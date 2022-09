IFA 2022: Alt nytt fra Europas største teknologimesse

IFA 2022 åpnes for offentligheten den 2. september i Berlin, men før dørene svinges på vidt gap arrangeres en del pressekonferanser og møter som lar medier og journalister – som oss – få en sniktitt på all den nye teknologien som skal vises frem i dagene som kommer. Allerede nå skrives med andre ord en del nyheter og førsteinntrykk fra IFA 2022, og på denne siden vil du finne all den beste og mest interessante teknologien fra messegulvet.



IFA er det største teknologi-arrangementet i Europa, og selv om messen i de senere år har blitt avlyst eller blitt gjennomført i en mindre skala (grunnet COVID-19), vil årets evenement nok en gang være åpent for både presse og publikum – og vi har folk på gulvet.



Vi forventer en del større annonseringer fra teknologisluggere som LG og Samsung, i tillegg til nyheter fra Lenovo, Huawei, med flere.



Uansett hva fremtiden bringer vil vi ha øyne, ører og ivrige fingre klare til dyst på IFA 2022. Alt nytt om produkter, lanseringer og førsteinntrykk vil dryppe inn her etter hvert.

Hva er IFA?

IFA 2022: Nøkkelinformasjon om messen

Hva er IFA? Europas største teknologimesse. Arrangeres hvert år i september i Berlin, med besøkende fra hele verden som kommer for å se nyhetene fra mange av de største navnene i bransjen.

Europas største teknologimesse. Arrangeres hvert år i september i Berlin, med besøkende fra hele verden som kommer for å se nyhetene fra mange av de største navnene i bransjen. Når er IFA 2022? Årets arrangement vil finne sted mellom 2. og 6. september, og vil være den første ordinære IFA-messen, med publikum, siden 2019.

Årets arrangement vil finne sted mellom 2. og 6. september, og vil være den første ordinære IFA-messen, med publikum, siden 2019. Hvilke produsenter viser frem nye produkter? De fleste store teknologiselskaper er til stede, inkludert LG og Samsung, for ikke å snakke om Huawei, Lenovo og ASUS. Det virker imidlertid som om Sony i år hopper bukk over messen, og Apple har aldri for vane å vise frem produkter under IFA (de viser gjerne frem nye produkter via egne arrangementer.)

IFA 2022 – på messegulvet

IFA 2022 – nyheter

LGs nye OLED TV er også en kurvet gaming-skjerm – og du kan kontrollere krumningen

LG har annonsert sin neste OLED-TV-modell, LG Flex, som skal fungere både som TV og kurvet 4K-skjerm – og hvor krapp kurven skal være kan du velge helt selv.



Dette takket være et stativ som har motoriserte armer som dytter kantene av skjermen mot eller fra hverandre, tilsvarende en maksimal kurve på 800R. Vi har ikke sett skjermen/TV-en med egne øyne riktig ennå, men nyvinningen gir en del interessante muligheter til plassering og bruk. Den nye modellen lanseres i kjølvannet av en lignende skjerm, Xeneon Flex, som ble annonsert av Corsair for et par uker siden.

Sonys nye Dolby Atmos-lydplanke ligner en rimelig Sonos Arc

Vi var ikke sikre på om Sony ville komme til å være til stede under IFA-messen i år, men selskapet har faktisk nå annonsert Sony HT-A3000, en relativt rimelig lydplanke med støtte for Dolby Atmos, som kan ende opp som et ideelt valg for alle som har lyst på et omsluttende lydbilde til film og TV, men ikke vil brenne av enorme menger på Sonos-produkter.

JBL lanserer fire Dolby Atmos-lydplanker som passer ethvert budsjett

Rimelige Dolby Atmos-lydplanker ser ut til å være en trend under IFA 2022, der også JBL, kanskje mest kjent for sine hodetelefoner, også viser frem fire nye lydplanker i forskjellige prissjikt.



Dette inkluderer blant annet toppmodellen Bar 1000, som har medfølgende trådløse høyttalere du kan plassere bak i rommet, hvis du er ute etter lyd som gir ekstra innlevelse, uten at du trenger å trekke metervis med kabel.

Hva kommer vi til å se under IFA 2022?

