brukes i en nettleser Teksting på direkten Begrenset til 50 deltagere

Skype er et veletablert navn, med bred appell. Selv om Microsofts videosamtaleverktøy stort sett betraktes som lite mer enn en fin måte å holde kontakten med venner og familie på, støtter denne tverrplattformløsningen videosamtaler for opptil 50 personer.

Skype kan også benyttes via en nettleser. Dette gjør at du kan snakke med mennesker uten å måtte installere egen programvare. Du kan enkelt og greit invitere folk med via deres e-postadresse.

Som du nok vil ønsker deg, har du muligheten for skjermdeling, og du kan dessuten gjøre bakgrunnen uskarp. Blant de øvrige nyttige funksjonene er teksting av samtaler på direkten og muligheten for å gjøre opptak av samtalene.

Hvis du ønsker videosamtaler med flere deltagere, kan du bruke den kommersielle oppgraderingen Skype for Business. Den månedlige brukeravgiften er lav, og du kan invitere inntil 250 personer til videosamtaler. Du får også Office-integrasjon og mer robuste sikkerhetsvalg.

2. 8x8 Video Meetings Videokonferanser til en konkurransedyktig pris VISIT SITE Svært funksjonsrik Brukertilpassede nettlesertillegg browser extensions Skjermdeling Kraftig gratisløsning

Til å være en gratisløsning, har 8x8 Video Meetings et imponerende spekter av funksjoner. Den brukerne nok vil ta til seg umiddelbart er integreringen av kalender-appen. 8x8 har brukertilpassede nettlesertillegg til Chrome og Firefox, samt plugins for Google Calendar og Office 365. Med alle disse kan du raskt planlegge møter og invitere deltagere.

I løpet av møtene kan du enkelt dele skjermen, chatte med andre deltagere eller rekke opp hånden for å signalisere at du har noe på hjertet eller vil stille et spørsmål. Du kan også spille inn møtene eller sette opp en direktestrømming, selv uten et betalingsabonnement. Den eneste avanserte funksjonen vi savnet i 8x8 Video Meetings var en integrert meningsmålingsfunksjon. Det skal sies at vi ikke har sett dette i noen andre gratisløsninger heller.

Det som spesielt utmerker seg ved 8x8 Video Meetings er at du ikke går glipp av viktige funksjoner når du velger gratisløsningen. Oppgraderingen til den kommersielle versjonen gir deg først og fremst tale-til-tekst for transkribering. Det eneste vi har å småklage litt over er manglende opplysninger om plattformens sikkerhet.

3. Cisco Webex Meetings Førsteklasses videokonferansefunksjoner til en rimelig penge. Inkluderer skylagring på 1GB Opptil 100 deltagere Skjermdeling

Med et stort navn som Cisco i ryggen er det forståelig at forventningene til WebEx Meetings er høye. Og de skuffer ikke. Det tilbys flere ulike varianter av Webex Meetings, og for de fleste skulle gratisversjonen fungere helt fint. Med den kan du arrangere videomøter i HD med opptil 100 deltagere, og i tillegg dra nytte av funksjoner som skjermdeling og private chatterom.

Når du etablerer en brukerkonto tildeles du en personlig URL som kan benyttes når du arrangerer møter, planlegger videokonferanser og får tilgang til opptakene du har gjort.

Når du skal arrangere et videomøte, kan du velge mellom å bruker Webex Meetings-appen, eller å bruke nettsiden. Det må sies at programvareløsningen gir en mer knirkefri opplevelse. Det finnes flere mobilapper tilgjengelig.

Gratisvarianten inkluderer 1 GB lagringsplass, et ubegrenset antall møter av ubegrenset lengde og muligheten til å spile inn møtene i MP4. Sikkerheten besørges av TLS 1.2 og AES 256-kryptering, og med støtte fra Ciscos nettverkskunnskaper blir ytelsen imponerende.

4. Google Hangouts Super til små møter – på enhver datamaskin eller mobil enhet. For datamaskiner og mobiler Kan brukes i nettlesere Videochat begrenset til 10 deltagere

Google slutter ikke å forvirre oss med sitt brede utvalg av meldingstjenester. Selv Hangouts finnes i ulike varianter, nemlig Meet og Chat. Ettersom Google Hangouts Meet bare er tilgjengelig for G Suite-brukere, er det i realiteten ikke gratis. Til forskjell fra den enklere Google Hangouts-tjenesten. Men det er verdt å merke seg at Google planlegger å migrere brukere til Google Hangouts Chat. Forvirret?

Hangouts er et svært enkelt verktøy som støtter samtaler med opptil 150 personer, mens videosamtalene bare har plass til 10 deltagere. Dette handler først og fremst om hastighet og bekvemmelighet. Du kan bruke Hangouts i nettleseren, og appen finnes tilgjengelig for Chrome OS, iOS og Android.

I kjølvannet av koronautbruddet, som har ført til at mange lever i en frivillig eller påtvunget hjemmetilværelse, har Google reagert gjennom å gjøre det enklere for folk i hele verden å kommunisere og lære over nettet. Dette har de gjort gjennom å gjøre G Suite-versjonene av Hangouts Meet, med en kapasitet på 250-møtedeltagere og opptak til Google Drive, gratis.

5. FreeConference Flott verktøy for videokonferanser for små, internasjonale møter. Ikke behov for installering av egen programvare Mulighet for internasjonal oppringning Maksimum fem deltagere

FreeConference gjør sakene sine på en enkel og nydelig måte ved at du slipper å installere egen programvare. Du kan få egne mobilapper, men det er mulig å delta i et videomøte fra nesten hvilken som helst enhet med en nettleser installert. Du kan delta i tekst- eller videochatter, og ta i bruk funksjoner som skjerm- og fildeling. Men FreeConference har også klare begrensninger.

Det maksimale antallet møtedeltagere er fem. Dermed utelukkes dette verktøyet for bedrifter som ofte har behov for å arrangere møter med flere deltagere.

Et antall internasjonale innringningsnumre er tilgjengelige for møteinnringninger, og du kan også gjøre opptak av samtaler, om du skulle ønske det. Konfigurering, håndtering og møteplanlegging utføres svært enkelt med FreeConference, også fra Outlook. Her har du også noen finesser som å sette opp gjentagende møteaktiviteter. Det er synd at funksjoner som avansert sikkerhet, videoopptak og transkripsjon bare er tilgjengelige i betalingsutgaven, men gratisutversjonen er likevel et kraftig verktøy.