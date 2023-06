Etter flere år med rykter, lekkasjer og spekulasjoner, har Apple endelig avduket headsettet Vision Pro for AR og VR.

Vision Pro – nøkkelfakta – Headset for blandet virkelighet

– Oppsett med M2- og R1-brikke

– 4K-oppløsning på hvert øye

– Ingen kontrollere – sporer hender og øyne

– Ekstern batteripakke

– To timers batteritid

– Startpris i USA på $ 3499

– Kjører visionOS

Avdukingen skjedde som «En ting til» under Apples arrangement WWDC 2023, der de også avduket en ny 15-tommers MacBook Air, nye egenskaper som kommer med iOS 17 og en ny prosessor kalt M2 Ultra.

Mange av lekkasjene vi hadde plukket opp i forkant, viste seg å være korrekte, men en god del av dem var likevel ikke 100 %. Så selv om du har fulgt med på ryktene de seneste månedene og årene, er det lurt å lese seg litt opp på de offisielle opplysningene som endelig er kommet. Nedenfor finner du alle de offisielle detaljene om VR- og AR-headsettet Apple Vision Pro, som blant annet pris, spesifikasjoner og design – og den meget omtrentlige lanseringsdatoen Apple har kommet med.

Apple Vision Pro: Dette trenger du å vite

Vision Pro – lanseringsdato: En gang «tidlig neste år», ifølge Apple.

Vision Pro – pris: Begynner i USA på $ 3499.

Vision Pro – spesifikasjoner: Apples headset tar i bruk to prosessorbrikker, nemlig M2 og den helt nye R2, som henholdsvis skal håndtere vanlig programvare og XR-kapasiteten. Enheten har dessuten to 4K-skjermer.

Vision Pro – design: Vision Pro har et design som minner om andre VR-headset, med et frontpanel som dekker øynene og et elastisk bånd. Et avvik fra normen er at det også har en utvendig skjerm som viser brukerens øyne.

Vision Pro – batteritid: Varigheten er inntil to timer på en full lading ved bruk av den eksterne batteripakken.

Vision Pro – kontrollere: Det er ingen kontrollere – du bruker i stedet øynene, hendene og stemmen for å styre visionOS-programvaren.

Apple Vision Pro: Pris og lanseringsdato

Apple har oppgitt at Vision Pro får en startpris på $ 3499. Denne ordlyden indikerer at også dyrere varianter vil bli tilgjengelig. For øyeblikket vet vi ikke hvilke ekstra egenskaper disse dyrere headsettene eventuelt vil by på.

Når det gjelder slippdatoen for Vision Pro, har Apple kommet med det omtrentlige tidspunktet «tidlig neste år». Det er faktisk senere enn vi ventet oss. Lekkasjene antydet at det ville komme på markedet i løpet av de neste månedene – kanskje samtidig med iPhone 15, men det er altså ikke tilfellet. Når vi nærmer oss 2024, vil Apple komme med en oppdatering om når vi endelig vil kunne iføre oss en Vision Pro.

Det er interessant at Apple bare omtaler en lansering i USA. De har altså ikke sagt noe om at headsettet blir tilgjengelig andre steder i verden, og når dette eventuelt vil skje.

Apple Vision Pro: Design

Apple Vision deler mange egenskaper med de beste eksisterende VR-headsettene. Foran ansiktet er det et panel som dekker øynene. Dette fests til hodet med en stropp laget av elastisert tekstil, plast og polstring.

Men i stedet for likhetene, kan vi heller ta for oss de unike sidene ved designet til Vision Pro.

Den største forskjellen VR-veteraner vil merke seg, er et Vision Pro ikke har et innebygget batteri. I stedet henter det kraften fra en ekstern batterienhet. Dette er en slags videreutvikling av designet til HTC Vive XR Elite, der headsettet kunne gå fra å være et headset med batteriet integrert i stroppen til en batteriløs enhet koblet til et eksternt batteri.

Batterienheten til Vision Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Batterienheten skal gi omtrent to timers bruk fra en full opplading, ifølge Apple. Den er liten nok til at brukeren kan ha den i en lomme. Den kobles til headsettet med en kabel, noe som er litt uvanlig med tanke på Apples etablerte designstandarder, men dette valget kan være hensiktsmessig for komfortens skyld. Vi opplever Meta Quest Pro som ganske behagelig, men å ha det på i lengre tid kan være anstrengende for nakken.