IFA 2022: Samsung

Samsung er en av største teknologiselskapene i verden, men et utall produkter i drøssevis av kategorier. Selv om sørkoreanerne normalt sett holder tilbake de største annonseringene (og arrangerer sine egne «Unpacked»-evenementer), særlig når det gjelder smarttelefoner, viser selskapet ofte frem TV-er, lydprodukter og andre dingser til hjemme under IFA.



Til tross for at de ikke var med på leken under fjorårets messe, og valgte heller å arrangere sit eget «Life Unstoppable»-evenement i samme periode, ser Samsung ut til å være tilbake i 2022.



Vi vet ikke stort om hva Samsung kommer til å avsløre i år, men det går rykter om at det kan være snakk om et røslig knippe SmartThings-produkter, med andre ord diverse modeller innenfor Samsungs IoT-plattform (Internet of Things.) Det vil for eksempel si smartkjøleskap, vaskemaskiner og lignende.



Forhåpentligvis dukker det også opp noen nye microLED-TV-er fra Samsung under IFA, i tillegg til tilbehør til datamaskiner.

IFA 2022: LG

LG pleier å slå på stortromma under UFA, og selv om det nå er mange år siden selskapet pleide å vise frem smarttelefoner, har teknologigiganten likevel drøssevis av enheter som potensielt kan dukke opp på messegulvet.



I likhet med Samsung, har LG holdt kortene tett til brystet når det gjelder nøyaktig hva selskapet skal vise frem under IFA 2022, men vanligvis er det snakk om smart-produkter og nyvinninger til hjemmet. Vi regner ikke med å bli kjent med noen nye TV-er som vil være å finne i ordinære butikker, men det kan hende at en OLED-prototyp eller to dukker opp – produkter som viser frem hva teknologien er god for, men som ikke nødvendigvis hvermannsen vil ha mulighet til å kjøpe.

IFA 2022: TCL

TCL er et merke viden kjent for å lage rimelige TV-er som tilbyr vel så mye funksjoner og kvalitet som de dyrere merkene, særlig hvis du er så heldig å kapre en modell under for eksempel Black Friday. Den kinesiske produsenten er foreløpig ikke like godt etablert i Norge som i enkelte andre Europeiske land ennå, så en del av modellene som dukker opp kan ende opp med å bli vanskelig å få fatt i for oss i nord. Uansett om vi må importere har TCL annonsert at de kommer til å være til stede under IFA 2022, og at selskapet virkelig skal slå på stortromma i år. En egen pressekonferanse vil finne sted den 1. september, og i tillegg skal store deler av messegulvet være viet til «[...] en ekspansiv TCL-stand, som strekker seg over 2 500 kvadratmeter.»



Ifølge TCL skal standen fylles med «[...] de seneste skjermene, lydplankene og smarte wearables, i tillegg til en komplett serie smartenheter til hjemmet og en kolleksjon nye TV-prototyper.»



Det høres spennende ut, så vi kommer utvilsomt til å trave en del rundt i dette området i dagene som kommer.

IFA 2022: Huawei

Huaweis krangel med USA og amerikanske selskaper pågår stadig, men selskapet har likevel forpliktet seg til å stille opp under IFA 2022.



Det kinesiske selskapet har tidligere arrangert store show under IFA, gjerne med egne evenementer, brukt til annonseringer av nye smarttelefoner.



Vi er ikke sikre på hva Huawei har planlagt for IFA 2022, men det virker sannsynlig at en del mobil-enheter vil dukke opp, i tillegg til en laptop eller to og nettverksprodukter.

IFA 2022: Ring

Selv om selskapet ikke kommer til å holde en egen pressekonferanse, vil Ring likevel være til stede under den fire dager lange messen. «Adressen» er hall 5.2A, bod 115.



Vi gleder oss til å se hvilke nye produkter som vises frem under årets messe, særlig hvis det er snakk om et par overraskelser i form av nye modeller i den allerede populære serien med video-ringeklokker, sikkerhetskameraer og overvåkningskameraer.

IFA 2022: SharkNinja

SharkNinja kommer til å være på IFA fra og med 1. september, representert ved en frokostsamling som kan finnes i hall 6.1, bod 102.



