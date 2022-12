Beste gratis PC-renser 2022

De beste gratis PC-renserne lar deg rydde opp og optimalisere ytelsen. Vi går gjennom de beste PC-renserne du ikke trenger å betale for.

Det er mange gratis PC-rensere og optimaliseringsprogram som påstår de vil gi deg raskere ytelse, men ikke alle lever opp til påstanden. Derfor har vi testet de mest populære programmene for å se hvilke som faktisk hjelper deg få fart på PCen uten skjulte krav eller plagsom reklame.

Det er verdt å nevne at du kan gjøre mange av de samme handlingene disse PC-renserne tilbyr på egenhånd, ved å bruke Windows egne verktøy for systemhåndtering. Men det tar litt mer tid og krever litt støere hånd, så det som egentlig tilbys fra eksterne program er bekvemmelighet.

Dersom du ønsker flere funksjoner har de fleste gratisprogrammene også en betalingsversjon.

Beste gratis PC-renser

(Image credit: Iolo)

1. Iolo System Mechanic Få en raskere og ryddigere PC med den beste gratis PC-renseren Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Ett klikk for alt + Tydelige og detaljerte analyser + Du kan velge ulike skannemetoder Grunner til ikke å kjøpe - Noen funksjoner bak betalingsmur

NB! Vær oppmerksom på at Iolo automatisk legger til et supportabonnement om du kjøper noe fra nettsiden. Dette koster $19.99 per måned - og er ikke nødvendig. Pass på å fjerne dette abonnementet før du fullfører et eventuellt kjøp.

Iolo System Mechanic fjerner søppelfiler, uønskede apper, blokkerer unødvendige programmer (bloatware) og uønsket autokjøring, rydder i RAM og logger, nettleserhistorikk og cache.

Dermed blir du kvitt unødvendige filer og fjerner søkehistorikk og nettlesehistorikk samtidig.

I vår test ga dette virkelig gode resultater, spesielt i oppstartsprosessene. Gratisversjonen av programmet er mer enn bra nok, men det finnes to premiumversjoner, System Mechanic og System Mechanic Pro, som kan vurderes om du vil gå mer avansert til verks. Iolo tilbyr 70% rabatt til Techradars lesere om du bruker koden TECHRADAR (Åpnes i ny fane). Men husk på advarselen om at det automatisk legges til et supportabonnement!

Den genuine forbedringen av ytelse og hastighet gjør at vi setter Iolo System Mechanic øverst på listen vår.

Les vår test av Iolo System Mechanic (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Restoro)

2. Restoro Enkel PC-renser med reparasjonsmuligheter Dagens beste tilbud VISIT SITE (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Gode grunnleggende funksjoner + Rask og effektiv skanning + Premiumversjonen er billig Grunner til ikke å kjøpe - Gratisversjonen mangler de beste funksjonene

Restoro har ikke det største utvalget av funksjoner, men gjør en svært god jobb med det grunnleggende.

Skanningen leter etter mange forskjellige problemer, lister dem opp og reparerer feil med et kraftig reparasjonsverktøy, om du har betalingsversjonen. Gratisversjonen gir deg ikke mulighet for reparasjon, men du får en grundig skanning uansett. Alle skanninger inkluderer malware-deteksjon. Mistenkelige filer identifiseres umiddelbart slik at du selv kan velge om de skal slettes eller beholdes.

Betalversjonene overvåker maskinen din i realtid, alltid på utkikk etter potensielt skadelig programvare eller sikkerhetsbrister.

Restoro gir deg pengene tilbake om du ikke liker betalingsversjonene, så det kan være verdt en titt uten risiko.

Les vår test av Restoro (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: IObit)

3. IObit Advanced SystemCare Free Perfekt for nybegynnere Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Enkelt og justerbart brukergrensesnitt + Ett klikk for alt Grunner til ikke å kjøpe - Man kan ikke utelate enkeltfiler - Kommer med ekstra programvare i installasjonen

IObit Advanced SystemCare kommer i to versjoner: En gratisversjon som dekker grunnleggende rydding i filer og en Pro betalversjon som legger til hastighetsboost for internett, optimalisering i realtid, personvernbeskyttelse, registerrens og 24/7 teknisk support.

