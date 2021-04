Etter avlysningen av Google IO 2020 på grunn av pandemien. Google har i år tatt opp tråden igjen, og konferansen går av stabelen 18–20. mai 2021. Arrangementet vil imidlertid bare være nettbasert, akkurat som Apples konferanse WWDC 2021 vil være.

De senere årene har Googles utviklerkonferanse gitt oss avdukinger av mye spennende programvare og maskinvare – som Google Assistant, nye Pixel-mobiler, oppgraderinger av Android OS og spenstige, kortlivede dingser som Glass og Daydream. I år venter vi oss en demonstrasjon av Android 12, lansering av Pixel 5a og eventuelle andre kort Google måtte ha i ermet.

Google IO 2021 vil altså ikke bli arrangert i Shoreline Amphitheater i Mountain View (California), og man må heller ikke betale over 1000 dollar for å delta. Til årets begivenhet kan du registrere deg gratis på Googles side.

...and we're back:) Join us May 18-20 for #GoogleIO live, online, and free for everyone.

Det er ikke før hovedinnlegget 18. mai vi får vite hva Google har planer om å vise oss. Men på bakgrunn av rykter og lekkasjer kan vi allerede gjøre oss noen kvalifiserte antagelser om hva vi har i vente. Nedenfor ser vi på hva som muligens vil dukke opp av maskinvare og programvare fra Google under Google IO 2021. Vi vil også forklare hvordan det digitale arrangementet vil gå av stabelen.

Google IO 2021 vil utelukkende bli en digital begivenhet. Google avslørte start-datoen og kom samtidig med en mystisk gåte.

Rett på sak

Hva er dette? Googles årlige utviklerkonferanse

Googles årlige utviklerkonferanse Når er den? 18–20. mai 2021

18–20. mai 2021 Hvor foregår den? Bare på nettet

Bare på nettet Hvordan kan jeg registrere meg og hva koster det? Du registrerer deg på Googles egen side for konferansen, og deltagelsen er gratis. Alt du trenger er en Google-konto.

Hva er datoene for Google IO 2021?

Google avslørte at deres utviklerkonferanse vil gå av stabelen fra tirsdag 18. mai til og med torsdag 20. mai. Google arrangerer vanligvis sin tredagerskonferanse i midten av mai. Dermed er selskapet på linje med tidligere praksis.

Hvorfor arrangeres Google IO kun digitalt?

Google avlyste mai-konferansen for 2020 tidlig i mars 2020. Dette ble gjort like etter pandemiutbruddet, da folk søkte ly fra sykdommen og det å holde konferanser med massevis av deltagere plutselig virket særdeles utrygt. Det virket heller ikke gjennomførbart å omgjøre konferansen til en virtuell begivenhet på så kort varsel. Likevel ble begivenheter senere på året, for eksempel Apples WWDC 2020, raskt omgjort til nettbaserte arrangementer.

Google arrangerer vanligvis foredrag og etterfølgende utviklerøkter som fysiske sammenkomster ved Shoreline Amphitheater i Mountain View, California. Der vil COVID-19-restriksjonene for store arrangementer bli lettet i midten av juni, men munnbind vil uansett være påkrevet.

Og selv om Google hadde ønsket et arrangement med munnbind eller sjekk av deltagernes vaksinasjonskort, ville det ikke være gunstig å forsinke arrangementet en hel måned og kanskje lage rot i lanseringsplanene. Dessuten har nok selskapet lenge planlagt dette som en digital begivenhet.

Slik vil Google IO 2021 fungere

De fleste Google-brukere forbinder Google IO med hovedinnledningen, som strømmes på nettet slik at alle kan se den. Men de senere årene har man også kunnet kjøpe et adgangskort for deltagelse ved Googles økter for utviklere, demonstrasjoner av nye produkter, kodelab og andre arrangementer for profesjonelle eller entusiaster.

I år vil alle disse arrangementene være digitale – og gratis. Uten reiseutgifter og deltageravgift på over 1000 dollar er det langt flere som kan delta. Men fordelen ved personlig fremmøte, der man kan knytte nye kontakter i bransjen eller prøve ut maskinvare på egenhånd, er vanskelig å gjenskape på avstand.

