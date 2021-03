Test: Zoom videokonferanser

Zoom benyttes daglig av over 300 millioner mennesker, og er et svært kraftig verktøy for videokonferanser. Det intuitive grensesnittet, det enkle oppsettet og de avanserte funksjonene har gjort det til en publikumsfavoritt.

Zoom har etablert seg som en av de beste plattformene for videokonferanser på markedet – i så stor grad at ordet «Zoom» i seg selv er blitt et begrep for videokonferanser. Det er ikke så overraskende, med tanke på at zoom på verdensbasis har over 300 millioner daglige møtedeltagere.

I denne testen av Zoom tar vi en gjennomgang av flere sider av programvaren. Dette inkluderer abonnementer og priser, de sentrale funksjonene, brukerstøtte og sikkerhet. Dermed kan du avgjøre om dette er noe for deg.

Zoom tilbyr fem ulike pakker som dekker ulike behov. (Image credit: Zoom)

Zoom – Pakker og priser

Zoom tilbyr fem ulike pakker, og prisen for hver pakke gjelder én enkelt brukerlisens. For å kunne invitere til flere parallelle møter, må du ha flere enn én lisens.

Med gratispakken kan du holde videomøter med inntil 100 deltagere, men møtenes varighet begrenses til inntil 40 minutter. En-til-en-møter kan imidlertid ha ubegrenset varighet. Med de betalte pakkene er varigheten av gruppemøter begrenset til 30 timer.

Med Pro-pakken til $ 149,90 i året kan du holde møter med inntil 100 deltagere, strømme i sosiale medier, disponerer over 1 GB skylagring til opptak og få teksting (på engelsk) i sanntid.

Velger du Business-pakken til $ 199,90 i året får du de samme betingelsene som med Pro-pakken, men kan invitere inntil 300 deltagere og få tilgang til enda flere funksjoner.

Hvis du har enda mer omfattende behov, kan du velge den mest avanserte pakken, Zoom United Business, til $ 350 i året. Der får du tilgang til hele Zoom-verktøykassen, med en rekke avanserte funksjoner.

Med disse to pakkene kan du ta i bruk Large Meetings-tillegget kan du øke antallet møtedeltagere til 1000. Disse pakkene krever at du kjøper minimum 10 lisenser.

En annen omfattende løsning er Enterprise-pakken til $ 250 i året. Her kan du invitere 500 brukere. Pakken krever at du kjøper minimum 50 lisenser.

Zoom er en funksjonsmettet løsning (Image credit: Zoom)

Zoom – funksjoner og egenskaper

Zoom er fullproppet med funksjoner. Plattformen støtter HD-video og lydsamtaler, strømming i sosiale medier, skjermdeling, integrasjoner med viktig programvare og mye mer. Her ser vi på de mest sentrale funksjonene.

Alle Zooms pakker støtter lokale opptak, og med betalingsløsningene kan du dessuten gjøre opptak i skyen. Med Enterprise-pakken får du råderett over ubegrenset lagringsplass i skyen.

Tre tre mest avanserte pakkene gir deg også tilgang til teksting. Denne funksjonen omsetter lyden i det innspilte møtet til tekst og lagrer dette, slik at du kan konsentrere deg om selve møtet og ikke om å ta notater. Du kan også få opp teksten i bildet, som man gjør med vanlige tekstede opptak.

Betalingsløsningene tilbyr også direkte transkripsjon, slik at møtet tekstes i sanntid. For øyeblikket støttes imidlertid bare engelsk språk – og det gjelder også teksting i etterkant.

Enkelte opplever videokonferanser som ubehagelige på grunn av utrivelige omgivelser. Med Zooms Virtual Backgrounds kan du endre bakgrunnen til hvilket bilde du måtte ønske. Dessuten har Zoom et bibliotek du kan laste ned bakgrunner fra. Du kan også gjøre bakgrunnen i rommet uskarp, hvis du ikke vil benytte en virtuell bakgrunn.

Zoom toner ned distraherende bakgrunnsstøy, slik at du får en mer konsentrert opplevelse. Du kan justere lyddempingen avhengig av omgivelsene. Med svak demping, dempes svak bakgrunnsstøy, og med kraftig demping tar dempes også skarpere lyder, som tastaturknatring eller hundeglam.

Med de avanserte pakkene kan du benytte administrasjonsportalen til kartlegging av møter og deltagere, få nyttige rapporter og håndtere alle bedriftens brukere under samme konto, slik at fakturaene blir mer oversiktlige.

