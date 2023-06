Noen mener kanskje at en 15-tommers MacBook Air er å tøye bærbarhetsbegrepet en smule, men Apple har likevel begrenset økningen i størrelse og vekt til et minimum. Mange vil nok synes at man må ofre såpass for å få så stor skjermplass. Hvis batteriet viser seg å være like utholdende som på 13-tommeren, er dette virkelig en suveren maskin.

Som ventet kunngjorde Apple en splitter ny MacBook Air (15", 2023) under WWDC 2023. Dette er første gang deres slanke og lette laptop er tilgjengelig som 15-tommer.

Den føler opp MacBook Air (M2, 2022), som ble lansert under WWDC 2022, med et nytt design, en ny M2-brikke og en høyere pris enn forgjengeren.

Hvis du verdsetter MacBook Air for å være slank, lett og veldig bærbar, kan kanskje en større versjon bekymre deg litt. Men det er ingen grunn til uro. Apple har virkelig anstrengt seg for å gjøre nye MacBook Air (15", 2023) så smidig som mulig, tross de større dimensjonene. 13-tommeren veier 1,25 kg, mens 15-tommeren har økt vekten til 1,5 kg, noe som utgjøre en økning på bare 250 gram.

Vår utsendte medarbeider ved Apple Park fikk noen minutter med nye MacBook Air ved lanseringen, og formidler her sine førsteinntrykk av MacBook Air (15", 2023).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

MacBook Air (15", 2023): Rett på sak

Hva er dette? Nye 15" MacBook Air

Nye 15" MacBook Air Når er den tilgjengelig? Lansert under WWDC 2023

Lansert under WWDC 2023 Hva vil den koste? Fra 19 490 kroner

MacBook Air (15", 2023): Lanseringsdato og pris

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Avduket 5. juni 2023

Forhåndsbestillinger fra samme dato

Leveres fra 11. juni 2023

MacBook Air (15", 2023), ble offisielt avduket under WWDC 5. juni 2023. Den ble lansert sammen med en ny Mac Pro, som endelig har fått nytt silisium i form av prosessorbrikken M2 Ultra, i tillegg til en ny Mac Studio med M2 Max.

Prisen for maskinen i dens enkleste konfigurasjon er 19 490 kroner. Da får du en maskin med en 8-kjerners prosessor, en 10-kjerners GP, 8 GB fellesminne (RAM) og 256 GB SSD-lagring. Med 512 GB lagring og ellers identiske spesifikasjoner er prisen fra 22 490 kroner.

MacBook Air (15", 2023): Design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Større skjerm på 15 tommer

Stor sett samme design som fjorårsmodellen

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apples nye 15-tommers MacBook Air preges av det samme designspråket som 13-tommeren. Den er en tynn plate på 11,5 mm, utført i resirkulert aluminium. De to USB-C-portene og MagSafe-ladeporten befinner seg på samme sted som før. Selv tastaturet har akkurat samme størrelse.

Men når man åpner opp denne nye laptopen, åpenbarer det seg en stor og flott Liquid Retina og rikelig med plass rundt tastaturet. Selve styreflaten er litt større enn før.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Skjermen på 2880 x 1864 piksler med en maksimal lysstyrke på 500 nits oppleves som et osean av boltreplass, mens den M2-baserte ytelsen neppe er sterkere enn M2-brikken som kjører 13-tommeren. Likevel bidrar all skjermplassen til at man opplever at man får gjort mer. Skjermen har fremdeles en utstansing til et 1080p FaceTime-kamera, og den eneste endringen på komponentnivå er at denne laptopen har to høyttalere mer enn den mindre utgaven av MacBook Air. Dette skulle gi mer bass, men det ble ikke testet da vi tok denne korte gjennomgangen.

Som nevnt over, er dette en noe tyngre laptop. Når man sammenligner den direkte med en 13-tommers MacBook Air M2, er den merkbart tyngre, men den føles likevel ikke tung med sine 1,5 kilo.

Er det å slepe på den ekstra vekten verdt oppgraderingen? Vi er litt usikre, men mange vil nok mene det.

MacBook Air (15", 2023): Ytelse og spesifikasjoner

Vent deg den samme ytelsen som med 13-tommersmodellen fra 2022.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ettersom vi bare fikk begrenset tid med MacBook Air (15", 2023), fikk vi ikke testet maskinens ytelse grundig.

Ettersom maskinen bygger på den samme M2-maskinvaren som fjorårets utgave av MacBook Air, kan man også vente seg den samme ytelsen. 13-tommeren fra 2022 var uansett saftig nok til å tilkjempe seg en plass i vår oversikt over de beste laptopene.

15" MacBook Air håndterer elegant å kjøre flere ressurskrevende programmer samtidig – blant annet redigering av 4K-video i iMovie og spilling av en forhåndsversjon av spillet Stray.

Noe vi verdsetter ved fjorårets MacBook Air, er batteritiden. Den klarte 16 timer i våre tester. MacBook Air i 15-tommersutgave har større chassis, og dermed plass til et større batteri. Men ettersom den også har en større skjerm å ta seg av, er forskjellen i batteritid på de to maskinene bagatellmessig. Begge er angitt å skulle klare 18 timer.

Når det gjelder ladingen, leveres denne modellen med en 35 W dobbel USB MagSafe-lader, men man kan oppgradere til en 70-watts lader.

MacBook Air (15", 2023): Tidlig vurdering

Hvis du foretrekker laptopene store og slanke, med stor og flott skjerm, glimrende ytelse og trolig også god batterikapasitet, kan Apples nye 15-tommers MacBook Air være noe for deg.

Vi har ennå ikke fått testet den ordentlig, men vi har gode grunner til å tro at M2-ytelsen og batteriet vil være på nivå med lillesøsterens. 15-tommere har også vist seg å være populære til skolearbeid, så denne hører kanskje hjemme i oversikten over de beste laptopene for studenter?