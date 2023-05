Problemene som har hjemsøkt det globale markedet for mobiltelefoner (Åpnes i ny fane) kan snart være over, skal vi tro ferske tall fra analytikerne i Canalys.

Deres nyeste rapport hevder at til tross for at de globale leveransene fremdeles sliter, ser det ut til at nedgangen er i ferd med å flate ut.

Hvorvidt de brettbare mobiltelefonene (Åpnes i ny fane) bringer noe av spenningen tilbake i markedet, gjenstår å se.

Sviktende salg

Canalys kan likevel fortelle oss at de globale mobilleveransene sank med 13 % i første kvartal av 2023 sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2022. Alt i alt ble 269,8 millioner enheter solgt i perioden januar–mars 2023.

Selv om nedgangen i etterspørselen ifølge nevnte rapport ser ut til å flate ut, er det likevel «grell kontrast» mellom første kvartal i 2022 og tilsvarende periode i 2023.

Den sørkoreanske mobilkjempen Samsung, som tidligere mistet førsteplassen i mobilmarkedet, gjenerobret tronen dette kvartalet – etter å ha levert 60,3 millioner enheter. Canalys mener det er selskapets oppfriskede utvalg av enheter som har hjulpet dem tilbake til toppen.

Den norske Canalys-analytikeren Runar Bjørhovde mener likevel at Samsung må navigere seg gjennom «krevende farvann» i tiden som kommer, «særlig ettersom utvalget av innstegsmodeller er bredt».

Hvem benytter muligheten til å styrke posisjonen mens markedet er svakt? Runar Bjørhovde, Canalys.

Apple var igjen nest best, med 58 millioner leverte enheter. Men blant de fem fremste leverandørene var Apple den eneste som kunne vise til vekst fra fjoråret, kan rapporten fortelle. Apple har nå en markedsandel på 21 %.

Bjørhovde beskriver Apples prestasjon i årets første kvartal som «solid», og særlig i Asia og Stillehavsregionen. «Her har Apple investert i fysiske kanaler som har gjort dem attraktive for en blomstrende middelklasse, som verdsetter det å kunne handle i fysiske butikker», konkluderer han.

Xiaomi beholder tredjeplassen, med 30,5 millioner enheter, mens Oppo og Vivo fullfører tetkvintetten med henholdsvis 26,6 og 20,9 millioner leverte enheter. Disse selskapenes markedsandeler er på henholdsvis 10 % og 8 %.