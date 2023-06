Meta har avduket Oculus Quest 3 VR – det kraftigste fra Meta så langt

Meta-boss Mark Zuckerberg har avduket headsettet Oculus Quest 3 VR (nå offisielt kjent som Meta Quest 3), arvtageren til enormt populære Oculus Quest 2.

Zuckerbergs kunngjøring via hans Facebook- og Instagram-profiler kom bare noen få dager før WWDC, konferansen der vi venter å endelig få se Apples lenge etterlengtede VR-headset.

Meta Quest 3 – kortfakta – Startpris på $499 i USA

– Lanseres høsten 2023

– Høyoppløst og fullfarget blandet virkelighet

– 40 % slankere enn Quest 2

– Dobbelt så kraftig grafisk ytelse som Quest 2

– Kontrollerne har ikke sporingsringer

– Mer informasjon kommer 27. september 2023

Quest 3 har enkelte likheter med Quest 2, som å by på lett tilgjengelige VR-opplevelser. Men i tillegg har det fått noen oppgraderinger som gjør det til en verdig arvtager. Den viktigste nye egenskapen er blandet virkelighet. Quest 3 tillater full fargegjennomgang, noe som gjør at den kan vise den virkelige verden i farger, i motsetning til de kornete svarthvittbildene man fikk med Quest 2.

Zuckerberg har dessuten sagt at dette headsettet blir «40 % slankere» enn Quest 2 og har en dobbelt så kraftig grafisk ytelse. Det er interessant at han også sier at dette er Metas «kraftigste headset» så langt, for dette antyder at det også er bedre enn Meta Quest Pro.

Meta Quest 3 kommer på markedet i høst. Den veiledende prisen i USA blir $ 499.

Det er fremdeles mye vi ennå ikke vet om Meta Quest 3, men Zuckerberg har sagt at vi får vite mer på Meta Connect 2023, som går av stabelen 27. september.

Sammenligning av størrelsen til en Oculus Quest 2 og en Meta Quest 3. (Image credit: Meta)

Selv om dette faktisk er en tidligere lanseringsdato enn vi ventet oss – vi trodde enheten først ville bli avduket under Meta Connect, som vanligvis arrangeres i september – er tidspunktet likevel fornuftig. Et utvalg personer ble nylig invitert til å prøve ut en prototype av Quest 3, og etter Metas Quest Gaming Showcase 2023 1. juni burde flere begynne å interessere seg for en maskinvare som vil gi dem mest mulig ut av de beste VR-spillene.

Takket være spekulasjonene rundt Apples VR-headsett, har VR-basillen virkelig bitt seg fast. Det ser ut til at Meta ikke har lyst til å miste plassen i rampelyset. Quest 2 har allerede bidratt til at VR er blitt langt mer utbredt enn tidligere, men likevel er interessen for VR laber. Headset av nyere dato, som Meta Quest Pro og HTC Vive XR Elite, har ikke klart å fenge publikum like sterkt som det mer budsjettvennlige Meta-headsettet klarte i månedene og årene etter lanseringen.

Meta håper trolig at Quest 3 igjen vil skape interesse for Metaverse, og kanskje også gjenerobre litt oppmerksomhet fra det mest omtalte for tiden, nemlig ChatGPT og annen generativ kunstig intelligens.