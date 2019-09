Førsteinntrykk: Apple Watch Series 5

Hadde det ikke vært for den nye skjermen som alltid er på ville Apple Watch 5 vært en av de stussligste oppdateringene av et Apple-produkt noensinne. Heldigvis er det at man ikke trenger å vekke skjermen en skikkelig fordel med Watch 5, og verdt en helt ny lansering.

Apple Watch Series 5 kommer ikke til å gi deg bakoversveis på samme måte som Apple Watch 4 – men den har likevel én, veldig sentral, oppgradering over fjorårets modell.



iPhone later til å kjøre i omtrent samme tralten år ut og år inn for tiden, mens Apple Watch fikk en skikkelig overhaling i 2018, så det var ikke så mange som forventet rare greiene av Apples klokke i år.



Likevel har vi blitt servert én stor forandring: Apple Watch 5-skjermer skrur seg aldri av. Den nye skjermen som alltid er på lar en se ned på urskiven – om det skulle være i et møte eller under trening – å man kan se en rekke ting stå på skjermen.



Til syvende og sist er dog dette en dyr sak å feste på håndleddet – så vi satte oss selvsagt fore å finne ut om nye Apple Watch 5 skiller seg nok ut til at vi som liker ny elektronikk får lyst til å oppgradere.

Apple Watch 5 tilgjengelighet og pris

(Image credit: TechRadar)

Uret ble annonsert samtidig som iPhone 11-serien på årets lanseringsevenement og Apple har bekreftet at Apple Watch 5 slippes fredag 20. september, samme dag som de nye iPhone-modellene.



Merk at klokker i den vanlige serien blir tilgjengelig 20. september, mens Nike-varianten av Apple Watch 5 lanseres 4. oktober, tre uker etter den vanlige lanseringen.



Apple Watch 5 ble annonsert under evenementet den 10. september, og koster 4690 kroner for modellen 40 mm og kun GPS. Litt mer koster 44 mm-varianten, som ligger på 4990 kroner.



Mobilvarianten på 40 mm må man betale 5890 kroner for, mens samme funksjonalitet på 44 mm ligger på 6190 kroner. De fleste trenger kun GPS-varianten om de har som vane å ha med seg telefonen overalt, men om man går for 44 mm-varianten får man med bedre batteritid og en større berøringsskjerm på kjøpet.

Startprisen for Apple Watch 5 er om man går for materiale i aluminium, som man får i tre farger man nå burde være vant med: stellargrå, sølvfinish og gullfinish. En nyvinning i år er at alt aluminiumet er 100 % resirkulert.



Man kan også få klokken i rustfritt stål, om man betaler litt ekstra – 7990 kroner om man går for Sport Loop-reimen, 8490 kroner med Milanese Loop eller 8990 kroner med lærreim.



Det finnes også nye Nike-modeller med flere nye reimer og urskiver, og disse kan også fås både i GPS og mobilvarianter.

Design og skjerm

Apple holder seg til den sedvanlige velfungerende OLED-teknologien de har brukt de siste årene, og Apple Watch Series 5 har derfor en lyssterk og livlig skjerm som man med enkelhet kan se på håndleddet.



Her er den store forandringen: Apple har droppet den bevegelsesbaserte vekkefunksjonen, der man måtte bevege eller heve armen for å slå på skjermen.



Vi har alltid vært imponerte over hvor nøyaktig de foregående klokkene har vært når det gjelder å vite når vi har hatt lyst til å se på skjermen, men nå trenger man ikke lengre bekymre seg for dette. Man kan enten se skjermen i alle sin prakt, ellers så vil OLED-skjermen senke lysstyrken betraktelig, og man vil bare kunne se nøkkelinformasjon.



Her er hvordan de to modusene ser ut side om side:

Bilde 1 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 6 (Image credit: TechRadar)

Under våre tester synes vi definitivt at dette var en fjong løsning. Noe som definitivt dro nytte av dette var det at funksjonen også fungerer med treningsappen, slik at man nå kan se hva som foregår uten at man trenger å bevege på armen.



Under en styrketrening eller når man løper fort trenger man virkelig ikke den ekstra belastningen dette medfører – og det er flott å se at Apple fikser på dette. Det er likevel ikke sikkert hvordan denne funksjonaliteten vil fungere sammen med tredjepartsapper, noe som vi helt klart kommer til å ta tak i under vår fullstendige test.

(Image credit: TechRadar)

(Image credit: TechRadar)

Særlig innsynsvinkelen er imponerende når lysstyrken dimmes – man kan se på skjermen fra stort sett hvilken som helst vinkel, og det er noe som virkelig trengtes.



De store 40 mm og 44 mm-variantene fra fjorårets Apple Watch 4 består, hvilket igjen var forventet, av et par årsaker. Apple pleier å beholde et lignende design i noen år når de flikker på produktene sine, og om de hadde gått bort i fra dette ville det ha betydd enda flere størrelser på reimer og tilbehør.

