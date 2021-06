Test: OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord CE er en mellomklassemodell som gir deg greie spesifikasjoner og god programvare til en overkommelig pris. Kameraet er ikke mer en OK, men du får til gjengjeld en god AMOLED-skjerm og veldig god batterilevetid. Den kanskje største svakheten til Nord CE er egentlig at det er mulig å kjøpe den opprinnelige Nord til samme eller til og med lavere pris. I tillegg finnes det også mange gode konkurrenter i dette segmentet.

Det er en stund siden OnePlus' toppmodeller kunne regnes som rimelige sammenlignet med konkurrentene, og den opprinnelige OnePlus Nord var nærmest å regne som et svar på kritikken selskapet har fått for nettopp denne prisøkningen.

Dette var en telefon som videreførte selskapets satsing på å levere på høyt nivå der det gjelder, men uten for mange ekstra finesser som trekker prisen opp. Nå ha selskapet tatt denne tanken enda et hakk lenger med OnePlus Nord CE 5G, der CE står for Core Edition. Igjen handler det altså om å bevare kjernen av det som gjør en telefon god, men til en lavere pris.

Spørsmålet er bare om dette er en modell som klarer å finne seg en plass i det etter hvert ganske omfattende utvalget av OnePlus-telefoner.

Selv med en lavere prislapp klarer heldigvis OnePlus å levere mye av det beste vi kjenner fra tidligere OnePlus-modeller.

Du får en 90 Hz AMOLED-skjerm, noe som er imponerende i denne prisklassen, selv om fargebalansen ikke er helt på nivå med den du får fra for eksempel OnePlus 9 Pro.

Snapdragon 750G-brikkesettet leverer god nok ytelse til å sikre god flyt, og det er positivt at det også bringer med seg 5G-støtte.

OnePlus Nord CE 5G er også en relativt slank modell med en litt mindre skjerm enn mange av toppmodellene, så om du helst vil ha en telefon som ligger godt i hånden så kan den være et godt valg.

Ikke minst må vi trekke frem den gode batterilevetiden. Nord CE 5G holder det lett gående en hel dag ved tung bruk, og gjerne også en halv dag til ved litt mer moderat bruk.

Samtidig kommer det nok ikke som noen overraskelse at man har vært nødt til å inngå kompromisser. Baksiden av telefonen er av plast i stedet for glass, men det skal sies at den matte overflaten gir en god kvalitetsfølelse likevel. Du må ellers også klare deg uten dempebryteren OnePlus ellers er kjent for å inkludere, og du får ikke trådløs lading.

Kameraene er på sin side helt OK, og gjennomsnittlig for denne prisklassen. Du kan ta gode og skarpe bilder under normale lysforhold, og nattmodusen gjør en grei jobb med å forbedre kvaliteten i svakt lys. Vidvinkelkameraet kunne på sin side vært noen hakk bedre, men det fungerer greit til landskapsbilder.

Det største problemet til OnePlus Nord CE 5G er nok at det fortsatt er mulig å kjøpe OnePlus Nord, og den nestsatte prisen til sistnevnte gjør at de koster omtrent det samme i norske butikker akkurat nå. Ikke minst kan du også få kjøpt OnePlus N10 eller N100 til enda lavere priser, om budsjettet ditt er trangt.

Dermed er kanskje ikke Nord CE 5G det beste valget akkurat nå, men når Nord forsvinner fra butikkene og Nord 2 (sannsynligvis) lanseres snart til en høyere pris, så kan det være at den fremstår som et fornuftig valg for deg som vil ha et rimeligere alternativ.

OnePlus Nord CE: Pris og tilgjengelighet

OnePlus Nord CE ble avduket 10. juni, og skal komme i salg i norske butikker 21. juni.

Den kommer i to ulike utgaver – en med 8 GB RAM og 128 GB lagring til en pris på 3490 kroner, og en med 12 GB RAM og 256 GB lagring til 4290 kroner.

Begge utgavene kommer i fargene Blue Void og Charcoal Ink, mens sistnevnte i tillegg kommer i Silver Ray.

