Apple Glasses: Her er alt vi vet så langt

Det har gått rykter om Apple Glasses i flere år, men vi venter oss likevel å se selskapets første briller med det aller første.

De første patentene som beskrev programvare og maskinvare som kan inngå i smartbriller rettet mot forbrukermarkedet kom allerede i 2015, men etter 2019 er det blitt mer fart i spekulasjonene.

Apples AR/VR-headset (opens in new tab) antas imidlertid å komme først. Det skal støtte utvidet virkelighet, og ventes en gang i 2023. Dessverre ventes Apple Glasses først et par år senere. Dermed får vi trolig ikke se dem før rundt 2025.

Dette er likevel ikke bare dårlige nyheter. Det er nemlig blitt lekket en del opplysninger om Apples AR-briller. Vi har samlet alt her, slik at du kan sette deg inn i det som sirkulerer av rykter om Apples etterlengtede AR-enhet.

Husk å ta det du leser nedenfor med en klype salt. Inntil Apple offisielt avduker Apple Glasses (om de noen gang gjør det), har vi ingen nøyaktige opplysninger om disse brillene. Prosessen skal angivelig ha vært lang og krevende, og det kan godt hende at planene må endres når det gjelder hvilke egenskaper de skal få, ettersom man må finne ut hva som faktisk er mulig.

Les nedenfor for å få oversikt over det som er å vite om Apple Glasses.

Apple AR Glasses: Det du trenger å vite

Apple AR Glasses – lanseringsdato: Vent deg en lansering av Apple Glasses tidligst i 2023, men trolig en stund senere.

Apple AR Glasses – pris: Lekkasjer antyder en pris på $ 499, men du må nok vente deg at den legges enda høyere.

Apple AR Glasses – funksjoner: Disse AR-brillene skal kunne sende bilder rett inn på netthinnen din. De vil trolig kontrolleres gjennom enkle trykk og sveip, og naturligvis via en iPhone (opens in new tab).

Apple AR Glasses – design: De vil stort sett se like ut som et vanlig par briller, men med noen ekstra sensorer og egenskaper.

Apple AR Glasses – lanseringsdato

Apple har ikke kommet med noen lanseringsdato for Apple Glasses. De har ikke engang sagt at enheten vil komme. Men meldinger antyder uansett at vi trolig må vente en god stund før de blir lansert – selv om Apple skulle finne på å si noe om dem ved et av sine kommende arrangementer.

Ventetiden skyldes først og fremst at Apple har planer om å lansere AR-briller etter at de har kommet med en MR-headset (mixed reality, blandet virkelighet). Produksjonsvansker har imidlertid forsinket headsettet, noe som trolig også forsinker Apple Glasses ytterligere.

De seneste ryktene peker mot at AR/VR-headsettet kan bli lansert sent i 2022 eller tidlig i 2023. Det betyr at Apple Glasses trolig tidligst kommer året etter.

Apple kan likevel bestemme seg for å endre planene hvis Apple Glasses skulle være mer lanseringsklare enn headsettet er.

Ingen av disse enhetene ble nevnt ved hovedinnlegget under WWDC 2022, så vi må nok smøre oss med tålmodighet og vente en stund til før det kommer en eller annen kunngjøring fra Apple.

Apple AR Glasses – pris

Ettersom Apple ikke har bekreftet at disse AR-brillene faktisk finnes, har vi ingen bekreftelse fra offisielt hold om hvor mye de vil koste. Heldigvis kan lekkasjer og rykter likevel gi oss en pekepinn på hvor mye vi vil måtte punge ut med for de digitale brillene.

I 2020 gikk det rykter om at Apple Glasses ville få en salgspris på rundt $ 499 i USA (opens in new tab). Men et senere rykte fra en analytiker hos JP Morgan (opens in new tab) antydet at dette bare var prisen for selve materialene.

Og en pris på $ 499 virker jo litt lav, med tanke på at dette vil bli et banebrytende Apple-produkt. Men prisen vil avhenge av hvor avanserte Apples briller blir. Hvis de er mer som smartbrillene Ray-Ban Stories enn som en AR-versjon av Meta Quest 2, vil det være fornuftig med en lavere pris.

Og med en lavere pris vil Apple kunne appellere til alle som er interessert i MR-headsettet, som det lenge har versert rykter om. Denne enheten ventes å få en pris på rundt 3000 amerikanske dollar. Ved å komme med et langt rimeligere alternativ, vil ikke de to enhetene konkurrere med hverandre.