Selskapet kommer til å snakke om lanseringen av Shark Beauty, og hvordan Shark nå skal ekspandere ut i en ny kategori produkter. Alle inneværende og nye hårfønere kommer til å vises frem, og besøkende (inkludert oss) vil få muligheten til å få dandert en ny sveis samtidig som frokosten lages ved hjelp av Ninja-utstyr. Vi vil også ha muligheten til å ta en titt på andre Shark-produkter, inkludert robotstøvsugere. En temmelig spenstig start på dagen her, altså.

IFA 2022: Arçelik

Arçelik er moderselskapet til en rekke kjente merkevarer du antakeligvis har hørt om, inkludert Beko og Grundig – og i år kommer sjefen, Hakan Bulgurlu til å holde et eget foredrag, fredag den 2. september.



Vi har hørt rykter om at temaet vil være de seneste nyvinningene fra Beko, og at en ny vannbesparende løsning som kan få store positive konsekvenser verden skal lanseres. Det later også til at Bulgurlu har noe på hjertet angående forandringer i forbrukervaner i tilknytning klimakrisen – dette høres forfriskende interessant ut. Vi kommer også til å være på utkikk etter tegn på nyvinninger innen støvsugere, kaffetraktere og hårfønere.

IFA 2022: Honor

Honor, som tidligere var kjent som lillebroren i Huawei-konsernet, men som nå står helt fint på egne bein, kommer også til å ha stand på messegulvet under IFA 2022.



Et eget arrangement, som skal inkludere et hovedinnlegg, skal finne sted klokken 17:00 (norsk tid) den 2. september. Her vil vi antakeligvis bli servert smarttelefoner, laptoper, nettbrett, øreplugger med mer, fra det kinesiske selskapet.

IFA 2022: Philips

Philips er en gammel traver i IFA-sammenheng, gitt at det er en av de eldste og meste garvede europeiske teknologiselskapene som fortsatt eksisterer, men i år vil faktisk nederlenderne hoppe bukk over det offisielle showet.



Philips kommer likevel til å arrangere to separate evenementer samtidig med IFA, der TV-er og lydprodukter skal vises frem i det ene, mens Philips Hue vil være fokuset i det andre.



IFA 2022: Qualcomm

Nok en gang vil hovedinnlegget for hele IFA 2022-messen være signert Qualcomm-sjef Cristiano Amon. Under fjorårets messe-show var det samme Amon som var invitert til å holde et foredrag i hovedinnlegget, og selv om Qualcomm kanskje ikke er det mest kjente navnet for folk flest, så er dette et selskap som står bak prosessorer som sitter i svært mange enheter hos folk flest, særlig i smarttelefoner og nettbrett.



Amon har ymtet om at hovedinnlegget vil dreie seg om 5G, AI og «intelligent edge» – hva nå enn det er.



Det kan også være at vi får bli kjent med nye laptoper som tar i bruk Qualcomms Snapdragon-prosessorer (snarere enn de mer tradisjonelle x86-CPU-ene fra Intel og AMD.) Av alle selskapene som gjester IFA 2022 kan Qualcomm ende opp som instansen som gir oss mest innsikt i fremtidens teknologi.

IFA 2022: Toshiba

Det berømte teknologiselskapet er fortsatt store på TV i Europa, og fokuserer for tiden på modeller som gir forbrukere mye for pengene.



Vi regner med at Toshiba fortsetter i samme retning under IFA 2022, men forhåpentligvis dukker det også opp mer interessante modeller som imponerer med gjevere paneler og teknologier. Toshiba viste faktisk frem en 8K-TV tidligere enn nær sagt alle under IFA-messen for en del år tilbake, men selskapet valgte ikke å masseprodusere TV-en, siden det knapt fantes innhold i så høy oppløsning på markedet. Kanskje vi får en lignende overraskelse i år?

IFA 2022: Garmin

Garmin forventes å være til stede under IFA, og vil etter alle solemerker bruke tiden i messehallen til å vise frem nye produkter.



Selskapet var tidligere svært store på GPS og lokaliseringsutstyr og er per nå spesialister på treningsklokker, så det er store muligheter for at vi kommer til å få se nytt og forbedret treningsutstyr vi kan feste på håndleddet.