Beste hev- og senkbare skrivebord 2021

I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over de beste hev- og senk-pultene. Vær oppmerksom på at vi ikke har testet produktene nedenfor, med mindre det finnes en test av dem på Techradar Pro. Vi har imidlertid satt sammen vår liste gjennom grundig undersøkelse av de aktuelle kandidatene, sammenligning av spesifikasjoner, tilgjengelige funksjoner, byggematerialer, tilbakemeldinger i ulike nettfora og brukeranmeldelser, i tillegg til å ta hensyn til andre faktorer som garantier og helhetlig bruksverdi.

Vurder å skaffe deg det beste hev- og senkbare skrivebordet hvis du tilbringer mesteparten av arbeidstiden sittende ved et skrivebord. Disse fleksible produktivitetsstasjonene gir en lang rekke helsemessige fordeler for mennesker som arbeider med en datamaskin hele dagen.

Det å være stillesittende over tid er ikke gunstig for noen. Man snakker faktisk om at stillesitting nå er blitt et like stort helseproblem som røyking tidligere har vært. I våre dager røyker vi mye mindre, men vi sitter desto mer. Og sitter man for mye – noe som vanligvis defineres som mer enn åtte timer hver dag – kan man øke risikoen for tidlig død eller utvikling av visse kroniske sykdommer med 10 % til 20 %.

Heldigvis kan de beste hev- og senkbare pultene bidra til å minimere belastningen all sittingen påfører kroppen vår. Ofte ser man fort forbedring fra ubehag og smerter hos dem som begynner å bruke hev- og senkbare skrivebord, uansett om dette gjelder smerter i nedre del av ryggen, noe man vanligvis forbinder med stillesitting, eller andre typer ubehag. I tillegg til å ta pauser, få bevegelse i beina og i blodet og generelt være aktiv, kan men virkelig oppnå forbedringer ved å bruke et av disse bordene.

Men tenk også på at det å stå hele dagen også har sine ulemper, som muskel- og skjelettlidelser. Nøkkelen er avveksling mellom stående og sittende arbeidsstillinger, noe som kan lindre og forebygge problem med verk og smerter. Du kan også ta i bruk en ståmatte, noe som gir enda bedre komfort.

Vi har sammenlignet de beste hev- og senkbare skrivebordene for å hjelpe deg i riktig retning. Uansett om du ønsker deg noe avansert eller elegant, prisgunstig eller et skrivebord for gaming, finnes det noe på vår liste som passer din helse og dine komfortbehov.

Beste hev- og senkbare skrivebord 2021

Det hev- og senkbare skrivebordet Gottfrid er utviklet i Sverige, og tilfredsstiller høye kvalitetskrav. (Image credit: Direkt Interiör)

1. Gottfrid Det beste hev- og senkbare skrivebordet Spesifikasjoner Type: Motorisert Maksimal høyde: 117 cm Skrivebordsflate: Fra 100x60 cm til 200x80 cm Grunner til å kjøpe + Velbygd og stabilt + Doble, innkapslede motorer + Flere størrelser Grunner til ikke å kjøpe - Mangelfulle instruksjoner

Det hev- og senkbare skrivebordet Gottfrid er utviklet i Sverige, og tilfredsstiller høye kvalitetskrav. Dette er blant de aller beste hev- og senkbare skrivebordene.

Et problem flere hev- og senkbare skrivebord sliter med, er at de kan være litt vaklende, særlig når de heves opp mot makshøyden. Gottfrid har et stativ i kraftig metall, der den tykkeste rørkomponenten sitter nederst, noe som gjør bordet mer stabilt. Stativet er pulverlakkert med herdet overflate, noe som gir større slitestyrke og bedre holdbarhet.

Doble motorer gjør at skrivebordet raskt kan heves og senkes, med en jevn og stillegående mekanikk. De to motorene er innkapslet, noe som gir økt sikkerhet og mindre støy.

IKEA Bekant (Image credit: IKEA)

2. IKEA Bekant Robust skrivebord fra den svenske møbelgiganten Spesifikasjoner Type: Motorisert Maksimal høyde: 125 cm Arbeidsflate: Fra 120x80 cm til 160x80 Grunner til å kjøpe + Flere forskjellige materialer og størrelser + Praktisk oppheng for kabler Grunner til ikke å kjøpe - Klassiske IKEA-manualer - 10 års garanti

På dette hev- og senkbare skriveborder fra IKEA kan høyden varieres fra 65 til 125 cm. Det leveres i svart, hvitt eller eikefiner med arbeidsflater i flere forskjellige størrelser. Under bordplaten finner du et eget nett til å holde alle kablene på plass.

