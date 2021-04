Beste prosjektstyringsverktøy i 2021

De beste prosjektstyringsverktøyene gjør det enkelt for grupper å organisere prosjekter og oppgaver.

Mens pandemien fremdeles tvinger et stort antall arbeidstagere til å holde seg på hjemmekontoret, er prosjektstyringsverktøy blitt viktigere enn noen sinne. Slik får mennesker som befinner seg ulike steder enkle måter å organisere prosjekter og oppgaver på.

Der man tidligere trengte papir til slike oppgaver, byr vår tids prosjektstyringsprogrammer på en lang rekke verktøy til å bedre produktiviteten og gjøre håndteringen av oppgaver enklere.

Blant funksjonene finner man vanligvis muligheten til å etablere et team og kommunikasjonen mellom medlemmene, tildeling av ulike oppgaver med deadline, i tillegg til må, interaktive kalendre, progresjon og analyse med data om arbeidsflyt.

Dessuten kan flere plattformer for prosjektsamarbeid integreres med andre typer programvare, for eksempel skylagring av dokumenter, verktøy for innrapportering av salg og programvare for kundehåndtering (CRM).

Nedenfor tar vi en gjennomgang av de beste prosjektstyringsverktøyene.

Vi har også tatt for oss de beste nettbaserte samarbeidsverktøyene.

(Image credit: Asana)

1. Asana Vektlegger team og sporing VISIT SITE Hendige sporingsfunksjoner Skybasert Team-orientert

Asana er et prosjektstyringsverktøy du kan ha hørt om, selv om du kanskje ikke har benyttet deg av tjenesten nylig. Selv om det har en masse hendige egenskaper som bedrer produktiviteten, er det lagt enda større vekt på sporing.

I programmet kan du opprette lister over gjøremål og få påminnelser slik at du alltid rekker fristen. Her kan du legge in deadline-dato, kolleger, instrukser til ulike oppgaver og legge inn kommentarer. Du kan også dele bilder fra andre programmer (som Google Drive) direkte i Asana. Noe som er enda viktigere, er at du kan spore alt du og dine kolleger arbeider med, slik at prosjektet får best mulig flyt og fullføres innen fristen.

Hvis trenger en oversikt over hvem som er involvert i de ulike prosjektene, kan du hente opp lister over grupper og individer. Det finnes også en søkefunksjon, der du enkelt kan finne fullførte oppgaver.

Asana tilbyr en basisversjon, med begrenset funksjonalitet og begrensede dashbord. Hvis du tar trinnet opp til nivåene Premium, Business eller Enterprise, åpner du opp flere funksjoner, i tillegg til å få tilgang til administrasjonsverktøy.

Les hele vår test av Asana (på engelsk)

(Image credit: Trello)

2. Trello En velkjent tverrplattformløsning VISIT SITE Tverrplattformstøtte Skybasert

De senere årene har Trello utviklet seg til å bli blant de mest populære verktøyene for prosjektstyring. Her kan du organisere alle dine arbeidsbaserte og personlige prosjekter, via datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. Trello brukes av blant andre Fender, Google og Kickstarter.

Her kan du sette opp tabeller over alt du arbeider med, delegere oppgaver mellom kollegene dine, brukertilpasse arbeidsflyt og gjøremålslister innenfor hver større oppgave, i tillegg til å kunne legge ved filer og kommentere. Tanken er at du håndterer alle delene av prosjektet gjennom appen, uansett om oppgavene er gruppebaserte eller individuelle.

Her støttes både Mac og Windows, samt mobilapper på enheter med Android og iOS. Det finnes dessuten en versjon som er optimalisert spesifikt for iPad Pro. Sistnevnte byr på en bredere arbeidsflate og flere nyttige snarveier som gjør prosjekthåndteringen enda enklere. Det er gratis å laste ned, så det er bare å ta en prøvetur! Du kan bruke programmet i dets gratisversjon, men der er det en begrensning på vedlegg til 10 MB.

Den oppgraderte varianten kalles Business Class, og støtter vedlegg på opptil 250 MB. Her får du enda flere funksjoner, som brukerstøtte (svar på e-post innen 24 timer) samt integrasjon integrasjon med andre tjenester, som for eksempel Google og Slack.

Les hele vår test av Trello (på engelsk).

(Image credit: Zoho)

3. Zoho Projects Gode funksjoner for små team visit site Enkle visualiseringer Flere valg for dokumentlagring Integrasjonsmuligheter

Zoho Projects er et prosjekthåndteringsverktøy der brukerne kan planlegge, organisere og samarbeide om prosjekter. Her benyttes det Gantt-diagrammer til detaljert visualisering av progresjon og arbeidsplaner.

Her har du også verktøy for dokumenthåndtering, tidsplanlegging i tillegg til sporing og feilretting. En rekke integrasjoner er tilgjengelige, som for eksempel med Slack, Google, Dropbox og dessuten flere Zoho-pakker.