OnePlus Nord CE vs. OnePlus Nord:

Nord CE Nord Prosessor Snapdragon 750G Snapdragon 765G Skjerm 6,43" FHD+ 6,44" FHD+ Oppdateringsfrekvens 90 Hz 90 Hz RAM 8 / 12 GB 8 / 12 GB Lagring 128 / 256 GB 128/256GB Kamera 64 + 8 + 2 MP 48 + 8 + 5 + 2 MP Frontkamera 16 MP 32 + 8 MP Batteri 4500 mAh, 30 W 4115 mAh, 30 W Hodetelefonutgang Ja Nei Vekt 170 g 184 g Tykkelse 7,9 mm 8,2 mm

Design

Vekt og tykkelse: 170 gram og 7,9 mm

Matt overflate

Farger: Blue Void, Charcoal Black og Silver Ray

Designet er nok det enkeltelementet som i størst grad har gjort den lave prisen til OnePlus Nord CE mulig.

Noe av det første man legger merke til er at Nord CE er utstyrt med komposittmateriale på baksiden, noe som skiller seg ganske merkbart fra den opprinnelige Nords glass.

Men det er ikke dermed sagt at Nord CE ikke ser bra ut, og det graderte fargespekteret til vår Blue Void-utgave er uten tvil iøynefallende med en lillatone på sidene og veksling mellom blått og grønt på baksiden avhengig av hvordan lyset faller.

Samtidig har overflaten også blitt matt, noe som sikrer at den er mindre glatt å holde enn det blankt glass ville vært.

(Image credit: Truls Steinung)

Av/på-knappen sitter på høyre side, mens volumknappene sitter på venstre. Det mange tidligere OnePlus-brukere vil savne, er dempebryteren som de har vært så kjent for. Det er riktignok ikke så overraskende at den er utelatt, i og med at den har vært droppet på tidligere N-modeller også, men det er likevel litt skuffende siden den opprinnelige Nord hadde den.

Noe den har som Nord ikke hadde er derimot en 3,5 mm hodetelefonutgang, og dette er noe mange vet å sette pris på. Ellers finner du en USB-C-port til lading og en monohøyttaler på undersiden, mens det doble SIM-sporet er plassert på venstre side.

OnePlus Nord CE måler 159,2 x 73,5 x 7,9 mm and veier 170 gram. Det gjør den tynnere og lettere enn OnePlus Nord med god margin, og vi opplever at den ligger veldig godt i hånden.

Ingen dempebryter å spore her. (Image credit: Truls Steinung)

OnePlus Nord CE er riktignok ikke en kompakt telefon på linje med Sony Xperia 10 III, men den vil nok likevel appellere til dem som synes at dagens mobiler ofte er for store.

Det er også positivt at det følger med et relativt solid gummideksel i esken, og dette dekselet er i tillegg utstyrt med et deksel til USB-C-porten. I og med at Nord CE ikke er sertifisert som vanntett, kommer det jo i det minste godt med at man kan beskytte ladeporten litt ekstra.

Kameraet på baksiden har omtrent samme utforming som kameraklumpen til OnePlus Nord, og den stikker ut fra telefonen i ganske betydelig grad. Når du legger den på bordet vil du dermed oppleve at den vipper frem og tilbake, men så lenge du har deksel på den så er ikke dette noe problem.

Skjerm

6,43 tommer AMOLED

90 Hz oppdateringsfrekvens

HDR10, HDR10+, HLG, Widevine L1-støtte

Skjermen til OnePlus Nord CE er lyssterk nok til å brukes selv i sterkt sollys. (Image credit: Truls Steinung)

OnePlus Nord CE har en AMOLED-skjerm på 6,43 tommer, og det gjør den faktisk til den minste skjermen i OnePlus' utvalg av modeller. Oppløsningen er på 2400 x 1080, skjermformatet er på 20:9 og oppdateringsfrekvensen er på 90 Hz.

Det er ellers verdt å merke seg at skjermen er laget av DragonTail-glass fremfor det mer populære og profilerte Gorilla Glass som man finner de aller fleste av dagens toppmodeller, og vi må anta at dette er gjort for å spare penger. Om det faktisk gjør telefonen mindre robust er vanskelig å si, men glasset føles i hvert fall bra og det påvirker ikke brukeropplevelsen negativt på noen måte.

Fronten av telefonen er dominert av skjermen, men det er ikke til å komme unna at den nedre skjermkanten er litt høyere enn på mange andre av dagens dyrere modeller. Det har lite betydning i praksis, men også dette er naturlig nok et resultat av at OnePlus har ønsket å kutte kostnader.

