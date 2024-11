Denne femstjerners Sony-skjermen får sin første Black Friday-rabatt noensinne – perfekt for PS5, PS5 Pro og PC

Black Friday 2024 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de beste rabattene og tilbudene fra årets Black Friday, sjekk ut vår hovedartikkel hvor vi fortløpende samler de beste tilbudene fra årets store salgsfest.

Dette er et Black Friday-tilbud vi definitivt ikke hadde forventet å se. En av de absolutt beste gamingskjermene vi noen gang har testet har fått kraftige rabatter under salget, noe som gjør den til et godt valg hvis du leter etter en ny premium-skjerm for PC-en eller til og med PS5.

Sony Inzone M10S kan for øyeblikket kjøpes for kun 12 499 kroner (vanlig pris 17 990) hos Elkjøp. Det er en rabatt på over 5000 kroner og et ganske imponerende prisfall med tanke på at denne skjermen bare har vært ute i noen få måneder.

Selv om Inzone M10S er designet for e-sport, med en ekstremt rask 480 Hz OLED 1440p-skjerm, tilbyr den fortsatt en dedikert PS5-modus. For de som er mer interessert i konsollspilling, vil vi imidlertid fremheve Sony Inzone M9 II, som for øyeblikket er rabattert til 9 999 kroner (vanlig pris 13 990) hos Elkjøp, som er en fantastisk pris tatt i betraktning dens førsteklasses 4K 160Hz-panel.

Black Friday-deals på Sony-skjermer

Sony Inzone M10S | 12 499,- 17 990,- hos Elkjøp

Spar 5 491 kroner: Dette er rett og slett en av de beste skjermene vi noen gang har brukt, og den fikk fem av fem stjerner i vår anmeldelse. Den er designet for e-sport, med en 1440P OLED-skjerm og en imponerende 480Hz oppdateringsfrekvens. Legg til det fantastiske 360-graders stativet og full PS5-kompatibilitet, og du har en suveren skjerm for både PC- og konsollspilling.

Sony Inzone M9 II | 9 999,- 13 990,- hos Elkjøp

Spar 4 500 kroner: Hvis du foretrekker noe mer konsollorientert, ikke bekymre deg. Inzone M9 II er for tiden på salg. Den tilbyr en 4K-oppløsning, høyere enn M10S, men med en lavere oppdateringsfrekvens på 160Hz. Du får også et like imponerende stativ og et rent, stilig design.

Sony Inzone M10S er en av få spillskjermer som mottar fem av fem stjerner fra vårt TechRadar-testteam. Under vår testing ble vi konsekvent imponert over dens førsteklasses spesifikasjoner og utmerkede ytelse, spesielt fordelene en oppdateringsfrekvens på 480 Hz gir konkurrerende skytespill.

Det er en briljant designet skjerm med en av de beste byggekvalitetene på markedet, og selv om fokuset er tydelig på PC, gjør dens dedikerte PS5-modus den også til en av de beste skjermene for PS5.

Når det gjelder Sony Inzone M9 II, er denne skjermen en mer raffinert versjon av den forrige Sony Inzone M9. Den har et redesignet stativ og et oppdatert utseende, pluss et 4K-panel med 160Hz oppdateringsfrekvens. Funksjoner som VRR (Variable Refresh Rate) gjør den til en absolutt glede til PS5.