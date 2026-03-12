Denne robuste telefonen har maskinvare som kan konkurrere med noen iPhones – og den trenger bare å lades én gang i måneden

Energizer P30K Apex inkluderer et batteri på 30 000 mAh for lengre bruk

66 W hurtiglading bidrar til å gjenopprette strøm til tross for den enorme batterikapasiteten

MediaTek Dimensity 7300-prosessor og 12 GB RAM støtter profesjonelle applikasjoner

Det franske selskapet Avenir Telecom har lansert Energizer P30K Apex, en robust smarttelefon bygget for brukere som trenger lengre batteritid og høy holdbarhet.

Denne robuste smarttelefonen har et batteri på 30 000 mAh som kan vare i opptil en måned i blandet bruk og standby-modus.

Denne kapasiteten er seks til syv ganger høyere enn for typiske robuste telefoner, som Samsung XCover6 Pro og Kyocera DuraForce Pro 3.

Energihåndtering

Enheten støtter 66W hurtiglading, noe som gjør at telefonen effektivt kan gjenoppta strøm til tross for den store batterikapasiteten. Dette minimerer nedetiden, og det utvidede batteriet kan støtte kontinuerlig drift over flere uker, noe som er uvanlig i dagens robuste telefonmarked.

For fagfolk som jobber innen bygg, logistikk eller industri, tillater dette langvarig bruk på steder uten tilgang til strøm og reduserer avbrudd.

Enheten har en 6,95-tommers IPS-skjerm med en oppløsning på 1080 x 2460 piksler, noe som gir et stort arbeidsområde for gjennomgang av tekniske dokumenter, planer eller bilder.

Under panseret kommer den med en MediaTek Dimensity 7300 5G-prosessor, parret med 12 GB RAM og 512 GB lagringsplass, som kan støtte krevende applikasjoner som brukes i profesjonelle arbeidsflyter.

P30 Apex kjører Android 16 og inkluderer NFC-støtte, noe som gir kompatibilitet med moderne applikasjoner, kontaktløse tjenester og andre bedriftsverktøy.

På baksiden er det en 200 MP hovedsensor, ledsaget av 50 MP og 2 MP sekundære sensorer, mens frontkameraet har en 50 MP sensor.

Denne mobilen oppfyller motstandsstandardene P68/IP69K og MIL-STD-810H, og tilbyr vanntetthet, støvtetthet og støtbeskyttelse, noe som sikrer at enheten kan fungere under tøffe miljøforhold.

Energizer P30K Apex vil være kommersielt tilgjengelig i juni 2026 til en pris av €399 i eurosonen, inkludert en tre års garanti.

Den er en del av et bredere produktsortiment som inkluderer P20K Atlas med et 20 000 mAh batteri for inspeksjon og feltarbeid, og P10K Orion med et 10 000 mAh batteri for brukere som trenger en mindre enhet.

Selv om P30K Apex inkluderer standardfunksjonene som forventes av en vanlig robust telefon, mangler flere viktige detaljer.

Vekten til enheten er ikke nevnt, og med et batteri av denne størrelsen vil den sannsynligvis være betydelig.

Mange enheter med batterier av denne størrelsen tilbyr omvendt lading, og det er skuffende at Apex ikke inkluderer denne funksjonen.

Påstanden om opptil en måneds batteritid er basert på estimater for blandet bruk, og faktisk ytelse under kontinuerlige eller krevende forhold er ikke bekreftet.