Noen av arrangementene ved Google IO 2021 vil være gratis for alle, og du vil kunne se dem igjen senere. Dette gjelder blant annet hovedinnlegget. Andre krever at du reserverer en plass, ettersom de for eksempel har begrenset virtuell kapasitet.

Google vil i slutten av april avsløre det offisielle programmet for konferansen. Før vi kommer så langt, ser vi på hvordan Google beskriver den kommende Google IO-begivenheten:

Hovedinnleggene for forbrukere og utviklere konsentrerer seg om nyheter om selskapet og produkter, og man kan se disse på nytt senere.

for og konsentrerer seg om nyheter om selskapet og produkter, og man kan se disse på nytt senere. Tekniske økter konsentrerer seg om produktkunngjøringer og om hvordan man implementerer nye egenskaper.

konsentrerer seg om produktkunngjøringer og om hvordan man implementerer nye egenskaper. Workshops og Ask Me Anything -økter (AMA) er interaktive, og man må reservere en plass for å kunne delta. Workshopene ledes av en instruktør, og man oppfordres til å stille spørsmål. Under AMA -øktene kan man stille produkteksperter spørsmål.

og -økter (AMA) er interaktive, og man må reservere en plass for å kunne delta. ledes av en instruktør, og man oppfordres til å stille spørsmål. Under -øktene kan man stille produkteksperter spørsmål. Meetups er uformelle og tilrettelagte åpne fora ledet av Google, der deltagerne kan komme i kontakt med hverandre. Man må registrere seg og reservere plass for å delta.

er uformelle og tilrettelagte åpne fora ledet av Google, der deltagerne kan komme i kontakt med hverandre. Man må registrere seg og reservere plass for å delta. Interaktive sandkasser er tilgjengelige i I/O Adventure. Der kan utviklere selv teste ut Googles nye produkter og funksjoner.

er tilgjengelige i I/O Adventure. Der kan utviklere selv teste ut Googles nye produkter og funksjoner. Kodelaboratorier og læringsveier er alltid tilgjengelige. Dette er selvlæringsprosesser som hjelper deg i å ta i bruk Google-teknologi.

De interaktive sandkassene later til å være Googles måte å simulere fysiske tester av ny maskinvare fra Google på. I en virtuell sandkasse vil man jo ikke få møte det fysiske produktet i virkeligheten, men det er trolig det beste Google kan få til uten å måtte sende produktene i posten til deltagere over hele kloden.

Hva kan vi vente oss av Google IO 2021?

Basert på Googles årlige katalog over produkter og programvare, samt alle lekkasjene og ryktene vi har snappet opp, har vi dannet oss et generelt inntrykk av hva Sundar Pichai og de andre lederne i Google vil diskutere i hovedinnlegget under Google IO 2021. Her er høydepunktene:

Android 12

Nyeste versjon av Android OS finnes allerede i betaversjon på Pixel-mobiler, men vi er 100 prosent sikre på at Google vil bruke litt tid på å fortelle om de kuleste nyvinningene i den endelige versjonen. Apple kommer nesten garantert til å introdusere iOS 15 under WWDC i juni, og da må Google komme dem i forkjøpet og være først ute med å vise frem sine nyeste innovasjoner.

Eksperter som dykker ned i dypet av betaversjonene har funnet noen spennende oppgraderinger. Blant annet skal personvernet ivaretas bedre, slik at du får et varsel når kamera eller mikrofon er i bruk, støtten for tredjeparts app-butikker skal bli bedre, redesignede App Pairs skal gi bedre multitasking med splittet skjerm og widgetene til hjemmeskjermen får forbedringer.

Vi er spent på hvilke andre kort Google holder skjult i ermet til denne begivenheten.

Pixel 5a

En Pixel-lekkasje av nyere dato fra den aktive kilden Jon Prosser antyder at Pixel 5a vil bli lansert 11. juni, noe som gjør begivenheten i mai til et perfekt tidspunkt å kunngjøre den på. Google har tidligere kunngjort og lansert Pixel 3a ved Google IO 2019, og under andre omstendigheter ville de nok ha gjort det samme med Pixel 4a i 2020.

