En Apple Vision Pro Pencil kan være underveis

Vi vet nå at Apple Vision Pro kommer til å være tilgjengelig for kjøp fra 2. februar, mens det åpnes for forhåndsbestillinger 19. januar. Et nylig oppdaget patent antyder at Apple-ingeniører er opptatt med å se nærmere på fremtiden til mixed reality-headsettet.

Et patent som ble snappet opp av av Patently Apple viser noe som ser ut som en gigantisk Apple Pencil. Tanken er at dette redskapet kan brukes til å skrive eller tegne i det virtuelle rommet, eller til å velge og manipulere elementer som eksisterer i virtuell eller utvidet virkelighet.

«En håndholdt kontroller med et markørformet innkapsling kan få et avlangt hus som spenner over bredden av en brukers hånd og som kan holdes som en penn, blyant, markør, stav eller verktøy», heter det i en del av patentsøknaden.

Og mens en «hodemontert enhet» som Vision Pro er mye omtalt i dokumentasjonen, kan dette tilbehøret også brukes med telefoner, nettbrett, laptoper, smartklokker og andre enheter, ifølge patentet.

Omtrent som Apple Pencil... bare mye større. (Image credit: USPTO/Apple)

Virtuelle pensler

Et av de kule små knepene dette redskapet vil kunne skilte med, skal vi tro patentet, er å kunne vise en rekke «børstehoder» som bare er synlige i AR. De vil kunne endre seg fra å se ut som en pensel til for eksempel en sprayboks i Vision Pro-headsettet.

Vi vil kunne sveipe sveiper, bølger og riste, samt skrive og tegne, så det er helt klart et stort potensial for hva enn denne enheten måtte være. Alle disse bevegelsene vil bli målt via sensorer innebygd i selve pennen.

Apple har gjort et poeng av å si at du bare trenger fingrene og hendene for å manipulere programvaremiljøet inne i Vision Pro-headsettet, men vi har også sett andre patenter som antyder at det jobbes med andre inndatametoder.

De vanlige forsiktighetsreglene rundt patenter gjelder også her. Disse registreringene gir oss noen ideer om teknologien som selskaper utvikler og tenker på, men samtidig er det ingen garanti for at et faktisk produkt vil utvikle seg fra dem.