Zoom har en ryddig layout og et intuitivt brukergrensesnitt. (Image credit: Zoom)

Zoom – Grensesnitt og bruk

Zoom har et gjennomført ryddig brukergrensesnitt, både på mobil og datamaskin. Hovedskjermen har fire ikoner som er skapt for å møte brukerens behov: New Meeting, Join, Schedule og Share Screen. Du kan også bruke Zoom i nettleseren, men her mangler det sentrale funksjoner som møteopptak. Det tar bare et par minutter å laste ned skrivebordsversjonen, og det følger ikke med noen restriksjoner.

Med en solid internettforbindelse fikk vi silkemyk overføring av lyd og bilde. Den nyeste versjonen av Zoom er godt optimalisert, og bruker rundt 15–20 % av prosessorkapasiteten på en 2.20 GHz 4-Core Intel Core i7-enhet. Dette er en stor og nyttig oppgradering, med tanke på at programmet brukte 50 % av kapasiteten på enheter med tilsvarende spesifikasjoner i 2020. Zoom bruker generelt ressursene effektivt, og byr på ganske god ytelse.

Zooms Help Center er omfattende, og enkelt og navigere i. (Image credit: Zoom)

Zoom – brukerstøtte

I gratisversjonen byr Zoom på temmelig begrenset brukerstøtte. Her får du bare adgang til Help Center, som har videoveiledninger og guider det er enkelt å følge med på. Her finnes det også en enkelt chatbot som kan koble deg til de rette ressursene.

Med Pro-løsningen får du bedre brukerstøtte, med direkte-chat og køsystem. Med de enda mer avanserte løsningene får du dessuten tilgang til brukerstøtte per telefon.

Brukerstøttens responstid avhenger av viktighetsgraden. Den korteste responstiden er satt til maksimalt én time far hastesaker. Normale henvendelser skal behandles innen 24 timer. Alle de avanserte pakkene byr på døgnåpen brukerstøtte alle dager – på telefon, chat og på nettsiden, selv på helligdager.

Zoom tilbyr nå ende-til-ende-kryptering av møtene. (Image credit: Zoom)

Zoom – sikkerhet

Zooms sikkerhet er blitt betydelig forbedret siden 2020. Møtene sikres med Advanced Encryption Standard (AES) 256, som er svært innbruddssikker. Den engansgenererte krypteringsnøkkelen AES-256 opprettes og håndteres på Zooms servere for hver brukerøkt. Dette innebærer at nøkkelen kan bli kompromittert hvis Zoom utsettes for et datasikkerhetsangrep.

For å bedre sikkerheten ytterligere, har Zoom tatt i bruk ende-til-ende-kryptering (E2EE) for både gratispakkene og betalingsløsningen. Brukerne kan selv velge om denne funksjonen skal være aktivert. Med E2EE aktivert skapes de krypterte nøklene lokalt hos brukeren, slik at bare de har tilgang til dem. Dette er data ingen andre får tilgang til, heller ikke Zoom. Vær oppmerksom på at E2EE deaktiverer funksjoner som strømming og skybaserte opptak.

Konkurrentene

Det finnes mange videokonferanseverktøy med fantastiske egenskaper. De beste av dem vil dekke dine møtebehov.

Google Meet kan for eksempel ikke by på de samme avanserte funksjonene som Zoom, men det er optimalisert for mindre grupper. Ettersom det inngår i Google Workspace, er det ypperlig integrert med andre Google-verktøy, som Calendar og Docs.

Når det gjelder sikkerhet, har Webex i sine basisinnstillinger lagt vekt på personvern, slik at ikke brukerne selv er ansvarlige for sikkerheten omkring sine brukerkonti. Møtene hos Lifesize er ende-til-ende-kryptert som standard. Med Zoom må du selv justere sikkerhetsinnstillingene for å oppnå økt sikkerhet. Hvis du setter sikkerheten høyest, vil du ikke bli skuffet over Webex eller Lifesize.

Zoom – endelig vurdering

Zoom er fullpakket med flotte funksjoner og har et rent og brukervennlig grensesnitt. Ytelsen er blitt optimalisert slik at kvaliteten er blitt høyere, samtidig som belastningen på systemet er blitt redusert. Nå tilbyr de også ende-til-ende-kryptering (E2EE) til møtene. Selv om basisinnstillingene i Zoom ikke oser av sikkerhet og personvern, kompenseres det i rikelig monn for dette gjennom avanserte funksjoner og brukervennlighet.

Zoom egner seg ypperlig for bedrifter som stiller rigide krav til videokonferanseverktøy. Hvis du bare har behov for de enkleste funksjonene, kan en nettleserbasert løsning som Google Meet være med velegnet. Med en maksimal varighet på 60 minutter, samt funksjoner som skjermdeling, whiteboard og virtuelle bakgrunner, dekker Meet de grunnleggende behovene.