Source has confirmed and followed up:The Pixel device coming on June 11th is the Pixel 5a. https://t.co/vBWFomSjvWMarch 9, 2021 See more

En lekket rendring av av Pixel 5a viser at denne telefonen kan bli nesten identisk med Pixel 4a 5G. Det er de samme fargene, de samme kameraene og den samme 6,2-tommers skjermen, en fingeravtrykksleser på baksiden og en 3,5 millimeters lydutgang.

Vi håper denne lekkasjen ikke stemmer, og at Pixel 5a i større grad vil skille seg utseendemessig fra forgjengeren. Hvis ikke, får vi virkelig håpe at Google har noen friske spesifikasjoner å komme med, så ingen faller i søvn under denne delen av presentasjonen.

Ikke så sannsynlig – Pixel 6, Pixel Fold eller oppgradering av Pixel CPU

Google jobber aktivt med utviklingen av Pixel 6 og en foldbar Pixel-telefon. Begge disse er trolig rettet mot en samtidig lansering i oktober 2021. Det er såpass lenge til at Google kanskje ikke har lyst til å avsløre for mye maskinvare eller spesifikasjoner før høsten nærmer seg.

Til sammenligning kom Pixel 5 på markedet sent i oktober, og den ble ikke offentliggjort før i september, altså bare måneden før.

Google kan i stedet vende oppmerksomheten helt bort fra sine kommende telefoner, og heller konsentrere seg om å avduke sin nye GS101 Whitechapel-brikke. Den skal etter alt å dømme bli motoren i både Pixel 6 og den foldbare Pixel-mobilen det går rykter om.

Pixel-modellene har tradisjonelt benyttet Qualcomm Snapdragon-prosessorer, men nylig har vi fått vite at Google utvikler sitt eget system-on-a-chip (SoC) i samarbeid med Samsung.

Vi vet ennå ikke om Googles SoC vil overgå Snapdragon, eller Apples nye Bionic SoC-brikker, for den sakens skyld. Nå som katta er ute av sekken, kan Google bruke litt tid på å forklare hvordan deres Whitechapel-brikker står seg i sammenligning med konkurrentene. Dette vil også skape forventninger inn mot høstlanseringen av selskapets nye telefoner.

Helt siden Google, tross konkurranselovgivningen, kjøpte Fitbit, har vi vært nysgjerrige på hvordan Google vil sette sitt eget preg på de beste Fitbit-enhetene i fremtiden.

Hvis det finnes et perfekt tidspunkt for at Google skal dele sine Fitbit-planer med omverdenen, og kanskje også avduke en ny Fitbit-enhet med økt samhandling mellom Google Assistant og Wear OS, er dette absolutt under Google IO 2021.

Selv om Google ikke skulle ha noen ny maskinvare å vise frem, kan de forsøke å gjøre Wear OS mer spennende for sine kunder. Den kommende Galaxy Watch 4 bytter system til Wear OS – og vår innvending har tidligere vært at dette er et lite fornuftig bytte, ettersom Wear OS ikke akkurat er en fryd å bruke.

Google burde utnytte denne kommende konferansen til å overbevise oss om hvordan klokker med Wear OS skal bli mer verdige konkurrenter til Apple Watch-serien.

En ny Chromecast?

Vi har nylig kommet over en oppføring hos FCC (et amerikansk føderalt forvaltningsorgan som regulerer telekommunikasjon, kringkasting gjennom radiobølger og anvendelsen av det elektromagnetisk spekter) som antydet at Google arbeider med en ny Chromecast med oppladbart batteri – eller muligens en ny Nest Audio.

Selv om vi var store tilhengere av Chromecast med Google TV, er det absolutt rom i markedet for en oppdatert dongle (maskinvarelås) som erstatning for den ikke lenger tilgjengelige Chromecast Ultra. En som kan kjøre Google Stadia-spill, har innebygget Ethernet-port uten adapter og som kan åpne og strømme apper raskere.

Vi er likevel ikke sikre på at denne enheten vil dukke opp under Google IO 2021. Google har uttalt at enheten er underlagt konfidensialitet inntil 24. september. Dette er jo lenge etter at konferansen er avsluttet, men vi må likevel avvente hva Google har å komme med.