En annen detalj man legger merke til om man ser etter, den sorte plastkanten mellom skjermen og aluminiumsrammen rundt. Dette er et typisk kjennetegn på rimeligere modeller, og det gir litt mindre grad av premium-følelse. Samtidig er det også bare å forvente i denne prisklassen.

Selve skjermen tar seg derimot veldig godt ut, takket være AMOLED og 90 Hz oppdateringsfrekvens. Det er tydelig at dette er et sted der OnePlus ikke ville inngå kompromisser. Skjermen støtter i tillegg også HDR, og slikt innhold på for eksempel Netflix og YouTube tar seg veldig godt ut her.

Oppdateringsfrekvensen på 90 Hz sikrer også at skrolling gjennom nettsider og menyer flyter veldig glatt og fint. Eventuelt kan du velge å skru ned til 60 Hz for å spare batteri.

Frontkameraet i skjermen er relativt diskret, og man merker lite til det ved daglig bruk. (Image credit: Truls Steinung)

I og med at skjermen er en AMOLED-skjerm, så har OnePlus beholdt muligheten for å ha ambient-visning permanent aktivert. På den måten kan du enkelt se varsler og klokka, uten å plukke opp telefonen.

Selv om OnePlus har satset på å bevare skjermkvaliteten i Nord CE, så viser en sammenligning med OnePlus 9 Pro at det er en merkbar forskjell i fargegjengivelse. Sistnevnte har en mer naturlig hvittone, mens Nord CE heller mot et grønnskjær. Dette er ikke veldig påfallende og først og fremst synlig ved direkte sammenligning, men det er verdt å ta med i vurderingen. Lysstyrken er for øvrig ganske god, og mer en god nok til bruk i direkte sollys, selv om den også her ligger litt bak den nevnte toppmodellen til OnePlus.

AMOLED-teknologien er ikke det eneste ved skjermen til Nord CE som er ganske unikt for denne prisklassen – den har nemlig også fingeravtrykkleser innebygget. Riktignok er denne noen millisekunder tregere til å låse opp telefonen enn OnePlus' dyrere modeller, men utover det er den pålitelig og god å bruke. Du kan også aktivere ansiktsgjenkjenning i tillegg og bruke begge samtidig, slik at du til en hver tid kan dra nytte av den metoden som passer best for situasjonen.

Ytelse

Snapdragon 750G

Opptil 12 GB RAM og 256 GB lagring

Støtter 5G

Ytelsen er et annen punkt der OnePlus har valgt å inngå kompromisser for å kunne senke prisen. Den er utstyrt med en Snapdragon 750G med åtte kjerner, mens grafikken håndteres av en Adreno 619-GPU.

En fordel med dette brikkesettet er at det er utstyrt med 5G-støtte, og Nord CE 5G er dermed klar for 5G-bruk når du får tilgang til det nye nettet der du bor.

Snapdragon 750G er et greit brikkesett som leverer god ytelse til daglige oppgaver som å kjøre flere apper samtidig, bytte mellom dem og spille spill. Likevel er dette absolutt ikke den raskeste telefonen OnePlus har laget, og hvis du er opptatt av topp ytelse i spill og vil bruke tunge og krevende apper så er det nok lurt å legge mer penger i en dyrere modell.

Noe av forklaringen på den litt lavere ytelsen kan også være at OnePlus Nord CE har LPDDR4X-RAM og UFS 2.1-lagring. Dette er litt eldre teknologier med lavere båndbredde enn LPDDR5 og UFS 3.1, som for eksempel OnePlus 9 Pro er utstyrt med.

(Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til testresultater, så fikk vi 1798 poeng i Geekbench 5, noe som er ganske bra, men likevel ikke på høyde med enkelte andre i denne prisklassen.

I Call of Duty Mobile med grafikkinnstillinger satt til "Very high", oppnådde vi relativt stabile 60 fps, noe som er mer enn bra nok til å ha en hyggelig spillopplevelse.

I Fortnite var derimot opplevelsen en litt annen, med ustabil bildefrekvens på mellom 20 og 30 fps med medium innstillinger. Det er mulig å ha en brukbar spillopplevelse med innstillingene satt til "low", men hvis du spiller Fortnite mye på mobilen så burde du nok investere i noe sprekere enn Nord CE.