Bordplaten kan leveres i melamin, som er holdbart og enkelt å holde rent, i svartbeiset askefiner eller hvitbeiset eikefiner. Som vanlig fra IKEA, leveres også dette møbelet flatpakket. I tre pakker, nærmere bestemt. Ikke alle er like glade i å montere møbler, men som vanlig er monteringsanvisningene de beste i klassen.

Med en gavmild garanti på 10 år er IKEA Bekant et trygt kjøp.

iiglo Ergo E-Zee leveres delvis montert og er utstyrt med sensorer som reverserer motoren dersom noe kommer i veien. (Image credit: iiglo)

3. iiglo Ergo E-Zee Elegant, kraftfullt og delvis montert Spesifikasjoner Type: Motorisert Maksimal høyde: 123 cm Arbeidsflate: 120x60 cm Grunner til å kjøpe + Høy kvalitet + Stillegående motor + Delvis montert + Anti-kollisjon

iiglo Ergo E-Zee er et hev- og senkbart skrivebord som leveres delvis montert, så monteringen er unnagjort på bare fem minutter, Bordet finnes i fire fargekombinasjoner.

Motoren er svært stillegående (<50 dB) og skrivebordet er dessuten utstyrt med antikollisjonssensorer som automatisk reverserer motoren dersom noe kommer i veien for høydejusteringen. Dette er veldig praktisk hvis du har husdyr, barn eller andre ting som har en tendens til å komme i veien.

Den maksimale belastningen er lav – bare 50 kg. Dette er trolig tilstrekkelig for de fleste, men hvis du gjerne har tunge gjenstander på skrivebordet, burde du se deg om etter noe annet.

iiglo Ergo (Image credit: Iiglo)

4. iiglo Ergo Elegant, kraftfullt og stort Spesifikasjoner Type: Motorisert Maksimal høyde: 123 cm Arbiedsflate: 150x75 cm Grunner til å kjøpe + Høy kvalitet + Stillegående motor Grunner til ikke å kjøpe - Levert med feil skruer

Akkurat som lillebroren iiglo Ergo E-Zee er dette skrivebordet solid konstruert og har en kraftig og stillegående motor. Denne modellen leveres ikke delvis montert, men det er likevel svært enkelt å montere selv. Det har imidlertid hendt at leverandøren har levert feil type skruer i pakken, noe som er temmelig irriterende.

Bordplaten er på hele 150 x 75 cm og har dessuten en kabelhåndtering, slik at du kan samle alle ledningene der.

Ergotron WorkFit-D (Image credit: Ergotron)

5. Ergotron WorkFit-D Stabilt og flott, men ganske dyrt Spesifikasjoner Type: Motorisert Maksimal høyde: 129 cm Arbeidsflate: 121x60 cm Grunner til å kjøpe + Høy kvalitet + Stabilt + Flott + Tillbehør Grunner til ikke å kjøpe - Dyrt - Lav maksimal vektbelastning

Ergotron WorkFit-D er et stilrent og vakkert hev- og senkbart skrivebord i valnøtt. Det er muligens i minste laget (121x60 cm), med ståhøyden er god. Det leveres med en rekke tilbehør man kan feste til skrivebordet.

Den maksimale vektbelastningen er på bare 29,5 kg, men det burde være tilstrekkelig for de fleste hjemmekontorer. Constant Force-teknologien gjør at alt holder seg på plass. Den eneste egentlige ulempen med dette skrivebordet er den høye prisen.

Oppreist (Image credit: Oppreist)

Bonus: Oppreist Enkel og rimelig løsning i papp Spesifikasjoner Type: Enkelt Maksimal høyde: 45 cm Arbeidsflate: 80x50 cm Grunner til å kjøpe + Billig + Enkelt å montere og demontere + Kompakt Grunner til ikke å kjøpe - Papp - Lav belatning

Det enkle, sammenleggbare pappbordet oppfyller ordtaket «nød lærer naken kvinne å spinne». Det ble til i Norge, som en følge av pandemisituasjonen, da store deler av befolkningen plutselig ble hensatt til å arbeide på hjemmekontor. Bordet ble hurtig produsert, i billige materialer, og det selges for bare 469 kroner.

Dette ståbordet er utviklet for å stå på andre bord og flater av ulik høyde, og selve bordets har justerbare ben som enkelt kan kuttes til 25, 30, 35, 40 og 45 cm avhengig av din høyde og foretrukne arbeidsstilling. Det skal kunne monteres på ett minutt.

