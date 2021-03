Test: HP Spectre x360 (2021)

Tominuttersanmeldelse

HPs flaggskipmodell HP Spectre x360 er tilbake, og den er bedre enn noen gang. Fjorårsmodellen av HP Spectre x360 kan ha vært en av de beste laptopene vi noen gang hadde testet, der stil og bærbarhet gikk i spann med en fantastisk ytelse. 2021-modellen har løftet nivået enda høyere – med den ettertraktede Intel Evo-sertifiseringen.

HP Spectre x360 (2021) er kraftigere enn noen gang. Den leveres ikke bare med Intels 11. generasjons prosessorer, men den møter også de spesifikke kravene fra Intel – som en maskin som representerer det neste utviklingstrinnet innenfor Laptop-design. Resultatet er en nydelig laptop som er både førsteklasses og slank, og dessuten lett å bære med seg.

Med all den saftige innmaten, er det det ikke til å forundre seg over at HP Spectre x360 (2021) presterer like godt som den tar seg ut. Førsteinntrykket er uklanderlig, og maskinen ser ut til å være en verdig arvtager.

Windows 10 starter raskt opp, og opptrer hurtig og responsivt. Du kan også spille noen krevende spill på den, så lenge du senker grafikkinnstillingene.

Likevel er det batteriytelsen som er mest imponerende. HP Spectre x360 (2021) holder ut i nesten 13 timer i den intense batterivarighetstesten PCMark 10. Selv klarte vi oss utmerket godt gjennom en hel arbeidsdags bruk av denne laptopen. Hvis du har hatt et inntrykk av at Windows 10-laptoper ikke kan konkurrere med en MacBook eller Chromebook på batterifronten, rettes dette inntrykket ettertrykkelig opp av HP Spectre x360 (2021).

Vår største innvending var at HP Spectre x360 (2021) i nettbrett-modus gikk fra å være en slank og sexy laptop til å bli et klumpete og uhåndterlig brett. Det er en fin valgmulighet å ha, men hvis du er ute etter en enhet som oftere skal tjene som et nettbrett enn en laptop, vil vi haller anbefale Surface Pro 7 eller iPad, som er slanke og lette nettbrett man kan bruke tastatur til.

En annen innvendig er at viftene kan bli ganske høylytte ved bruk av laptopen, og av og til også når du ikke bruker den. Enkelte ganger hørte vi viftene dra i gang selv når HP Spectre x360 (2021) var lukket. Her er maskinen for en gangs skyld ikke særlig førsteklasses.

Bortsett fra disse problemene, er dette en svært god laptop til hverdagslig bruk, inkludert arbeid. Maskinen koster, men hvis du har råd til den, vil du ikke bli skuffet.

(Image credit: Future)

Spesifikasjoner Her er konfigurasjonen til den modellen av HP Spectre x360 (2021) TechRadar mottok til testing: Prosessor: 2,8 GHz Intel Core i7-1165G7 (firekjerners, 8MB Intel Smart Cache, opptil 4,7 GHz med Turbo Boost)

Grafikkort: Intel Iris Xe (integrert)

RAM: 16 GB LPDDR4 (3200 MHz)

Skjerm: 13,3" FHD (1920 x 1080) berøringsskjerm

Lagringsplass: 512 GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Porter: 1x USB-A 3.1, 2x USB-C med Thunderbolt 4, microSD kortspor, kombi audio jack

Tilkobling: Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2), Bluetooth 5

Kamera: HP TrueVision HD 1080p IR Webcam

Vekt: 1,3 kg

Mål: 30,6 x 19,45 x 1,69 cm (W x D x H)

Pris og tilgjengelighet

HP Spectre x360 (2021) er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og prisklasser. En modell med Core i7 1165G7, 16 GB RAM og 1 TB SSD er for eksempel tilgjengelig for i overkant av 21 000 kroner.

Modellen med Core i7-1165G7, 16 GB RAM og 512 GB SSD har vi sett til nedsatt pris for kr. 14 990.

Det finnes imidlertid ikke modeller for alle budsjetter, for uansett hvilken konfigurasjon du velger, vil vi påstå at dette er en dyr maskin. Det kan være vanskelig å rettferdiggjøre den høye prisen.

(Image credit: Future)

Design

Men en pris i toppsjiktet, venter man seg et tilsvarende design. Her leverer virkelig HP med HP Spectre x360 (2021). Vi har aldri heller vært i tvil om at de ville det. Forgjengeren var en av de mest elegante laptopene vi har hatt til utprøving, og årets modell er også en nydelig sak. Den er temmelig lik forgjengeren, og det er ingen ulempe.