OnePlus byr også på noen ganske smarte spillverktøy, inkludert FPS-måler, mulighet til å stoppe varsler mens du spiller og deaktivering av den automatiske lysstyrkejusteringen.

Kameraer

(Image credit: Truls Steinung)

Hovedkamera på 64 MP

Ét selfie-kamera

I og med at OnePlus 9 Pro imponerte såpass mye som den gjorde på kamerafronten, så fører det også til visse forventninger når det kommer til billigere modeller fra produsenten, men Nord CE innfrir dessverre ikke helt. Det er også verdt å merke seg at Nord CE har 3 kameraer på baksiden og ett på forsiden, noe som er ett mindre på hver side sammenlignet med Nord.

Hovedkameraet er på 64 MP og har en blenderåpning på f/1.79, og standardinnstillingene fører til bilder på 16 MP. Det har også elektronisk bildestabilisering. Kamera nr. 2 er et vidvinkelkamera med 119 graders bildevinkel og f/2.25-blender, og dette har også EIS. Det siste kameraet er 2 MP sort/hvitt-kamera med en blender på f/2.25.

Bilde 1 av 3 Hovedkamera (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 3 Vidvinkelkamera (Image credit: Truls Steinung) Bilde 3 av 3 Zoom (Image credit: Truls Steinung)

Bildene vi tok i 16 MP-modus ble lyssterke, fargerike og livlige. Fargene kan sies å være litt i overkant sterke til tider, men for noen vil det bare være positivt. I tillegg er også det dynamiske spennet ganske bra.

Automatisk HDR gjør også en god jobb med å sikre at bildene ikke blir for mørke eller overeksponerte.

(Image credit: Truls Steinung)

Når man velger å ta bilder med 64 MP fremfor 16 blir de mer enn dobbelt så store, men du fanger samtidig mer detaljrikdom og du får bedre muligheter til å beskjære i etterkant.

Vidvinkelkameraet på 8MP gjør det mulig å få med mer i utsnittet når man tar bilder av for eksempel landskap. Samtidig gjør det også en god jobb med å bevare fargene.

Svakheten til dette kameraet ligger først og fremst i at den mindre sensoren gjør det mindre lysfølsomt, og du risikerer dermed å fange mindre detaljrikdom i skygger og andre mørke partier.

Bilde 1 av 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 2 av 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 3 av 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 4 av 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 5 av 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 6 av 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 7 av 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 8 av 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Nattmodusen til Nord CE tar opptil syv bilder, og kombinerer dem for å bringe frem flest mulig detaljer og skarphet. Resultatene viser seg også å være betydelig bedre enn når funksjonen er av. Du får betydelig lysere bilder enn det de faktiske lysforholdene skulle tilsi, og det gir mulighet til å ta bilder ute nattestid eller i mørke rom der det vanligvis ville vært umulig å fange opp noe særlig. Det er ikke dermed sagt at funksjonen kan konkurrere med de beste på markedet, men det kan man jo heller ikke forvente.

Bilde 1 av 2 Nattmodus av (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 2 av 2 Nattmodus på (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Det siste kameraet på baksiden av OnePlus Nord CE 5G er et sort-hvitt-kamera på 2 MP. Dette brukes til å forbedre detaljrikdommen i bildet tatt med hovedkameraet, men det kan også brukes til å ta sort-hvitt-bilder med mer detaljer og bedre kontrast enn det man får med et typisk filter.

Bilde 1 av 2 Mono (Image credit: Srivasta Ramesh) Bilde 2 av 2 Mono (Image credit: Srivasta Ramesh)

Frontkameraet er på 16 MP og har en blenderåpning på f/2.45. Det leverer godt resultater så lenge lysforholdene er greie, men vi opplever at det skarper opp detaljer mer enn vi ønsker. Utover det fungerer det helt fint til bilder som skal postes i sosiale medier.

Bilde 1 av 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bilde 2 av 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Kamera-appen inneholder et utvalg av de vanlige modusene som time-lapse, panorama, sakte film, video portrett, nattmodus og Pro-modus. Sistnevnte støtter for øvrig RAW.

Du kan filme i opptil 4K med 30 bilder per sekund, og du får støtte for sakte film i 120 bilder per sekund. Videoopptakene blir gode, og stabiliteten er grei nok med tanke på at du ikke ha optisk bildestabilisering.

