Dette er nye Google Pixel 6 og Pixel 6 Pro, Googles utfordrere til Apples iPhone 13

Det har ikke funnet sted noen formell lansering av Google Pixel 6 og Pixel 6 Pro ennå, men begge Android-modellene er å finne i montere i New York, helt klart i et forsøk på å lokke øyne bort fra nyannonserte iPhone 13 og iPhone 13 Pro fra Apple. Litt av en timing, vil vel mange si.



Naturlig nok bestemte vi oss for å ta turen, slik at vi kunne få rasket sammen noen bilder av vidunderne, i så mange vinkler som overhodet mulig – et begrenset antall, gitt at de ligger bak glass. Ferden gikk til Google Store Chelsea på Manhattan. Den nye butikken var stengt, men hvem som helst kan titte inn og få en titt på Google Pixel 6 og Pixel 6 Pro.



Vi vet ennå ikke når Google Pixel 6-serien skal lanseres, men det er en tekst å finne sammen med telefonene i butikken, og der står det skrevet at begge telefoner vil komme på markedet «høsten 2021.» Vanligvis lanserer Google flaggskipene sine i oktober, men enkelte modeller, som eksempelvis Google Pixel 5, ble lansert i sent september.

(Image credit: Future)

Grunnmodellen av Google Pixel 6 vises frem i oransje, i et design med to sjatteringer, og modellen skal være å få kjøpt i tre forskjellige fargekombinasjoner. Alle telefonene har det samme «mønsteret» på utsiden: En mørkere del på toppen, over den unike sorte kamerastripen, og en lysere farge på bunnen.



Google Pixel 6 Pro vises frem i gult/gull, henholdsvis på toppen og bunnen. Toppdelen av Pro-varianten er merkbart større enn i grunnmodellen. Enkelte farger vises ikke frem i butikkvinduet, dette skal være snakk om grønn (når det gjelder Pixel 6) og sølv (når det gjelder Pixel 6 Pro). Begge modeller vil være å finne i sort.

(Image credit: Future)

Tett innpå kamerastripen

Vi fikk også tatt en skikkelig titt på kamerastripen på baksiden av telefonene, og blant det svarte finner vi to linser i Google Pixel 6 og tre i Pixel 6 Pro. Hvis du er ute etter zoomobjektiver, så er du nødt til å punge ut for Pro-modellen.



Når det gjelder spesifikasjonene i kameramodulene, så er disse fortsatt ubekreftede, men det skal være snakk om et hovedkamera på 50 MP, med vidvinkel, et ultravidvinkelkamera på 12 MP, og (kun i Google Pixel 6 Pro) et telefotokamera på 48 MP. Apples iPhone 13 Pro baserer seg på store sensorer og individuelle piksler i sine trippelkamerasystemer, på 12 MP, så det skal bli interessant å se se forskjellen i bildekvalitet.

Bilde 1 av 5
Bilde 2 av 5
Bilde 3 av 5
Bilde 4 av 5
Bilde 5 av 5

Forskjellene mellom Google Pixel 6 Pro og den vanlige Pixel 6-modellen ligger ikke kun i kameramodulene. Pro vil også ha en større skjerm, et større batteri, mer RAM og bedre kamera på fremsiden, ifølge ryktemølla.



I kjernen av begge telefoner vil vi finne noe Google antakeligvis vil snakke mye om i tiden som kommer, nemlig den egenkomponerte Tensor-brikken. Google har gjort store fremskritt i AI-basert fotografi i Pixel-serien siden 2016, og dropper nå Qualcomm til fordel for sine egen SoC-løsning – vi gleder oss stort til å lære mer om disse prosessorene.

Bilde 1 av 2
Vi er så nære, så nære. Bilde 2 av 2

Dessverre var det bare nesten at vi fikk telefonene i hende, slik at vi kunne få tatt en skikkelig titt på fremsiden. Gitt at de sto plassert med baken mot vinduet var dette den eneste siden vi fikk se. Samtidig later det ikke til at det blir lenge til at vi kan få tatt en skikkelig titt, siden vi i praksis allerede befinner oss i «høsten 2021.»