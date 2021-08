Google Pixel 6: lanseringsdato, nyheter og alt vi vet så langt

Google Pixel 6 – eller i hvert fall Pixel 6 Pro – kan bli den mest spennende Pixel-mobilen på flere år. Den blir uansett langt mer spennende enn den forrige modellen Pixel 5a, som er en grei, men altfor velkjent modell. Google har offisielt avduket disse nye modellene, og de ser akkurat slik ut som lekkasjene forutså: elegante enheter med en visiraktig kamerablokk som deler baksiden i to.

Det er uansett ikke det eneste interessante ved dem. Det er bekreftet at Google Pixel 6-serien vil få en egenprodusert prosessor fra Google, for første gang. Dette blir en prosessor vi ikke har sett i noen andre mobiltelefoner. Den kalles Google Tensor, og selskapet har skrytt av alt de nye mobilene vil kunne gjøre med dette spesialtilvirkede silikonet.

Disse mobilene vil også kunne appellere til et bredere publikum, ettersom Pixel 6 i likhet med Pixel 5 trolig vil legge seg i mellomsjiktet, mens Pixel 6 Pro trolig blir en toppmodell (som Pixel 4). Vi vet ennå lite om spesifikasjoner og prisnivå, men vi vil gjerne finne ut av dette.

Det gjenstår trolig ikke lange ventetiden før Google Pixel 6-serien slippes, men lanseringsdatoen er ennå ikke klart. Google har bekreftet at den vil inntreffe «høsten 2021» (altså september, oktober eller november) i USA. Dermed blir den kanskje å se omkring oktober som forgjengeren, muligens sammen med Android 12.

Selv om Google offisielt har delt litt opplysninger, har lekkerne vært aktive når det gjelder Google Pixel 6. Vi snapper hele tiden opp nye opplysninger om enheten. Nedenfor finner du alt vi har samlet opp så langt, inkludert de første offisielle bildene av Pixel 6.

Regn med å få høre mer om Google Pixel 6 de kommende ukene, og vi vil oppdatere denne saken fortløpende – så det er bare å kikke innom igjen.

Latest news Det seneste fra rykteflommen antyder at vi vil få se en fullkommen avsløring av Google Pixel 6 og Pixel 6 Pro 13. september – men vi vet ikke om dette faktisk er datoen ennå.

Google Pixel 6: rett på sak

Hva er dette? Googles neste toppmobil

Googles neste toppmobil Når kommer den? Muligens i september 2021

Muligens i september 2021 Hva vil den koste? Rundt 9000 kroner, trolig mer

Google Pixel 6: lanseringsdato og pris

Lanseringsdatoen for Google Pixel 6 er blitt bekreftet til «høsten 2021» (altså september–november) i USA (3. eller 4. kvartal andre steder).

Et rykte antyder at vi kan vente oss den i oktober, men dette kan fort bli til november dersom prosessorene lar vente på seg. Et annet rykte hevder at den vil dukke opp 13. september – dagen før iPhone 13.

For øyeblikket anser vi en senere dato som mest sannsynlig, med bakgrunn hva Google har gjort tidligere. Oktober er nok den beste gjetningen, men vi vet ennå ikke noe sikkert.

Når det gjelder prisen, er det enda vanskeligere å komme med noen fornuftige gjetninger. Pixel 3 og Pixel 4 la seg nærmere toppsjiktet, Pixel 5 i mellomsjiktet, og vi vet ikke om Google vil fortsette på det sporet eller sikte oppover igjen.

For å ha et konkret tall å forholde oss til, kostet Pixel 5 rundt 9500 kroner ved lansering i Norge, og vi kan fort oppleve det samme prisnivået igjen. Men med tanke på at det også kommer en Pixel 6 Pro-modell, ser vi for oss at den ene modellen legger seg i mellomsjiktet, mens Pro-utgaven nok legger seg blant de dyrere modellene – altså med en langt høyere pris enn Pixel 5.

Selv om vi ennå ikke har noen offisiell pris for noen av modellene, ble maskinvaresjef Rick Osterloh hos Google sitert i Der Spiegel, der han uttalte at Pizxel 6 «hører hjemme i det øvre sjiktet» av mobiltelefoner som et «førsteklasses produkt for massemarkedet».