Programvare

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus' programvare er kjent for å være god, og det er også tilfelle her. Oxygen OS ligger relativt tett opptil ren Android, men med en del designjusteringer og ekstra finesser. Det føles også veldig problemfritt og raskt, og du slipper ekstra medfølgende programvare som du ikke trenger.

Blant tilpasningsmulighetene finner vi blant annet ulike justeringsmuligheter for ambient-skjermen med ulike klokker og varslingsmuligheter. Du kan også justere fargen på blant annet fingeravtrykkanimasjonen. Du får også mulighet til å tilpasse hjemskjermen med ulike ikonstørrelser og ulike ikondesign.

I likhet med tidligere OnePlus-modeller har også Nord CE en Zen-modus som lar deg låse telefonen i for eksempel 20 minutter, slik at du kan konsentrere deg om andre ting. Den kan da spille av rolig musikk mens alle apper er låst og varsler utsettes.

OnePlus Nord CE kan sies å levere en av de beste programvareopplevelsene i denne prisklassen, og den beste konkurrenten må sies å være Pixel 4a. Om en ryddig og god programvareopplevelse er viktig for deg, så er Nord CE verdt en kikk.

Batteri

30 W hurtiglading

0 til 100 prosent på 60 minutter

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Nord CE er utstyrt med et batteri på 4500mAh, noe som er en økning fra 4115 mAh i OnePlus Nord. Det viser seg også at batterilevetiden er over all forventning, og du vil klare deg fint gjennom en hel dag selv ved tung bruk, og minst en halv dag til hvis du bruker telefonen mer moderat. Noe av grunnen til den gode batterilevetiden er nok Snapdragon 750G-brikkesettet, og det understreker at det ikke bare er fordeler ved de sprekeste prosessorene – de sluker naturlig nok også mer strøm.

Det følger med en 30 W hurtiglader i esken, og OnePlus har gitt ladeteknologien navnet Warp Charge 30T Plus. Den sikrer at du kan lade telefonen helt opp på rundt 1 time, og du vil nå 60 prosent på rundt en halvtime.

Dette er fortsatt et stykke unna 65 W hurtigladingen man får med OnePlus 9 Pro, men det er fortsatt veldig raskt.

Du må ellers klare deg uten trådløs lading med Nord CE, men det er også bare å forvente i denne prisklassen.

Lyd

(Image credit: Truls Steinung)

3,5 mm hodetelefonutgang

Kun en monohøyttaler

Mange vil sette pris på at OnePlus har valgt å gi Nord CE en 3,5 mm hodetelefonutgang. Dette er noe som stort sett er borte fra toppmodellene, og det er hyggelig å se at det er mulig å få dette for dem som fortsatt ønsker det.

Utover det har Nord CE 5G kun én høyttaler som er plassert i bunnen av telefonen, og du må dermed klare deg uten stereolyd. Til gjengjeld leverer den helt fin kvalitet og godt med volum uten nevneverdig forvrengning. Dermed opplever vi den som god nok til det man faktisk bruke en mobilhøyttaler til, og stereo var ikke noe stort savn for oss.

Bør jeg kjøpe OnePlus Nord CE?

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en rimelig telefon med AMOLED-skjerm OnePlus Nord CE gir deg en svært god skjerm til en overkommelig pris.

... du vil ha en telefon som ligger godt i hånden Størrelsen til Nord CE gjør at den ligger veldig godt i hånden, og den passer for deg som vil ha en litt mer kompakt telefon.

... batterilevetid er viktig for deg. Nord CE holder lett til en hel dags tung bruk og mer til. Er batterilevetid viktig for deg, så kan den være et godt valg.

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha virkelig gode kameraer Kameraene til OnePlus Nord CE er greie nok, men det finnes bedre alternativer på markedet hvis kamerakvalitet er viktig for deg.

... du vil ha en telefon som passer godt til spill Nord CE leverer god ytelse til daglig bruk, men tunge spill som Fortnite krever sprekere prosessor enn dette for å fungere optimalt.

... du vil ha en telefon som er vanntett Nord CE har ingen IP-sertifisering, og du har dermed ingen garanti for at den vil tåle vann og støv særlig godt.

Opprinnelig testet: juni 2021