Prisen avhenger både av antall brukere, antall prosjekter og hvilke egenskaper man trenger. Standard-pakken er begrenset til 10 prosjekter, 5 maler og 5 GB lagringsplass for dokumenter, mens andre løsninger gir rom for et ubegrenset antall prosjekter og romsligere begrensninger, alt avhengig av hvilken pakke du velger.

Les hele vår test av Zoho Projects (på engelsk).

(Image credit: LiquidPlanner)

4. LiquidPlanner Her går du ikke glipp av tidsfristen VISIT SITE Smarte prioriteringsløsninger Egenskaper på konsern-nivå 14-dagers gratisprøve Dyrt

LiquidPlanner har omfattende egenskaper for prosjektstyring på konsernnivå, med ledende bedrifter som Bayer, Cisco og Daimler på kundelisten.

Her har du funksjoner som Smart Schedule, som kan bistå i planleggingen av arbeidet og anslå det nødvendige timeforbruket fordelt på de tilgjengelige medarbeiderne.

Resource Management-funksjonen kan på omvendt måte vise antall timer hver medarbeider legger i prosjektet, og dessuten spore hvem som har ledig tid å sette av til det kommende prosjektet. Alle disse dataene mates inn i lettleste oversikter som kan integreres i økonomi- og trend-oversikter.

LiquidPlanner er tilgjengelig for 14 dagers testing før du eventuelt må forplikte deg gjennom en betalingsløsning.

Les hele vår test av LiquidPlanner på engelsk.

(Image credit: Basecamp)

5. Basecamp Et effektivt verktøy for prosjektsamarbeid VISIT SITE Gruppesamtaler En tung veteran i gamet Dyr for små og mellomstore bedrifter

Basecamp er en av de eldste løsningene for prosjektstyring, og har holdt det gående i over et tiår. Det har ry på seg for å være et pålitelig verktøy for bedrifter som arbeider med omfattende prosjekter.

Den nyeste versjonen av programvaren har mange nyttige funksjoner, blant annet muligheten til direkte meldinger, planlegging av varsler slik at de bare dukker opp i arbeidstiden, og du kan vise at du verdsetter kollegene dine med en applaus-knapp. Med Basecamp unngår du en fragmentert arbeidsflyt, og samler diskusjoner, oppgaver, filer, arbeidsplaner og chat på ett sted.

Her får du også noen hendige verktøy for kundeadministrering. Blant annet kan du enkelt lagre og spore tilbakemeldinger og godkjenninger, og du kan få rapporter om hvordan fremdriften i prosjektet er. Når du samarbeider med andre, kan du opprette gruppesamtaler.

Med gratisversjonen kan du jobbe med tre prosjekter med inntil 20 mennesker, slik at du kan teste ut løsningen. Det finnes bare én betalingsløsning, og den rommer alle funksjonene og åpner for et ubegrenset antall brukere. Dette er et utmerket verktøy for grupper, men ikke så velegnet for enkeltpersoner.

Les hele vår test av Basecamp (på engelsk).

(Image credit: Citrix)

6. Podio En kommunikasjonsorientert løsning som er velegnet for ideskaping VISIT SITE Mulighet for app-integrerte kjøp Nytting meldingsfunksjon Betalingsløsningene er dyre

Podio er utviklet for mennesker som alltid jobber med flere prosjekter og med skaping av nye ideer. Over 400 000 virksomheter og grupper over hele verden bruker dette, for eksempel Sony, Volvo og NFL.

Med Podio kan du opprette oppgaver og spesialtilpasse dem til arbeidsflyten, og ta hensyn til ansvarsforhold og tidsfrister. Her finner du også en integrert meldingsfunksjon hvor du kan dele ideer og se hvordan medarbeidere ligger an med sine tildelte oppgaver. Dessuten har man et hendig verktøy for å hente inn kjappe tilbakemeldinger uten at det må sendes ut et antall eposter.

Her er det integrasjon med tredjepartstjenester som Dropbox og Google Drive. Det betyr at du raskt og enkelt kan dele innhold. Podio er tilgjengelig på 12 språk, blant annet fransk, tysk, dansk, svensk, kinesisk, spansk og russisk, i tillegg til engelsk.

På nettet finnes det en gratisversjon som er begrenset til inntil fem medarbeidere.

Les hele vår test av Podio (på engelsk).

Her er flere prosjektstyringsverktøy du kan vurdere å ta i bruk

Det finnes et stadig økende antall prosjekthåndteringsverktøy på markedet. I tillegg til de ovenfornevnte, kan du også ta en titt på disse engelskspråklige testene for å kunne danne deg et bredere bilde av hva som passer best for deg og ditt team.

Brien Turner har også bidratt til denne artikkelen.