Når du kjøper en Vision Pro, vil du oppdage at pakken mangler noe andre VR-enheter er avhengige av, nemlig kontrollere. Det skyldes at Vision Pro utelukkende baserer seg på hendenes og øynenes bevegelser, i tillegg til stemmebruk, for å styre appene og opplevelsene. Det plukker opp disse signalene via et oppsett på 12 kameraer, fem sensorer og seks mikrofoner.

Den siste designdetaljen man virkelig merker seg, er Vision Pros Eyesight-skjerm. Den tar seg ganske merkelig ut, men vi venter med å bedømme den til vi har fått testet den i praksis.

Eyesight i bruk. (Image credit: Apple)

Når en bruker av Vision Pro tar i bruk AR-funksjonene og kan se den virkelige verdenen, synes vedkommenes øyne for omgivelsene, «gjennom» headsettets frontpanel. Dette skyldes en skjerm som viser øynene dine slik de fanges opp av et kamera, men basert på bildene fra Apple, ser det ut som om de visses gjennom et glassdeksel. Hvis brukeren er fullt oppslukt av en opplevelse, vil skjermen i stedet vise en farget sky for å vise at brukeren befinner seg i en annen verden.

Apple Vision Pro: Spesifikasjoner og funksjoner

Som ryktene har antydet, vil headsettet Apple Vision Pro leveres med imponerende spesifikasjoner som skal rettferdiggjøre den stive prisen.

For det første gjør Vision Pro bruk at to prosessorer for å muliggjøre opplevelsene. Den ene er en M2-brikke, altså den samme man finner i Apple iPad Pro (2022) og noen av de beste utgavene av MacBook og Mac-maskiner. Denne kraftige prosessoren håndterer appene og programvaren som kjøres på Vision Pro.

Ut over dette vil den nye R1-brikken håndtere det som knytter seg til den blandede virkeligheten, behandle de oppslukende elementene i Vision Pro som gjør den til noe langt mer enn en heftig Mac-skjerm man kan iføre seg – og gir deg den innlevelsen du venter av et slikt produkt.

(Image credit: Apple)

Foruten disse kraftige prosessorbrikkene, har Vision Pro hvasse 4K-skjermer av OLED-typen – én for hvert øye. Hver av dem har en oppløsning på omtrent 23 millioner piksler. Ifølge Apple har Vision Pro klemt inn 64 piksler på den samme plassen iPhone-skjermen har én. Dette kan eliminere den irriterende skjermdør-effekten som hjemsøker andre VR-headset, Effekten oppstår når du befinner deg nesten helt inntil skjermen og du ser mellomrommene mellom pikslene. Jo høyere pikseltettheten er, desto nærmere skjermen kan du befinne deg før denne effekten blir merkbar.

Disse komponentene gjør at du kan kjøre en rekke Apple-programmer i Apples nye plattform visionOS (ikke xrOS, som ryktene ville ha det til). Dette omfatter oppslukende bilder og videoer, spesialutviklede opplevelser fra Disney+ og produktivitetsapper som Keynote.

Du vil også kunne spille flere enn 100 Apple Arcade-spill på en virtuell skjerm som vil oppleves som om du har din egen kinoasal.

(Image credit: Apple)

Du vil kunne koble headsettet Vision Pro til en Mac via Bluetooth. Når du tar i bruk denne egenskapen, får du tilgang til appene på Mac-en og ser skjermen på en stor og oppslukende skjerm, sammen med Vision Pro-appene du bruker, Apple sier at dette oppsettet vil kunne gjøre deg mer produktiv enn noensinne.

Med kraften fra M2-brikken burde Apples headset kunne kjøre de fleste Mac-appene. Final Cut Pro og Logic Pro ble nylig tilgjengelige for for iPad-modeller med M2, men Apple har ikke sagt noe om at disse eller andre apper også vil kunne kjøre normalt på Vision Pro, eller om du også vil trenge en Mac for å kunne utnytte headsettets fulle potensial. Vi regner med at opplysninger om dette vil bli tilgjengelige når vi nærmer oss headsettets lansering i 2024.