Osterloh uttalte imidlertid også at The Pixel 6 Pro «blir dyr». Med tanke på at han sa at Google-modellene de to siste årene (inkludert Pixel 4 og Pixel 5) ikke konkurrerte i flaggskipsegmentet, kan det være Osterloh mener at Pixel 6 og 6 Pro vil bli dyrere enn vi har antatt.

Design og skjerm

Google avduket offisielt Pixel 6 i en rekke Twitter-meldinger tidlig i august. Selskapet bekreftet dermed i bunn og grunn designlekkasjene som har piplet frem i løpet av 2021.

Her ser dere hvordan Pixel 6 vil bli seende ut:

Som du ser, er det en kamerablokk som er lagt på tvers av hele baksiden, og som stikker litt ut. Man kan velge mellom tre fargevarianter. Bildet over viser både Pixel 6 og Pixel 6 Pro. Pro-modellen har litt mer rom ovenfor kamerablokken.

Kamerablokken har glansede sølvkanter på Pixel Pro og matte kanter på standardmodellen av Pixel 6. Snur du telefonen, ser du en heldekkende skjerm med et selfiekamera i et midtstilt nålehull. Fronten vises i Twitter-videoen nedenfor.

Google var sparsomme med skjermspesifikasjonene, men ifølge Marques Brownlee (en YouTuber som har hatt mobilen i hendene) har Pixel 6 Pro en svakt avrundet 120 Hz-skjerm på rundt 6,7", mens standardutgaven av Pixel 6 har en litt mindre skjerm – en flat variant på 90 Hz.

Ut over det befinner vi oss i landskapet for lekkasjer når det gjelder ytterligere detaljer om designet og skjermen. En kilde hevder at Google Pixel 6 Pro har en avrundet AMOLED-skjerm på 6,67 tommer med målene 163,9 x 75,8 x 8,9 mm (der kamerablokken er på 11,5 mm), i tillegg til to stereohøyttalere.

Vi har ellers fått høre at Pixel 6 Pro kan få QHD-oppløsning, mens Pixel 6 kan få en flat 6,4-tommers skjerm. Den skjermstørrelsen er blitt gjentatt av Jon Prosser (en iherdig og nokså treffsikker lekker), som også peker på at begge modellene kan få OLED. Han hevder at skjermen til Pixel 6 Pro vil bli på 6,71 tommer (noe som stemmer med Brownlees påstand om at den blir på rundt 6,7 tommer).

Kamera og batteri

Da Google offisielt avduket Pixel 6 og Pixel 6 Pro via Twitter tidlig i august, bekreftet selskapet at førstnevnte vi få to kameraer, mens sistnevnte vil få tre – der det ekstra kameraet vil bli en telelinse med 4 x optisk zoom.

Google bidro ikke selv med flere opplysninger, men Marques Brownlee, som selv har hatt telefonen i hendene, hevder at de to andre objektivene er en hovedlinse og en ultravidvinkel.

Han sa også at Google har byttet til helt nye kamerasensorer – egentlig for første gang siden Pixel 2. Pixel 6 skal også by på en vesentlig videooppgradering fra Pixel 5, takket være den nye brikken (mer om dette nedenfor), som gir økt datakraft til fotograferingen.

Videre har en lekkasje antydet at vi vil få se et hovedkamera på 50 MP med en større sensor enn på Pixel 5, samt et periskopkamera på 8 MP og en ultravidvinkel.

Men en annen lekkasje peker mot at Pixel 5 kan få et hovedkamera på 50 MP og en ultravidvinkel på 12 MP, mens Pixel 6 Pro kanskje vil få begge disse samt et teleobjektiv på 48 MP. Denne kilden hevder dessuten at Pixel 6 får et selfiekamera på 8 MP, mens Pixel 6 Pro vil få et ditto på 12 MP.

Android 12-kode antyder også at både Pixel 6 og Pixel 6 Pro vil få hovedkameraer på 50 MP.

Kode i Googles kameraapp antyder samtidig at frontkameraet på Pixel 6 kan få støtte for videoopptak i 4K. Det er høyere oppløsning enn man får med de fleste selfiekameraer.

