Apple ser ikke ut til å forhaste seg med å lage en brettbar mobiltelefon. De fleste kilder antyder nemlig at en iPhone Flip (Åpnes i ny fane) ennå er flere år unna. Men verden ellers er ikke like tålmodig. Et ivrig team satte seg fore å skape den første brettbare iPhone-modellen. Denne modellen er laget hos det Kina-baserade Aesthetics of Science and Technology (AST), og arbeidet tok omtrent ett år.

Prosessen omfattet å kombinere innmaten fra en iPhone X (Åpnes i ny fane) med chassiset fra en Motorola Razr (2019) (Åpnes i ny fane), sammen med noen 3D-printede deler. Denne prosessen virker hverken billig eller enkel. Underveis ødela de 37 iPhone X-skjermer før de klarte å separere det ikke-fleksible glasset fra det fleksible OLED-panelet de trengte.

Sluttresultatet er langtfra perfekt, men det er likevel imponerende. Denne provisoriske iPhone Flip-modellen har et stort gap mellom den brettede delen av skjermen og skroget, noe som igjen betyr at vannbestandigheten er lik null. Hele enheten ser ut til å være utrolig sårbar for støv og skader.

Denne Frankenstein-mobilen fikk heller ikke plass til batteriet på 2716 mAh fra iPhone X. Dermed måtte skaperne ty til et batteri på ynkelige 1000 mAh. Her er det heller ikke MagSafe eller trådløs opplading. Det er heller ingen overraskelse, med tanke på hvor lang tid det tok å få konseptet til å fungere i det hele tatt. Det er bare plass til én høyttaler og iOS i dens nåværende form er helt klart dårlig egnet for brettbare mobiler – tross noen justeringer utviklerne har gjort i programvaren.

Men gitt at videoen faktisk er ekte, fungerer den faktisk. Dette er en iPhone som kjører iOS og har en brettbar skjerm. Med unntak av de nevnte begrensningene, later det til at den fungerer helt greit.

Image 1 of 3 (Image credit: AST) (Image credit: AST) (Image credit: AST)

Et tegn som lover godt for fremtiden

Selv om denne brettbare iPhone-modellen ikke er en mobil noen kommer til å kjøpe noensinne, viser den hva som er mulig.

For når et lite team med et begrenset budsjett kan få til dette på under ett år, kan man tenke seg hva et stort, rikt og erfarent selskap som Apple vil kunne utrette. Særlig med tanke på at Apple trolig har arbeidet med utviklingen av iPhone Flip i flere år allerede. Når den endelig lanseres, kan den bli noe helt spesielt.

Det må den vel helst også bli. Samsung er allerede oppe i Galaxy Z Fold 4 (Åpnes i ny fane) og Galaxy Z Flip 4 (Åpnes i ny fane), og vi får nok enda flere brettbare modeller fra den kanten før iPhone Flip endelig dukker opp. Apples første brettbare mobil kommer dermed til å bli sammenlignet med Samsungs enheter i femte, sjette eller til og med syvende generasjon.

Dette kan også være en medvirkende årsak til at Apple tar seg såpass god tid. De vil trolig lansere en utrolig velpolert brettbar iPhone på første forsøk. Dermed må du ikke bli overrasket om den brøyter seg inn på listen over de beste brettbare mobilene når den først dukker opp.