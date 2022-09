Lenovo Glasses T1 slår Apple på målstreken

Under arrangementet Lenovo Tech Life | IFA (opens in new tab) introduserte selskapet massevis av nye og kommende produkter som enten kommer sent i 2022 eller i løpet av 2023. En av de mest spennende nyhetene Lenovo har vist på messen, er Lenovo Glasses T1. Dette er Lenovos svar på Apple Glasses (opens in new tab), som det lenge ha gått rykter om.

Disse brillene gjør bruk av AR-teknologi for å skape et skjermbilde foran øynene våre. Skjermen er ikke noen blass og diffus affære helle, ettersom den har en oppløsning på 1920 x 1080 for hvert øye og gjør bruk av Micro OLED med en bildefrekvens på 60 Hz. Og for så mange av oss som ser dårlig, har Glasses T1 et brilleglass som festes på innsiden av brillene. Disse er ment å tilpasses i samråd med en optiker.

Når du plugger inn Lenovo Glasses i en PC, laptop eller en annen enhet med en USB-C-port, vil bildet fra denne skjermen overføres til brillene og bli til skjermen. Det medfølger et innebygget brukergrensesnitt der man kan bruke flere apper og programmer via brillene. Enheten brillene er koblet til vil bli en berøringsskjerm til navigering av hovedskjermen.

(Image credit: Lenovo)

Du kan bruke knappene på siden av brillene for å veksle mellom at hovedskjermen beveger seg med hodet ditt og at den ligger i en låst posisjon. I sistnevnte tilfelle kan du se til siden for skjermen for å se på noe annet. Brillene har også innebygde høyttalere med knapper til styring av lydstyrken på brillene, slik at de egner seg ypperlig til musikklytting eller filmtitting.

Det eneste egentlige problemet med disse brillene, er at det ikke er noen måte å spille inn eller vise bildene fra brillene på en annen enhet, som for eksempel en PC.

Lenovo Glasses T1 kommer først på markedet i Kina mot slutten av 2022. Der vil de bli hetende Lenovo Yoga Glasses. I 2023 blir de lansert i et utvalg markeder. Det er ennå ikke sagt noe om prisen, men selskapet sikter seg inn under 500 USD, noe som burde gjøre dem forbrukervennlige.

IFA 2022 (opens in new tab) er det største teknologi-arrangementet i Europa. TechRadar er i Berlin for å gi deg alle de spennende nyhetene fra messen.