OnePlus 10 Pro – lanseringsdato, pris, spesifikasjoner, funksjoner og nyheter

Etter månedsvis med lekkasjer og små drypp med informasjon har nå OnePlus 10 Pro endelig blitt helt og holdent avslørt. I dag fikk vi fylt inn glipene som gjensto.



Når det er sagt, så må det nevnes at denne lanseringen kun gjelder for det kinesiske markedet. Det er med andre ord en hel del vi mangler når det gjelder lanseringsdatoer og priser i andre land, men vi ekstrapolerer det vi kan fra informasjonen vi har under.



Det er også verdt å merke seg at denne lanseringen kun gjelder OnePlus 10 Pro. Vi har ennå ikke hørt noe fra offisielt hold når det gjelder grunnmodellen OnePlus 10, som ryktes lansert senere i år.



Når det gjelder alt det andre, alt fra design, skjerm og kameraer til batteri og annet av spesifikasjoner, så vet vi nå nær sagt alt. Denne informasjonen finner du nedenfor.

Rett på sak

Hva er det? Det seneste flaggskipet fra OnePlus

Det seneste flaggskipet fra OnePlus Når blir den lansert? Allerede lansert i Kina, kommer til Norge senere i år

Allerede lansert i Kina, kommer til Norge senere i år Hvor mye koster den? Det er uklart per nå, men vi forventer ingen billigmodell

Lanseringsdato og pris

OnePlus 10 Pro ble avslørt under et Kina-spesifikt lanseringsevenement den 11. januar 2022. Selskapet bekreftet i samme slengen at telefonen kommer til å bli lansert på verdensbasis senere i år.



Det er smått irriterende at OnePlus ikke gav oss mer inngående informasjon om den videre lanseringen, men vi antar at vi i Norge ikke behøver å vente altfor lenge. Særlig siden OnePlus 9 Pro ble lansert i mars 2021, og lekkasjene hittil vitner om at OnePlus 10 Pro vil lanseres globalt i enten mars eller april. Det vil med andre ord si at vi antakeligvis vil få servert Samsung Galaxy S22 før OnePlus 10 Pro i de fleste deler av verden.



Dette vil antakeligvis, som vanlig, ikke inkluderer Australia, siden OnePlus ikke opererer der. Vi regner dog med at OnePlus 10 Pro vil bli lansert i de sedvanlige markedene, akkurat som forgjengerne, hvilket inkluderer Norge.



Når det gjelder prisen, så er det vanskelig å si hvor mye vi må betale i kroner og øre, men den rimeligste OnePlus 9 Pro-modellen kostet 9 890 kroner ved lansering. Vi antar at årets telefoner kommer til å legge seg relativt nære denne prisen.

(Image credit: OnePlus)

Design

OnePlus avslørte OnePlus 10 Pro-designet før lanseringen, så hvis du har holdt deg oppdatert på de seneste nyhetene, så er det ikke så mye nytt å spore når det gjelder utseendet.



OnePlus 10 Pro fås i kun to forskjellige farger – enten såkalt Volcanic Black eller Emerald Forest. Sistnevnte er, for ordens skyld, en grønnfarge. Begge har såkalte mikrokrystaller i utføringen, noe som gir et visst inntrykk av tekstur.



Et høydepunkt i designet er kamerahumpen i metall, som formelig glir over i resten av designet mot venstre side av telefonen (sett bakfra), og som har en annen farge enn resten av baksiden. Kamerahumpen er svart i begge fargevalgene, men i Volcanic Black-modellen er materialet mer blankpolert.

Resten av telefonen er utført i aluminium, og er enten grønn eller svart, avhengig av hvilken modell du ender opp med, rent bortsett fra kanten rundt, som ser mer metallaktig ut enn resten.



OnePlus 10 Pro måler 163 mm x 73,9 mm x 8,55 mm, men selskapet har ikke sagt noe om hvor mye telefonen veier, annet enn at vekten skal være fordelt på en måte som gjør at den føles balansert ut når man holder den.



OnePlus sier også at telefonen tar i bruk Gorilla Glass Victus (seneste generasjon glass fra Corning), men det er uklart hvorvidt dette befinner seg på fremsiden, baksiden, eller om det gjelder begge sidene.