(Image credit: TechRadar)

Det å gjøre ting så enkelt som mulig gjør at tredjepartsmarkedet holder seg mer livlig og seriøst, det i seg selv er en god grunn til å holde på 40 mm og 44 mm-modellene.



Designet til Watch 5 er som de fleste hadde forventet: avrundede kanter med små riller til høyttaleren (som nå kan fortelle en rundetider eller mellomtider i det man løper) og vanntett chassis ned til fem atmosfærer trykk – så svømming med denne klokken er intet problem.



Den største forandringen når det gjelder design er materialene brukt (dog ikke her hjemme i Norge, enda). Apple har lansert Watch 5 i både keramikk og titan (førstnevnte har forresten blitt brukt av Apple tidligere), slik at prisene på enkeltmodeller kan skrus opp noe.

(Image credit: TechRadar)

De to nye materialene føltes gode å ha på håndleddet, men vi var ikke spesielt imponerte over keramikkmaterialet den første gangen Apple prøvde seg. Vel, kanskje vi burde si det på en annen måte – materialet føltes luksuriøst ut, men det var ikke verdt prisen Apple ville at vi skulle betale for det.



Igjen, kanskje vi ikke er i målgruppen for bling-faktoren disse materialene representerer. Selv om titan-modellen koster litt i overkant, så kan det godt hende at det å tilby Apple Watch i nye materialer vil gi potensielle kunder en liten dytt i riktig retning.



Det er ikke rare forskjellen mellom Apple Watch Series 4 og Series 5 – dette er i bunn og grunn en oppdatering av den foregående modellen, men den store skjermen og de avrundede kantene sitter likevel som støpt på håndleddet, og de enorme mengdene reimer (ikke bare fra Apple) gjør at disse klokkene er gode valg for iPhone-brukere.

Treningsfunksjonalitet

Apple har ikke lagt til mye treningsfunksjonalitet i nye Watch 5, mye fordi det ikke er snakk om så mye ny maskinvare i den kommende klokken.



ECG-monitoreringen forblir, men det var fjorårets overskrift, og det som nå skjer er at klokken begynner å få en del medisinsk bruk i en rekke land.



Den ettertraktede søvnmonitoreringen ble det ingenting av, hvilket gir mening all den tid batteritiden ikke har blitt bedre, men man vil som før selvsagt kunne ha oversikt over alt av trening, fra løping, via svømming til yoga – og man vil også kunne se hvor mye man klarer på treningsutstyr som stepmaskiner eller tredemøller.



Utover det må nesten klokken testes i den virkelige verden – selv den forbedrede GPS-funksjonaliteten er vanskelig å nøste opp, siden klokken aldri lar deg vite når den har bestemt seg for en satellitt, hvilket gjør at man bare må håpe at klokken vet sånn omtrentlig hvor den er.

Apple Watch Series 5 batteritid

(Image credit: TechRadar)

Apple har nok en gang unnlatt å gjøre noe med batteritiden i Watch-serien, og holder seg til de samme gamle 18 timene som ble lovt (og mer enn innfridd) helt siden serien ble lansert.



Hvordan dette fungerer i vanlig bruk, gitt at den bruker en forbedret prosessor som skal fungere med effektivt, gjenstår å se – men vi gleder oss til å finne ut om den klarer å matche den overdådige batteritiden til Samsung Galaxy Watch Active 2 (med venner).



Den store forandringen her er skjermen som alltid er på – det at Apple har økt tiden skjermen er på uten å ha senket batteritiden er noe vi ikke forventet, selv om det kommer til å bli interessant å teste om vi faktisk får beholde batteritiden på en halvannen dag fra Apple Watch 4.

Foreløpig konklusjon

(Image credit: TechRadar)

Hvis du lot deg begeistre av tanken på en helt ny Apple Watch kan du heller markere kalenderen i 2020 og dytte entusiasmen din over dit før du lar den støve ned i noen måneder til.



Apple Watch 5 er kun en finpussing, en liten oppgradering av Watch 4 på en del måter. Den ene store forbedringen er at skjermen alltid er på, hvilket er noe vi ikke forventet å se i år, og som faktisk fungerer som den skal.



Men er man av typen som håper på noe nytt og dramatisk i 2019 vil man bli skuffet. Dette er i bunn og grunn Apple Watch 4S med en ny skjerm, noe såvidt annerledes fra fjorårets modell.



Det betyr selvsagt ikke at dette er en dårlig klokke – alle forbedringer er velkomne – men man forventer at Apple har det i seg å gjøre mer, og det trenger de strengt tatt også å gjøre hvis det er slik at de har lyst til å fortsette å ligge i front når det gjelder smartklokker.