HP Spectre x360 (2021) leveres med et børstet metallskrog i flere fargekombinasjoner. Med et 360-graders hengsel kan skjermen vippes helt rundt, slik at HP Spectre x360 (2021) omdannes til en nettbrettaktig enhet.

På tilkoblingsfronten får du et klassisk lyduttak og en USB-port i fullformat på høyre side, samt to USB-C-porter, et microSD-spor og en fysisk killswitch for webkameraet på venstre side.

Med sistnevnte kan du slå av webkameraet når det ikke er i bruk. Det er en flott funksjon for deg som er opptatt av personvern, og et godt salgsargument. Sammen med USB-C-porten i fullformat og microSD-sporet viser den at det er mulig for en slank laptop å romme mange tilkoblingsmuligheter uten at det går ut over designet. Den plasserer de to USB-C-portene til MacBook Air (M1, 2020) og MacBook Pro 13-inch (M1, 2020) i skammekroken.

(Image credit: Future)

Når du åpner opp HP Spectre x360 (2021), presenteres du for en lyssterk og fargeklar skjerm omgitt av en usedvanlig slank innfatning. Dette gir enheten et svært moderne preg, samtidig som dens utvendige omfang begrenses. Dette er enda et tilfelle av en Windows 10-laptop som tar seg enda stiligere ut enn en Apple MacBook. Dette vil sikkert HP og Intel glede seg over å høre, og det er enda en grunn for Apple til å ta en ny titt på utformingen av MacBook-maskinene.

Tastaturet er stort, og behagelig å bruke, også ettersom tastene tilbakelegger en grei avstand. De har også bakgrunnsbelysning, slik at det går fint å bruke dem i mørket.

Styreflaten er behagelig og responsiv. Den er bredere enn du kanskje er vant til på en 13-tommers laptop, slik at du får mer plass å bevege fingrene på. Til høyre for styreflaten finner man også en fingeravtrykksleser for innlogging til Windows 10.

Med den samme sjenerøse tilnærmingen HP har hatt med tanke på utgangene, har de også klemt inn et stort tastatur og en romslig styreflate i et lite skrog. Det er en stor designbragd, og det gjør ikke bare et HP Spectre x360 (2021) ser bra ut, men den er også behagelig å bruke.

Vipper du skjermen helt rundt og benytter HP Spectre x360 (2021) som et nettbrett, fungerer den store berøringsskjermen godt. Men selv om dette er en slank laptop, oppleves den i en slik sammenheng som tung og klumpete sammenlignet med nettbrett som for eksempel en iPad. Det er helt klart nyttig å kunne bruke laptopen på denne måten, men det er likevel ingen fullverdig erstatning for et standard nettbrett. HP Spectre x360 (2021) fungerer langt bedre som laptop.

(Image credit: Future)

Ytelsestest Slik presterte HP Spectre x360 (2021) i vår serie av ytelsestester: Cinebench R20: 1430 poeng

GeekBench 5: 1317 (enkeltkjerne); 4541 (flerkjerne)

PCMark 10 (hjemmestest): 4721 poeng

PCMark 10 batteritid: 12 timer og 52 minutter

Batteritid (TechRadars filmtest): 11 timer og 22 minutter

Ytelse

Den største oppgraderingen HP Spectre x360 (2021) byr på i forhold til forgjengeren er komponentene og ytelsen. Laptopen demonstrerer Intels nyeste prosessorer for mobile enheter.

Testmodellen vi fikk tilsendt rommer en Intel Core i7-1165G7-prosessor. Dette er en firekjerners enhet som kan oppnå en maksimal hastighet på 4,70 GHz, noe som utgjør et vesentlig sprang fra forgjengerens Core i7-1065G7.

Som du ser av våre Cinebench- og Geekbench-resultater, byr HP Spectre x360 (2021) på bedret ytelse sammenlignet med forgjengeren, med en enkjernesum på 1317 sammenlignet med forgjengerens 1259. Det er ikke et kjempemessig sprang, men uansett en forbedring. Intel Core i7-1065G7 var også en god prosessor, og nå har Intel videreutviklet den.

(Image credit: Future)

Alt i alt byr HP Spectre x360 (2021) på solid ytelse med sin nye prosessor og 16 GB RAM. Windows opptrer raskt og velresponderende. Multitasking med flere programmer åpne parallelt og flere Edge-faner aktive bidro ikke til at maskinen ble tregere.

Til daglig bruk leverer HP Spectre x360 (2021) den ytelsen du kan vente deg av en førsteklasses laptop i denne prisklassen. Du vil neppe bli skuffet.