(Image credit: OnePlus)

Skjerm

OnePlus 10 Pro har en 6,7-tommersskjerm med en oppløsning på QHD+ og 120 Hz oppdateringsfrekvens. Den bruker også andre generasjon LTPO-teknologi, som OnePlus hevder skal kunne skifte mellom 1 Hz og 120 Hz raskere enn i OnePlus 9 Pro, hvilket skal føre til mindre strømforbruk.



I tillegg skal skjermen være den første som bruker såkalt Dual Color Calibration. Dette betyr at panelet er kalibrert på en måte som skal gi nøyaktige farger uansett om den brukes med høy eller lav lysstyrke.

Kamera

Det er mange spenstige detaljer i kamerasystemet til OnePlus 10 Pro, men kort og godt er det snakk om et hovedkamera på 48 MP, et ultravidvinkelkamera på 50 MP (med et ekstra vidt synsfelt på 150 grader) og et telefotokamera på 8 MP. På fremsiden sitter det et selfiekamera på 32 MP.



Mer interessant er det nok at alle de tre kameraene på baksiden kan ta bilder med en fargeoppløsning på 10-bit, hvilket vil si at de fanger langt flere fargenyanser enn 8-bit-variantene på markedet.



OnePlus 10 Pro har også en del nye og forbedrede fotomoduser, inkludert en ny fisheye-modus man kan ta i bruk ved hjelp av ultravidvinkel-kameraet, samt en ny såkalt Master Style-modus, der man kan velge mellom tre forskjellige fargestiler (Serenity, Radiance eller Emerald), kalibrert av profesjonelle fotografer.

(Image credit: OnePlus)

De tre forskjellige stilene er laget for å fremheve tre forskjellige typer bilder. Serenity skal passe godt til portretter, Radiance til såkalt hyperreality og Emerald til landskapsbilder.



OnePlus har også forbedret Hasselblad Pro-modusen i årets modell. Nå får man støtte for bildelagring i 12-bit RAW i alle de tre kameraene på baksiden. Man får også tilgang til en ny RAW+-modus, hvilket innebærer at man kan skyte i 12-bit RAW, samtidig som man bruker diverse post-prosesseringseffekter – man kan med andre ord ta bilder som både ser ut som de er ferdig redigerte, men også beholde filer man kan flikke på selv. Det høres ut som om det ligner en del på Apples ProRAW-format.



Til slutt kan vi nevne Movie Mode, en modus som lar brukere justere på hvitbalansen, ISO og lukkertid både før og under filming. Man kan også velge å skyte med en log-profil, uten andre bildeprofiler aktivert, om man ønsker det.

Batteri

Batteriet i OnePlus 19 Pro er en tydelig oppgradering kontra forgjengeren. Det er ikke bare på 5000 mAh (OnePlus 9 Pro hadde et batteri på 4500 mAh), men det støtter også hurtiglading på 80 watt (forgjengeren hadde en ladeeffekt på 65 watt.)



Dette gjør at telefonen kan lades fra null til hundre prosent på bare 32 minutter, og om du heller foretrekker trådløs hurtiglading, så kan det gjøres med en ladeeffekt på 50 watt (tilsvarer 0 % til 100 % på 47 minutter.) Vi merker oss imidlertid at den trådløse hurtigladingen ikke har blitt noe bedre siden i fjor.



OnePlus 10 Pro inkluderer laderen på 80 watt i esken, så du trenger ikke å betale ekstra for den nye ladehastigheten.

Spesifikasjoner og funksjonalitet

OnePlus 10 Pro har en Snapdragon 8 Gen 1-prosessor innabords (en brikke som antakeligvis kommer til å ende opp i de fleste toppmodellene i Android-segmentet i 2022) og opptil 12 GB RAM.



Man får også opptil 256 GB lagringsplass og telefonen kjører selvsagt Android 12 (selskapets egen OxygenOS 12-variant), rent bortsett fra om man befinner seg i Kina, der telefonen tar i bruk ColorOS 12.1.



Dette kommer antakeligvis heller ikke bardus på, men OnePlus 10 Pro støtter også 5G, og har plasser til to SIM-kort.