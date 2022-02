Førsteinntrykk: OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 er ikke den mest spennende mobilen fra dette merket, men den ser ut til å være en pakke som inkluderer massevis av saftige spesifikasjoner for en laver pris enn de fleste konkurrentene. Kameraet virker bra, det er mye kraft her og viktigst av alt – prisen er rimelig.

OnePlus Nord CE 2 er ikke den mest spennende mobilen fra dette merket, men den ser ut til å være en pakke som inkluderer massevis av saftige spesifikasjoner for en laver pris enn de fleste konkurrentene. Kameraet virker bra, det er mye kraft her og viktigst av alt – prisen er rimelig.

OnePlus Nord CE 2 er det kinesiske mobilmerkets nyeste forsøk på en mobiltelefon som rommer mye av det som gjør flaggskipmodellene så gode i en pakke som er langt billigere en slike telefoner.

OnePlus begynte sin tilværelse som merke med et mantra som flaggskip-dödare, der de tilbyr avanserte mobiltelefoner som koster vesentlig mindre enn de typiske toppmodellene. Over tid har de gått bort fra denne filosofien, og de nyeste modellene OnePlus 9 Pro og OnePlus 10 Pro (som nylig er avduket i Kina) ligger på samme prisnivå som mobiler fra Samsung og Apple.

I stedet har selskapet skapt OnePlus Nord-serien, der man nå finner de rimelige alternativene. OnePlus Nord CE 2 legger seg i det lavere prissjiktet i denne gunstig prisede rekken av mobiltelefoner.

OnePlus Nord CE 2 ble avduket i februar 2022, og ser ut til å kunne skilte med temmelig saftige spesifikasjoner til en langt lavere pris enn du ville ha ventet fra andre mobilprodusenter. Vi har fått prøvd oss litt på denne mobilen, og her er våre første tanker om den.

OnePlus Nord CE 2: lanseringsdato og pris

(Image credit: TechRadar)

Det er bekreftet at OnePlus Nord CE 2 blir tilgjengelig i Storbritannia, og dermed liger det an til at den også blir tilgjengelig i resten av Europa. Den norske veiledende prisen er ikke bekreftet, men i Storbritannia koster modellen med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass 299 GBP Det er den eneste tilgjengelige varianten, og den leveres i fargevariantene Gray Mirror og Bahama Blue.

OnePlus Nord CE 2 skal slippes i butikkene 10. mars.

Design og skjerm

Designet til denne mobilen er likt den første generasjonen av Nord CE, men det er likevel enkelte mindre forskjeller – blant annet en ny kameramodul på baksiden av telefonen. Dette minner mer om designet vi har sett på enhetene fra Oppo, for eksempel Oppo Find X3 Pro.

Kamerablokken stikker ut fra baksiden av mobilen, og hvert av kameraene har en metallramme.

Baksiden inngir en keramisk følelse, men det er faktisk laget av glass. Som nevnt leveres mobilen i fargevariantene Gray Mirror og Bahama Blue.

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Mobiltelefonenes nedre kant rommer en USB-C-port, en 3,5 mm lydutgang og en høyttalerrist. På enhetens høyre side finner man på-knappen, volumjustering og stilleknappen.

Vi har hatt begrenset tid med skjermen så langt, så selv om vi har et godt inntrykk av det visuelle, gjenstår det å se hva den virkelig er god for. Dette er en 6,43-tommers AMOLED-skjerm med en oppløsning på 2400 x 1080, noe som utgjør 409 piksler per tomme. Skjermens oppdateringsfrekvens er på 90 Hz. Det innebærer at bildet på skjermen oppdateres 90 ganger i sekundet, noe som gir en smidigere opplevelse ved skrolling eller gaming enn man fikk med forgjengeren.

Kameraer og batteritid

(Image credit: TechRadar)

Hovedkameraet på OnePlus Nord CE 2 har en sensor på 64 MP og blenderåpning på f/1.7. Dette flankeres av en ultravidvinkel på 8 MP med en 199-graders synsfelt. Her finner du også et makrokamera på 2 MP.

Foran håndteres selfier og videosamtaler av et kamera på 16 MP med en blenderåpning på f/2.4.

Vi kan ennå ikke si så mye om hva kameraene er i stand til, men når det gjelder selve spesifikasjonene, er de omtrent som vi ventet av denne modellen.

Det gjenstår ennå å sjekke hvor lenge batteriene i Nord CE 2 kan holde det gående, men vi vet at battericellen er på 4500 mAh. Det er den samme batteristørrelsen som i originalversjonen OnePlus Nord CE, og det var en telefon som ga ypperlig batteritid.

Nord CE 2 har også hurtiglading på 65 W, noe som skulle bidra til at denne enheten lades opp fortere enn gjennomsnittet. Men du får ikke trådløs lading, så her får du ikke bruk for Qi-teknologi.

Spesifikasjoner, ytelse og programvare

OnePlus Nord CE 2 har en prosessorbrikke kalt MediaTek Dimensity 900. Dette er en prosessor som sjelden er brukt i mobiltelefoner. I løpet av vår så langt korte testperiode opplevde vi den som kraftig nok til å kjøre alle appene og spillene vi ville. kjøre

Vi benyttet varianten med 8 GB RAM, men det finnes i enkelte markeder også en variant med 6 GB RAM, som normalt vil ha noe svakere ytelse.

Modellen med 8 GB RAM leveres med 182 GB lagringsplass og dessuten microSD-støtte. Sistnevnte er ganske bemerkelsesverdig, ettersom vi aldri før har sett dette fra OnePlus. Telefonen leveres også med støtt for 5G, noe som ikke alltid er normen i dette prissegmentet.

Tidlig vurdering

(Image credit: TechRadar)

OnePlus Nord CE 2 gir deg veldig mye mobiltelefon for pengene. Prosessoren virker kraftfull, kameraet imponerende og når man også får raskere opplading og microSD-støtte, er dette en langt mer fristende modell enn forgjengeren.

Vi vet ikke ennå hvor godt Nord CE 2 vil fungere som hverdagsmobil, men så langt virker den imponerende. Dette blir kanskje en av de beste 2022-modellen på dette prisnivået.