Ettersom det er laget av papp, tåler det ikke så stor belastning, og materialet er ikke like holdbart som i modellene ovenfor. Men så veier jo bordet bare 1,25 kg.

8 tips for å finne det beste hev- og senkbare skrivebordet til hjemmekontoret

Anna Bettina Pangalangan fra Flexispot forteller om sine hemmeligheter for å finne det beste hev- og senkbare skrivebordet til ditt perfekte hjemmekontor:

For mange av oss kan avstandsarbeid bli den nye normalen. Hvis du er en av dem som jobber hjemme, kan du like gjerne investere i et hev- og senkbart skrivebord.

Det å ha et eget skrivebord har mange fordeler. Det øker kreativiteten og produktiviteten, ettersom du har en egen tumleplass der du kan ha dine datamaskiner, permer og dingser i fred. En annen fordel er at et eget arbeidsbord forsterker skillet mellom arbeidsliv og privatliv.

Velg et så ergonomisk skrivebord du kan finne. Tradisjonelle skrivebord er billigere, men de har ingen ergonomiske fordeler å skilte med. Med et ergnomoiske skrivebord kan du stå eller sitte når det passer deg, ettersom det kan høydejusteres. Å investere i et hev- og senkbart skrivebord kan bidra til at du får en sunn og smertefri kropp, ettersom du oppmuntres til å stå oftere.

Langvarig stillesitting er koblet til hjerte- og karsykdommer, fedme, diabetes og kreft. Det bidrar også til kroniske ryggsmerter på grunn av den dårlige kroppsholdningen. Dessuten kan det påvirke den mentale helsen å sitte for mye, ettersom det kan bidra til å øke frekvensen av angst og depresjon.

Men det må være en balanse mellom den sittende og den stående stillingen. Det anbefales heller ikke at man står hele dagen. Det å stå på føttene i lange perioder kan belaste beina dine, noe som kan forårsake opphovning og åreknuter. Nøkkelen er å kombinere disse stillingene i dagens løp.

Bare trening er ikke nok til å motvirke virkningen av for mye stillesitting. Det at du både står og beveger deg i dagens løp, blant annet gjennom å bruke et hev- og senkbart skrivebord, vil være fordelaktig.

Og som vi alle vet, finnes det mange hev- og senkbare skrivebord på markedet, og det kan være et slitt å navigere i utvalget av dem. Pass på å lese tipsene nedenfor, slik at du er klar over noen av de funksjonene du må ta med i vurderingen når du skal gå til innkjøp av et skrivebord:

1. Bestem deg for om du vil ha et bord med enkel eller dobbel motor

Forskjellen på disse skrivebordene er styrken og justeringshastigheten. Skrivebord med to motorer tåler større belastning og det justerer seg raskere enn skrivebord med bare én motor. Og selv om sistnevnte variant er billigere, betyr ikke det nødvendigvis at kvaliteten er dårligere. Enkelte skrivebord har bare én motor, men kan tåle samme belastning som ett med dobbelmotor. Det er lurt å sjekke disse spesifikasjonene før man kjøper skrivebord.

2. Skaff deg et stabilt hev- og senkbart skrivebord

Husk at et hev og senkbart skrivebord skal bære alle dine mapper og dingser i hvilken som helst høyde. Et skrivebord som vagger og er ustødig, har gjerne en svak ramme, noe som kan by på mye hodepine i fremtiden. Du skal ikke være redd for å bytte posisjon i frykt for at tingene faller ned fra bordplaten.

3. Velg et holdbart hev- og senkbart skrivebord

Et velkonstruert hev- og senkbart skrivebord kan brukes i flere år. Selv om det vil koste deg litt mer, vil et holdbart bord lønne seg i lengden. Undersøk gjerne om bordet du ser på har gjennomgått en stabilitets- og holdbarhetstest. Det er viktig å vite dette, særlig hvis du skal benytte et hev- og senkbart skrivebord hver dag i lange perioder. Sjekk at skrivebordet er laget av kvalitetsmaterialer. Det lønner seg å kjøpe et robust og holdbart skrivebord fremfor et tynt og spinkelt bord som fort kan skades.

4. Kjøp et hev- og senkbart skrivebord som tiltaler deg estetisk

Ditt hev- og senkbare skrivebord kan også gjenspeile personligheten din! Velg et merke som tilbyr tilpasning fra rammen til bordplaten. Hvis du allerede har en passende bordplate, kan du kjøpe en ramme som tilfredsstiller dine behov.

