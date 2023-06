5 nyheter Apple ikke kom med under WWDC 2023

Apple hadde mye fint å vise oss under WWDC 2023, en det var flere ting som glimret med sitt fravær. Her er det vi ønsket å se, men som ikke dukket opp.

Nå er Apples arrangement WWDC 2023 over, og selv om Apple-bossen Tim Cooks fremsnakking av begivenheten som en milepæl i Apples historie er en smule overdreven, hadde de mye flott å vise oss. Dette omfattet blant annet en ny 15-tommersmodell av MacBook Air, en sniktitt på iOS 17 og naturligvis deres headset Vision Pro.

Men før arrangementet gikk av stabelen, gikk det rykter om mye annet som Apple eventuelt kunne komme til å avduke … men som glimret med sitt fravær på scenen.

Enkelte av ryktene var nok overdrevent optimistiske, eller kanskje Apple skiftet mening i siste øyeblikk? Det er vanskelig å si, men her er uansett listen over de største produktene vi ventet å se, men som ikke dukket opp.

1. Ingen M3-brikke

Det gikk en del rykter som antydet at Apple skulle avduke en ny M3-brikke, sammen med nye MacBook-modeller, under WWDC 2023.

Dette ryktet har imidlertid aldri virket spesielt troverdig. ettersom M2-brikken ble lansert i fjor og M2 Pro og M2 Max kom tidligere i år.

En M3-lansering kjentes altså litt for tidlig. En lansering i 2024 passer nok bedre inn i skjemaet Apple introduserte med M1. Apple vil nok heller ikke at enheter som kjører M2-brikken foreldes så fort.

Selv om vi ikke trodde at den skulle dukke opp under WWDC 2023, fantes det tilstrekkelig mange M3-rykter til at det likevel kunne virke troverdig. Apple kom altså ikke med noen ny M3-brikke. Men vi fikk M2 Ultra, som består at to M2 Max-brikker.

2. M2 Extreme

Et annet fraværende produkt i brikkeavdelingen var M2 Extreme. Enkelte rykter mente at den skulle kunne dukke opp sammen med en ny Mac Pro.

Ryktet antydet at M2 Ultra (som faktisk dukket opp) skulle bestå at to M2 Max-brikker, mens M2 Extreme på sin side angivelig skulle bestå av to M2 Ultra-brikker.

Dette ryktet virket usannsynlig allerede i utgangspunktet, ettersom det ville ha resultert i en ekstremt kraftig brikke som svært få mennesker ville hatt bruk for, med en tilhørende ekstrem pris som få ville ha tatt seg råd til.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det var likevel en viss logikk i dette ryktet, ettersom det antydet at Mac Studio og Mac Pro skulle skille lag ved å gjøre M2 Extreme eksklusiv for sistnevnte modell, noe som igjen skulle motivere prisforskjellen.

Dette inntraff som kjent ikke, og i stedet viste Apple oss nye Mac Pro og Mac Studio, som begge leveres med enten M2 Max- eller M2 Ultra-brikke.

(Image credit: abolukbas via Shuttertsock )

en nye iMac-modeller

Denne er litt kjedelig. Apple har viet mye omsorg til nesten alle sine Mac-maskiner og laptoper den senere tiden. Selv den ekstremt nisjepregede Mac Pro har fått en oppgradering!

Men hvor er Apples kjærlighet til de ikoniske alt-i-ett-maskinene – iMac? Den seneste iMac-maskinen som ble lansert var den vakre 24-tommersmodellen av iMac i 2021. Denne lanseringen brakte med seg et nytt og stilrent design i forskjellige farger. Maskinen ble drevet av den dengang helt nye M1-brikken.

Dermed virket en oppdatering til M2 selvsagt under WWDC 2023, eller hva? Dessverre ser det ikke ut til at Apple tenker det samme, ettersom det ikke er sagt noe om en ny iMac-modell. Dette er spesielt kjedelig for deg som ønsker deg en større iMac, ettersom 27-tommersmodellen av iMac senest ble oppgradert i 2020 med en Intel-brikke. Dermed finnes det faktisk ikke noen utgave av den større modellen som drives av Apple Silicon. Det samme gjelder for iMac Pro.

(Image credit: Future)

4. Ingen ny 13-tommersutgave av MacBook Air

Det gikk mange rykter om at 15-tommeren av MacBook Air skulle bli lansert sammen med en ny og oppgradert 13-tommer.

Dette opplevde vi som ganske usannsynlig, ettersom MacBook Air 13" (M2, 2022) ble lansert så sent som i fjor, med et meget vellykket redesign. En oppgradering bare ett år senere virker altfor tidlig. Vi snakker tross alt ikke om iPhone her, og mobilene er vi vant til årlige oppgraderinger av.

Når det var åpenbart at Apple ikke ville komme med noen M3-brikke denne gangen, forsvant også muligheten for en ny 13-tommers MacBook Air under WWDC 2023, ettersom det ikke vil være noe poeng å oppgradere den uten en M3-brikke.

Når M3-brikken omsider melder sin ankomst, kanskje under WWDC 2024, føler vi oss mer sikre på at det vil bli presentert en ny 13-tommers versjon av MacBook Air sammen med den nye prosessorbrikken.

(Image credit: Apple)

5. Muligheten til å kjøpe Apple Vision Pro

Selv om Apple ventet med avdukingen av Apple Vision Pro til slutten av WWDC 2023, var det liten tvil etter alle ryktene, spekulasjonene og lekkasjene som verserte om at deres VR-headset var underveis.

Men da Tim Cook og hans team viste frem sin visjon av utvidet virkelighet, var det likevel noe vi savnet. Muligheten til å kjøpe enheten selv.

Vi fikk se en mengde videoer som var skapt for å vise hvordan det kunne oppleves å bruke Apple Vision Pro, selv om vi nesten kan garantere at det ikke vil bli akkurat slik i virkeligheten, og enkelte av scenariene Apple kom med, ga oss flere spørsmål enn svar.

Apple vil for eksempel at vi skal benytte Apple Vision Pro til FaceTime-samtaler med venner og de viste oss en kvinne som sto i et rom der videoer av vennene hennes svevde omkring. Men dette innebar at vennene benyttet vanlige webkameraer, og hva skulle de se av personen som benytter Apple Vision Pro?

Det fantes intet som viste hvordan denne nye enheten skulle kunne fungere til oppgaver som videokonferanser, arbeid med dokumenter eller filmtitting bedre enn som allerede gjøres.

Apple har ikke så lang tid på å overbevise oss (og alle de andre som virker skeptiske), men med en startpris på hele 3499 amerikanske dollar vil de virkelig få en tøff utfordring med å overbevise oss om at dette headsettet er verdt å kjøpe.