Uansett hvilken versjon du velger får du et enkelt og veldesignet brukergrensesnitt. Vær oppmerksom på at installasjonsprogrammet prøver å gi deg flere programmer, men de kan du heldigvis velge bort. Dette er smått ironisk for et program som skal hjelpe deg bli kvitt uønskede programmer.

IObit Advanced SystemCare rydder opp i filer og mapper, strammer opp registerfilene og fikser feil - alt med enkle klikk fra programmets startvindu.

Les vår test av IObit Advanced SystemCare Free (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: CCleaner)

4. CCleaner Sletter unødvendige filer, renser registeret og håndterer apper Dagens beste tilbud Visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Frigjør lagringsplass + Lett å bruke + For PC og mobil Grunner til ikke å kjøpe - Du finner de fleste funksjoner i Windows allerede

CCleaner har eksistert veldig lenge og populariteten skyldes i stor grad at den renser opp deler av PCen din andre verktøy ikke rører.

Det er en betalingsversjon som gir deg beskyttelse i realtid og planlagt rensing, men gratisversjonen gjør mer enn nok for de fleste. Midlertidige filer, cache og cookies renses bort kjapt og enkelt.

Om PCen din begynner å bli treg, er CCleaner det første verktøyet du bør prøve, selv om du finner de fleste funksjonene i Windows allerede.

Les vår test av Piriform CCleaner (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Ashampoo)

5. Ashampoo WinOptimizer Rask skanning og flere vedlikeholdsverktøy Dagens beste tilbud Les mer hos Eneba US (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Raske, grundige skanninger + Logisk grensesnitt + Innholdsrikt bibliotek av verktøy Grunner til ikke å kjøpe - Legger ut kjøpslinker på hjem-skjermen

Ashampoo WinOptimizer gir deg fleksibilitet - du kan skanne for søppelfiler, feil i registeroppføringen og cookies med et enkelt klikk, og fjerne dem med et klikk til.

Eller du kan dykke ned i detaljene ved å klikke på nettopp "Details" før du velger å slette filer. Ashampoo WinOptimizer gir deg tydelig informasjon om hvert enkelt problem skanningen har avdekket og hvorfor den anbefaler sletting eller andre handlinger.

WinOptimizer tilbyr også moduler for rutineoppgaver som defragmentering og optimalisering av oppstartsprosesser. Dette er allerede tilgjengelig i Windows fra før, men det er alltid fint å få alle funksjoner servert i samme grensesnitt.

Les vår test av Ashampoo WinOptimizer (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Razer)

6. Razer Cortex For gamere som vil ha ekstra ytelse Dagens beste tilbud Visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Frigjør RAM for spill + Gir deg FPS informasjon + Oppdateres regelmessig Grunner til ikke å kjøpe - Har noen unødvendige ekstrafunksjoner

Om PCen din sliter med å få det beste ut av spillene, kan kanskje Razer Cortex hjelpe deg.

Programmet er tilgjengelig for Windows 7, 8 og 10. Selv om resultatet av skanning og optimalisering ikke nødvendigvis er banebrytende, vil du kunne se litt bedring i grafikk og ytelse.

Les vår test av Razer Cortex (Åpnes i ny fane) på engelsk

Hvilket program er den beste gratis PC-renseren? Den beste gratis PC-renseren akkurat nå er Iolo System Mechanic. Du får masse funksjonalitet og verktøy for å fjerne unødvendig rot fra PCen - og det gir deg faktisk bedre ytelse.

Hvilken PC-renser er best for deg? For å finne den beste PC-renseren må man først tenke over hva man har behov for. Noen gratisverktøy gir deg kun en smakebit og lar deg kjøre det et fåtall ganger. Om du har behov for kontinuerlig optimalisering kan et betalprogram være et godt alternativ. Det samme gjelder behovet for ekstra funksjonalitet. Gratisprogrammene gir deg grunnleggende skanning og rensing, mens betalingsverktøy som regel gir deg mange flere muligheter for ytterligere optimalisering.