Android 12 er lansert, og det nye OS-et kommer først til Pixel-telefoner

Kort tid etter at Google offisielt avslørte Pixel 6 og Pixel 6 Pro-telefonene, som kommer med Android 12 forhåndsinstallert, satt noen og gjorde forandringer i det stille hos søkegiganten – nå kan eldre Pixel-telefoner oppdatere til den seneste OS-versjonen.



Vi har bekreftet at Google Pixel 5a kan oppgradere til Android 12 (i USA), men Google har ikke gitt oss noen offisiell annonsering angående hvilke regioner som får oppgraderingen først. Ei heller har selskapet bekreftet hvilke eldre Pixel-modeller som har muligheten til å ta i bruk det nye operativsystemet. (Vi mistenker at Google Pixel 3 kommer til å være den eldste modellen som får den nye programvaren, siden dette var den eldste telefonen som fikk prøve Android 12-betaversjonen.)



Som alltid er oppdateringen gratis, og vil være mulig å bruke på Pixel-telefoner umiddelbart, mens eiere av Android-telefoner fra andre merker må vente i alt fra et par uker til flere måneder før produsentene ferdigstiller sine egne Android 12-varianter.

Android 12: Material You, med (masse) mer

Android 12 lanseres med et drøss oppgraderinger, men den hittil mest omtalte er Material You, et en fullstendig overhaling av brukergrensesnittet som lar brukere velge fra diverse fargepaletter, hvilket gir et unikt utseende på alle ikonene og menyene i hele OS-et.



Dette gjør at Android ser både stilig og ensrettet ut, i motsetning til de tidligere utgavene, der det gjerne var en salig blanding av mer eller mindre tilfeldige farger som Google og andre apputviklere valgte å bruke i sine ikoner. Utseendet på de aktive elementene forandrer seg også etter bakgrunnen – flytter man på et ikon, så vil det skifte farge slik at det matcher bildeområdet det plasseres i.

Av andre Android 12-funksjoner det er verdt å nevne finner man blant annet bedre automatisk rotering av skjermen, hvilket baserer seg på en smartere ansiktsgjenkjenning, som skjønner hvilken vei man holder telefonen og vil gi deg portrett- eller landskapsmodus alt ettersom hva som passer best. I tillegg får man en innebygget fjernkontroll som fungerer sammen med smart-TV-er, en felles mediaavspiller i hurtiginnstillingene, en digital bilnøkkel man kan låse opp bilen sin med (for alle enheter som støtter UWB), samt digital nøkkeldeling, et nytt fotoformat ved navn AVIF, en såkalt Quick Tap-funksjon som lar deg skreddersy en snarvei som settes i gang ved å trykke lett på baksiden av telefonen og tilgang på apper samtidig som man laster de ned (nyttig om man har lyst til å komme i gang med et spill, samtidig som man laster ned opptil flere GB, for eksempel.)



Det er selvfølgelig et drøss andre funksjoner i det nye OS-et, og det later til at den nye oppdateringen kommer til å ha en rekke små men viktige forbedringer – dog, det viktigste akkurat nå er å finne ut om nettopp din enhet kan laste ned Android 12.