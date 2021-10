Ericsson saksøker Apple i forbindelse med uenigheter om 5G-patent

Ericsson har gått rettens vei i konflikten med Apple, der de ønsker at iPhone-produsenten skal betale det førstnevnte selskap anser som en anstendig sum for 5G-patentene de bruker.



Såkalte standard-essential-patenter (SEP) er innovasjoner som har bidratt til å danne industristandarder, som eksempelvis 5G, og kan brukes av alle, gitt at de betaler en rettferdig pris. Disse prisene er kjent under termen «fair, reasonable and non-discriminatory» eller FRAND.



I praksis betyr dette at alle som bruker et SEP i produktet sitt betaler et vederlag til eieren av patentet. Enkelte selskaper med store porteføljer SEP-er introduserer ofte vederlagstak for å gjøre det mindre sannsynlig at eventuelle uenigheter ender opp i retten – hvilket ikke er uvanlig blant store selskaper.

Ericsson-patenter i fokus

Huawei har for eksempel satt taket på sine vederlag til $2,50 (omlag 21 kroner) per enhet, mens Nokia har endt opp på $3,57 (omlag 30 kroner.)



Ericsson og Apple har røket uklare i retten før, for eksempel i 2015, da uenigheten kulminerte i en syvårsavtale som ebber ut i 2022. Den gang mente Apple at enhetene de produserer ikke overtrådte Ericssons patenter, at patentene det var snakk om ikke var såkalt essensielle og at Ericssons vederlagsnivå var urimelig.



Rent spesifikt argumenterte Apple for at betalingene burde kalkuleres ut i fra verdien på komponentene som bruker teknologien – ikke ut i fra totalverdien på enhetene.



I et søksmål innbragt av Ericsson i Texas hevder selskapet at Apple fortsatt ønsker å bruke sin egen metode når de beregner hvilke individuelle patenter er såkalt essensielle, og at disse avtalene har blitt brutt.



Det svenske telekommunikasjonsselskapet sier at denne tilnærmingen er et forsøk på å unnlate å betale rimelige summer, og at Apples handlinger ignorerer de vidtgående patentordningene som tradisjonelt ligger til grunn i avtaler mellom selskaper.



«Den 4. oktober 2021, har Ericsson spurt USAs føderale distriktsdomstol i det østlige distriktet i Texas, Marshall-avdelingen, om en erklæring vedrørende hvorvidt Ericsson har, i sine forhandlinger med Apple, føyd seg etter FRAND-forpliktelsen, og alle andre relevante lover og regler som ville ha en innvirkning på betingelsene i Ericssons og Apples eventuelle lisenser», forteller en talsperson for Ericsson til TechRadar Pro.



«For teknologiledere som Ericsson, som gjør tidlige og tunge investeringer i forskning og utvikling, er muligheten til å få en rimelig kompensasjon via patentlisensiering viktig for å kunne sikre nye investeringer i innovasjon og en fortsettelse av fremgangen innen åpne og samarbeidsbaserte standarder.»



«Saken pågår fortsatt, og Ericsson avstår videre kommentarer på dette tidspunktet.»



Apple har per nå ikke svart på TechRadar Pros forespørsler.