Det er ikke kommet noen offisielle opplysninger om batteriet, men en kilde hevder at Pixel 6 Pro vil få et batteri på 5000 mAh, mens Pixel 6 må nøye seg med et litt mindre. Dette ryktet støttes også av en annen kilde, men her hevdes det dessuten at Pixel 6 får et batteri på 4614 mAh.

Vi har dessuten hørt det lite overraskende ryktet om at modellene vil støtte trådløs opplading.

De kan få raskere trådløs lading enn Pixel 5, som har 12 W. I koden til Android 12 tyder det på at det kommer en ny trådløs lader, og det nevnes dessuten vifter, noe som kan bidra til at laderen holder seg kjølig mens den pumper ut massevis av energi.

Også den kablede oppladingen kan få en fartsøkning. En kilde peker mot opplading på 33 W, en økning fra 18 W hos Pixel 5. Den laderen vil imidlertid ikke følge med i esken, ettersom Pixel 6 overhodet ikke vil leveres med lader.

Spesifikasjoner og egenskaper

Ved Googles avduking av Pixel 6 og Pixel 6 Pro i august avduket selskapet også Google Tensor – selskapets første spesiallagde prosessor. Teknologigiganten hevdet at den vil forbedre kameraer, talegjenkjennelse og andre egenskaper. Dette gjelder særlig stemmekommandoer, oversettelse, teksting og diktering, samt andre ting enheten skal kunne gjøre.

Ifølge Brownlee (som har tatt en offisiell kikk på telefonen) gjør Tensor-brikken det mulig for Pixel 6 å dekode stemme og prosessere den på enheten (i stedet for på Googles servere). Det vil i så fall gi raskere respons fra Google Assistant og andre samhandlingsfunksjoner som involverer stemmebruk.

Hverken Google eller Brownlee har sagt noe særlig om kraften i prosessoren, men ryktene omkring denne brikken vokser i styrke. Vi har hørt at den kan bli på 5 nm. Uansett later den ikke til å ville overgå de beste Android-brikkene når det gjelder ytelse. En kilde hevder at den vil legge seg mellom toppmodellen Snapdragon 888 og den eldre Snapdragon 865 hva ytelse angår.

En annen kilde har gjentatt disse påstandene, og oppgitt at den konkurrerer med kraften til Snapdragon 870. Dette er en kraftig brikke, men den ligger ikke i toppsjiktet. De la til at grafikkortet skal prestere godt under press.

En melding har antydet at Tensor-brikken faktisk er Samsung Exynos 9855. Denne har det gått rykter om, men den er aldri blitt satt i en telefon. Hvis dette stemmer, vil ytelsen til Pixel 6-modellene legge seg et sted mellom Galaxy S21 og Galaxy S22 (som kommer til neste år).

Vi har også hørt at Pixel 6 kan få 8 GB RAM og alternativene 128 GB og 256 GB når det gjelder lagringsplassen, mens Pixel 6 Pro får 12 GB RAM og lagringsplass på 128 GB, 256 GB eller 512 GB. Dessuten hevder denne kilden at de to mobilene vil være sikret minimum fem år med programvareoppdateringer. Det er i så fall mye mer enn andre Android-enheter får.

Du kan også vente deg en skjermintegrert fingeravtrykksleser i Google Pixel 6. En sjef i Google postet et bilde (som side er blitt slettet) som viste en telefon med et fingeravtrykk midt på skjermen.

Ut over det har koden til Android 12 også gitt oss to hint om denne egenskapen.

Pixel 6-serien vil naturligvis kjøre nevnte Android 12, og vi vet allerede at den vil kunne skilte med et helt nytt visuelt design, sammen med et sterkere fokus på personvern og sikkerhet. Det omfatter også maskinvaren. Google har opplyst at Pixel 6 er bygget med flere maskinvaremessige sikkerhetslag enn noen annen mobiltelefon.

En lekkasje antyder dessuten at Pixel 6 kan få en redesignet versjon av Google Translate som skal være enklere å styre enhendig.

Endelig har vi hørt at Pixel 6 kan få UWB (ultrabredbåndteknologi). Dette er kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som gjør at enheter kan snakke med hverandre når de er i nærheten av hverandre. Dette kan være nyttig når det gjelder lokasjonssporing. Kanskje Pixel 6 vil få noen nye funksjoner knyttet til dette.