En av de viktigste oppgraderingene sammen med nye Tiger Lake-prosessorer som Intel Core i7-1165G7 er inkluderingen av grafikkortet Intel Iris Xe. Dette er et integrert GPU som skal gi langt bedre ytelse enn tidligere integrerte grafikkort.

Selv om HP Spectre x360 (2021) helt klart ikke er en gaming-laptop, kan den enkelt kjøre enkelte PC-spill andre slanke og lette laptoper ville slite med. Selv om Cyberpunk 2077 med maksede grafikkinnstillinger ikke er et av dem, hevder Intel at den kan kjøre GTA 5 med over 60 fps, mens mindre grafikkhungrige esportspill som Rocket League, League of Legends og CS:GO skal være spillbare på grunn av den solide ytelsen.

(Image credit: Future)

Dermed kunne vi ikke la være å kjøre noen spill på HP Spectre x360 (2021). Som sagt er dette ikke en gaming-laptop, men vi ville likevel teste om den kunne gjøre noen spill vi kunne slappe av med etter en lang, hard dag på jobben.

Og svaret er nja. Total War: Three Kingdoms klarte bare 30 fps på lave innstillinger. Alt som krevde mer, kunne vi bare glemme. Vi kjørte også i gang det visuelt slående plattformspillet Ori and the Will of the Wisps, som selv om det er vakkert krever mindre av maskinen enn mange andre moderne spill. Dessverre måtte vi trekke grafikkinnstillingene helt til bunns for å få en jevn opplevelse av spillet. Det var altså mulig å spille spill som Ori and the Will of the Wisps, men mye av den grafiske gjengivelsen måtte ofres.

Selv ved relativt lite krevende oppgaver som å laste ned programvare vil viftene i HP Spectre x360 (2021) kjøres i gang. Det er på sett og vis forståelig, ettersom denne supertynne laptopen trenger avkjøling. Det var likevel irriterende, og det står i sterk kontrast til den stillegående MacBook Air (M1, 2020), som har en vifteløs utforming.

(Image credit: Future)

Batterivarighet

En av de viktigste oppgraderingene som er kommet med Intel Evo-plattformen, er lang batterivarighet. Her skuffer ikke HP Spectre x360 (2021). Den holdt det gående i solide 11 timer og 22 minutter i vår egen batteritest. Her kjører vi en 1080p video ved 50 % lysstyrke helt til batteriet dør.

Forrige utgave av HP Spectre x360 presterte også godt i denne testen, med sine 10 timer og 55 minutter. Uansett setter vi pris på den ekstra halvtimen. Dette betyr at de kraftige komponentene ikke går ut over batteriytelsen.

Vi kjørte også den krevende batteritesten PCMark 10 på laptopen. Den etterlignet dagligdags bruk som nettsurfing og videokonferanser. Her holdt HP Spectre x360 (2021) ut i nesten 13 timer. Det er en imponerende bragd, og et solid sprang fra forgjengerens fire timer (på PCMark 8).

Batteriet til HP Spectre x360 (2021) er altså godt balansert, og holder ut lenge både ved lett og mer intens bruk. Men denne laptopen kommer du deg enkelt gjennom hele arbeidsdagen. Dermed er den et utmerket verktøy til kontorbruk, og spesielt for brukere som er ute etter solid ytelse, et flott utseende og lang batterivarighet.

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en elegant laptop

HP Spectre x360 (2021) ser vakker ut, og den føles førsteklasses. Den er en av de mest veldesignede laptopene vi har sett.

… du trenger en kraftig laptop til daglig bruk

Den nye 11. generasjons prosessoren fra Intel for mobile enheter gjør at Windows 10 kjører utrolig godt, og laptopen kan også gi deg rom for lit lett gaming.

… du er ute etter et heldagsbatteri

Batterivarigheten til HP Spectre x360 (2021) er glimrende. Maskinen holder lett en hel arbeidsdag eller skoledag. Selv på lange flyreiser (du husker slike?) skulle denne laptopen klare biffen.

Ikke kjøp den hvis ...

… du bare vil ha et nettbrett

HP Spectre x360 (2021) kan også fungere som en nettbrettlignende enhet. Men den er større, dyrere og mer klumpete. Hvis du bare ønsker deg et nettbrett, finnes det langt klokere valg du kan gjøre.

… du vil ha en stillegående laptop

HP Spectre x360 (2021) har litt for overivrige vifter, og kan dermed være litt bråkete i bruk. Nye MacBook Air har et vifteløst design, og viser hvordan det kan gjøres,