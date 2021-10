Google Pixel 6 Launch Event bestätigt, und du musst nicht mehr lange warten

Das Google Pixel 6 und das Google Pixel 6 Pro werden am Dienstag, den 19. Oktober, vorgestellt.

An diesem Tag veranstaltet das Unternehmen den Pixel Fall Launch, wie das Event offiziell heißt, der um 19 Uhr beginnt. Du kannst die Präsentation auf der offiziellen Website von Google verfolgen.

Anders als in den vergangenen Jahren hat Google bereits das Design und die technischen Daten der kommenden Smartphones enthüllt, so dass wir zum ersten Mal noch vor dem Launch offiziell erfuhren, was wir von den nächsten Flaggschiffen des Unternehmens erwarten können.

Wir wissen noch nicht, wann das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro in den Verkauf gehen werden, aber Leaks, die dieses Event am 19. Oktober vorhersagten, deuten darauf hin, dass die Smartphones ab dem 28. Oktober im Handel erhältlich sein sollen.

Eines der größten Upgrades dürfte der neue Tensor-Chipsatz des Unternehmens sein, den Google speziell für seine Pixel-Produkte entwickelt hat. Normalerweise verwendet Google die Snapdragon-Chips von Qualcomm, deshalb sind wir gespannt, was die neue Tensor-Technologie leisten kann.

Das Google Pixel 6 wird Gerüchten zufolge einen 6,4-Zoll-Flachbildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz haben, während das Pixel 6 Pro voraussichtlich ein gebogenes Display mit 120 Hz haben wird, der entweder 6,67 Zoll oder 6,71 Zoll groß ist.

Kamera-Leaks deuten darauf hin, dass das Pixel 6 Pro eine 4fach-Telekamera enthält, während beide Handys eine 50-MP-Hauptkamera und eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera haben werden.

Andere Leaks vermuten, dass einige Modelle des Pixel 6 oder Pixel 6 Pro mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein werden und wahrscheinlich bis zu 512 GB Speicherplatz bieten.

Wir haben auch gehört, dass das Pixel 6 mit einem 4.614-mAh-Akku und das Pixel 6 Pro mit einem 5.000-mAh-Akku ausgestattet sein könnte.

Warum Google die Pixel 6-Serie auf so ungewöhnliche Weise enthüllt hat, ist unklar. In der New Yorker Filiale des Unternehmens wurde das Pixel 6 sogar ohne großes Aufsehen ausgestellt, und in Japan und Großbritannien gibt es Fernsehwerbung für das Telefon.