Apple AR Glasses – egenskaper og design

Ettersom alt peker mot at Apple både jobber med Glasses og et MR-headset, må de passe på at de to enhetene ikke blir for like når det gjelder utforming og egenskaper.

Dermed gir det mening at den største lekkasjen om Apple Glasses (opens in new tab) så langt antyder at Apple Glasses til forskjell fra headsettet vil operere mer som en Apple Watch enn som en selvstendig enhet. Med dette mener vi at Apple Glasses trolig må knyttes til en iPhone (opens in new tab) eller iPad (opens in new tab) i nærheten for å kunne gjøre bruk av de fleste funksjonene.

Den samme lekkasjen og patenter som har kommet i etterkant antyder at de vil ble styrt fra skjermen til en iPhone og ved hjelp av noen enkle sveip på innfatningen til Apple Glasses. Hvis dette stemmer, kan det tenkes at Apple Glasses vil bli styrt på samme måte som et par trådløse ørepropper (opens in new tab) med en tilsvarende hybrid styring. Du kan trykke på enheten for å utføre de enkleste funksjonene, men for å få tilgang til de mer avanserte egenskapene, må du ty til en iPhone.

Vi har også sett en rekke Apple-patenter (opens in new tab) som hinter om hvordan Apple Glasses vil projisere de virtuelle bildene. I stedet for å gjøre om brilleglassene til skjermer, slik man gjør med VR-headset, vil brillene projisere bildene inn i øyet gjennom et såkalt katadioptrisk system (opens in new tab), som tar i bruk både linser og speil.

Dette underbygges av et lekket skademelding fra Apples hovedkvartere i Cupertino (opens in new tab), som antyder at Apple arbeider med en «prototype» som har forårsaket øyeskader hos to brukere. Vi håper at disse særegenhetene er ryddet av veien i god tid før brillene kommer for salg.

Hvordan vil Apple Glasses samarbeide med andre Apple-enheter? (Image credit: Future)

Noe som er interessant, er at vi ikke har hørt noe særlig om hva du faktisk vil kunne gjøre med brillene i AR.

Selv om Apple har rekruttert flere begavede AR-folk de senere årene (opens in new tab), blant annet gjennom oppkjøpet av NextVR (opens in new tab), et oppstartsfirma som skapte VR-innhold for blant andre NBA og Fox Sports, vet vi ennå lite om hva som faktisk er under utvikling.

Vi tror at produktivitet vil spille en viktig rolle. Det kan gi deg tilgang til viktige apper og e-poster ved bruk av brillene. Men underholdning og sosial samhandling kan få en avgjørende betydning om Apple Glasses skal nå et bredt publikum.

Og sist men ikke minst … som vi venter oss av en enhet kalt Apple Glasses, skal disse brillene angivelig se ut som et vanlig brillepar, både når det gjelder grunnform og design.

Apple AR Glasses: Hva er AR (utvidet virkelighet)?

De fleste av oss kjenner til virtuell virkelighet, eller VR. Dette skyldes blant annet den stigende populariteten til produkter som headsettet Metas Quest 2 (tidligere kjent som Oculus Quest 2 (opens in new tab)). AR er imidlertid noe ganske annet. Her tar vi et kort sammendrag av hva det er.

I stedet for å senke deg ned i en fullstendig virtuell verden, sikter AR på å forene de digitale elementene med de fysiske omgivelsene våre.

De mest utbredte eksemplene er filtre eller linser som benyttes i videomeldinger – tenk for eksempel på Snapchat (opens in new tab) eller Facebook Messenger (opens in new tab). Disse verktøyene gjør digitale endringer i hvordan ansiktet ditt ser ut og plasserer virtuelle objekter over ansiktstrekkene dine, slik at du ser ut som en søt hund eller et skummelt gresskar.

Du kjenner sikkert også til Pokémon Go. Når du jakter på virtuelle skapninger, kan du prøve å fange dem i et AR-miljø der det ser ut som om Pokémon-skapningene er virkelige. Du kan til og med skape bilder av at du spiller med vennene dine.

De beste AR-opplevelsene skapes gjennom AI-sporing av bestemte objekter og endring av de digitale objektene i den virtuelle verdenen. Med tanke på hvor mye tid Apple angivelig har brukt på å arbeide med Apple Glasses, håper vi virkelig at det er blitt utviklet noen virkelig avanserte VR-verktøy. Enn så lenge er det bare å vente.