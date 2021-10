Lanseringsdatoen for Google Pixel 6 bekreftet – ikke lenge igjen

Lanseringsdatoen til Google Pixel 6 og Google Pixel 6 Pro er nå bekreftet – lanseringsevenementet vil finne sted tirsdag den 19. oktober.



Det er dermed ikke mange dagene til selskapet er vert for det såkalte Pixel Fall Launch-arrangementet. Dette starter klokken 19:00. Hele sendingen kan ses via Googles offisielle nettside.



I motsetning til de foregående år har Google i 2021 allerede avslørt både designet og deler av spesifikasjonene til de kommende smarttelefonene, så årets lansering vil være første gang vi i praksis har det meste av informasjon på det rene i god tid før telefonene faktisk kommer i butikkene.

Vi vet ennå ikke nøyaktig når Pixel 6 og Pixel 6 Pro vil være i salg, men lekkasjer som spådde at 19. oktober ville bli datoen for lanseringsarrangementet mente samtidig at telefonene vil være å finne i butikkhyllene fra og med 28. oktober.



Akkurat hva dette vil ha å si for oss i Norge er usikkert, siden salg av Google Pixel-enheter her til lands stort sett foregår via såkalt gråimport, det vil si at nettbutikkene selv kjøper inn telefonene og selger videre. Google har ikke noen offisiell tilstedeværelse i landet per nå.

#Pixel6, the new Google Phone. Tune in October 19th at 10 am PT: https://t.co/zmp5byVq1y#Pixel6Launch pic.twitter.com/v3wwySE5gsOctober 5, 2021 See more

En av de største oppgraderingene i årets modeller vil være selskapets nye Tensor-brikke, utviklet ene og alene av Google med tanke på Pixel-serien. Tidligere har Google tatt i bruk Qualcomms Snapdragon-prosessorer, så det blir spennende å se hva strømmegiganten får til med den nye Tensor-teknologien.



Google Pixel 6 skal etter sigende ha en flat skjerm på 6,4 tommer og en oppdateringsfrekvens på 90 Hz, mens Pixel 6 Pro forventes å ha en kurvet skjerm på enten 6,67 eller 6,71 tommer.



Kameralekkasjene vi har blitt servert så langt vitner om at Pixel 6 Pro kommer til å få et telefotokamera med 4x zoom, og at begge telefonene vil ha et hovedkamera på 50 MP og et ultravidvinkelkamera på 12 MP.



Andre lekkasjer har ymtet om 12 GB RAM i enkelte Pixel 6- og Pixel 6 Pro-modeller, og at det skal finnes varianter med 512 GB lagringsplass.



Vi har også hørt at det kan sitte et batteri på 4613 mAh i Pixel 6 og et på 5000 mAh i Pixel 6 Pro.



Årsaken til at Google har valgt en såpass spesiell lanseringsstrategi med Pixel 6-serien er uklar. Vi har til og med sett telefonen i levende live, bak glass i selskapets New York-butikk, uten at det ble gjort noen stor greie ut av plasseringen av telefonene der, og i både Storbritannia og Japan går det allerede reklamer for telefonene på TV.



Pass på å ta turen tilbake hit hos oss i TechRadar ved lansering. Vi kommer til å gi deg en fullstendig oversikt over alt som har med Pixel 6 og Pixel 6 Pro å gjøre fra og med klokken 19:00, tirsdag den 19. oktober.