5. Kjøp et lydløst hev- og senkbart skrivebord

Hvis du lett distraheres av lyd, burde du lete etter et stillegående skrivebord. Helst burde lydnivået være på under 50 desibel. Dermed vil ikke lyden av motoren oppfattes som støy.

6. Se etter et merke som tilbyr langvarig garanti

Før du handler, er det lurt å vite om produktgarantien. Et merke som gir deg en lang garantiperiode, er sikre på produktet sitt og verdsetter kundenes tilfredshet.

7. Velg et skrivebord det er enkelt å montere

Det kan være vanskelig å montere enkelte hev- og senkbare skrivebord. Men enkelte merker kan skilte med gode manualer og alt annet du trenger inkludert i pakken. Hvis du er mer visuell, kan noen merker tilby videoinstrukser til hvordan du monterer skrivebordet.

8. Velg et merke med sertifiseringer

Hvorfor er dette viktig? Et merke som har anstrengt seg mye for å bli sertifisert, tilbyr gjerne sikre produkter av høy kvalitet.

Dette er noen av de viktigste faktorene du kan ta med i betraktningen når du ser deg om etter et hev- og senkbart skrivebord. Du må ikke nødvendigvis ut med så mye penger for et skrivebord av høy kvalitet. Enkelte merker tilbyr billige skrivebord som tåler sammenligningen med langt dyrere konkurrenter.

5 ting å tenke på ved kjøp av et ergonomisk skrivebord

Vi spurte Elsa Sinjaga, markedssjef hos Treston, om hva kundene burde tenke på når de skal kjøpe et ergonomisk skrivebord:

Kostnader knyttet til problemer med helse og arbeidsmiljø er et kraftig økende problem for alle bransjer. Muskelbelastning forårsaket av dårlige arbeidsstillinger forårsaker ikke bare fysiske plager for ansatte, men belaster også bedrifter gjennom økt sykefravær og arbeidsuførhet og minsket produktivitet. Dette er bekymringer som tvinger bedrifter til å søke løsninger som skaper et sunt, sikkert og produktivt arbeidsmiljø. Å utforme en arbeidsplass med ergonomi i høysetet, bedrer de ansattes velvære, noe som igjen bedrer produktiviteten.

Et viktig innslag i et velfungerende arbeidsmiljø er et ergonomisk, høydejusterbart skrivebord. Her er en liste med fem faktorer å tenke på når du skal kjøpe deg et ergonomisk skrivebord:

1. Høydejusteringsmetode

Håndsveiv, hvis arbeidsbenkens høyde bare skal justeres én til to ganger om dagen. Elektrisk høydejustering hvis arbeidsbenkens høyde skal justeres ofte, for eksempel hvis flere benytter den samme flaten eller arbeidet krever flere ulike arbeidsstillinger (stående, sittende, halvt sammenkrøket).

2. Tenk på sikkerheten

Pass på at skrivebordet har en stabil struktur og at det tåler de belastningene som er vanlige på din arbeidsplass. Hvis du har tilbehør som papirkurv eller hyller over arbeidsflaten, er det viktig at rammens struktur tåler belastningene uten å velte.

3. Finnes det tilstrekkelig tilbehør?

Tilbehør som ekstra hyller, LCD-skjerm og tastaturholder, dokumentholder er viktige for å minske unødig rekkeviddeproblematikk og for å sikre en korrekt ergonomi.

(Image credit: creston)

4. Arbeidsflatens størrelse

Den primære sonen du arbeider innenfor er ganske liten. Bildet over viser primær, sekundær og tertiær arbeidssone. Ha disse arbeidssonene i tankene når du velger størrelsen på arbeidsflaten.

5. Enkel og behagelig bruk

Uansett arbeidsoppgaver og hvor mange som benytter skrivebordet, må du passe på at det er enkelt å bruke. Høydejusteringen skal være enkel og rask, og det å justere tilbehøret burde ikke kreve kraft eller bruk av egne verktøy.

Den modulære utformingen av arbeidsbord muliggjør korrekt ergonomi. Modularitet og tilbehør kan justeres individuelt i henhold til brukerens krav og behov. Vær på jakt etter arbeidsstasjoner og tilbehør som er justerbare for mennesker av ulik høyde og for høyrehendte og venstrehendte. Korrekt justerte arbeidsstasjoner minsker belastningen i musklene og muliggjør produktivt arbeid hele arbeidsøkten.