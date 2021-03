Samsungs TV-sortiment 2021: Dette er TV-modellene som er annonsert

Samsung har begynt lanseringene av toppmodellene i 4K- og 8K-segmentet i 2021. De QLED-baserte panelene er for tiden på vei ut til norske butikker – i denne artikkelen tar vi en titt på de nært forestående TV-modellene fra det sørkoreanske selskapet.



En ny generasjon Samsung-TV-er avsløres hvert år, og med dette får man en hel rekke nye bildeteknologier, designforandringer og nye varianter av eksisterende modeller. Hva står på trappene nå med det første i 2021?



Så langt er det stort sett toppmodeller Samsung har valgt å vise frem, det vil si en god blanding av 4K- og 8K-TV-er, inkludert en ny variant av The Frame, en modell som virkelig lever opp til «flatskjerm»-betegnelsen. Samsung gjør sitt ytterste for å gjøre The Frame så tynn som mulig, og i år får man enda flere måter å bruke den på: nye rammer, et nytt stativ (som ser ut som en tripod) samt en ny hylle, skreddersydd til de ulike modellstørrelsene.



Samsung har også avslørt en ny variant som bruker Micro LED-teknologien, nemlig The Wall, som nå har krympet ned i modellstørrelser som kanskje virker litt mer rimelig på de fleste (ned til 76 tommer), og som også støtter oppdeling av skjermen (hva med å se på YouTube samtidig som Dagsrevyen?)

Kalenderen har bikket mars, og vi har nå fått priser på mange av de mest aktuelle toppmodellene fra Samsung. QN900A og QN800A (8K, QLED) skal ut på markedet i løpet av måneden, og prisene ligger ikke langt unna fjorårets – og heldigvis legger det seg langt unna den astronomiske prisen på fjorårets 85-tommer Q950TS (120 000 kroner). Modellen er altså dyre, men kanskje ikke så dyre som vi fryktet.



I år oppgraderes også One Connect Box, en tilkoplingsboks som gjerne følger med de dyreste modellene. I Norge er det kun enkelte som importerer og selger de gjeveste og største toppmodellene (butikker som HiFiKlubben), men det er per nå uklart hvilke av modellene som får nye Slim One Connect Box.



Om ikke så lenge kan det være at vi må se oss nødt til å si farvel til LCD-modellene fra Samsung. Ifølge en ny artikkel fra Korea IT News (CNET skrev først om saken), er det mulig at verdens største TV-produsent skal gå over til OLED-produksjon – i alle fall en slags OLED-variant – kanskje så tidlig som til neste år.



Videre i artikkelen får du mer informasjon om modellene som er på vei til Norge i 2021. Siden det ennå er tidlig på året har Samsung kun frigitt informasjon om de gjeveste modellene som kommer nå tidlig på året, så dette er ikke en utfyllende liste over samtlige modeller, men vi vil oppdatere teksten fortløpende, så snart Samsung avslører flere av 2021-sortimentet. Det som følger er en gjennomgang av toppmodellene i 4K- og 8K-segmentet.

Nye Samsung-TV-er i 2021

Samsung Neo QLED 8K

(Image credit: Samsung)

Samsung QN900 Neo 8K (QLED). Fås i 65", 75" og 85": Dette er den absolutte 8K-toppmodellen fra Samsung i 2021. Modellen har et såkalt Infinity Display som maler bildet fra kant til kant, noe som betyr en minimal kant utført i metall. TV-en bruker Samsungs OTS Pro-lydplanke, slik at man får innebygget 6.2.2 surround-lyd. Med på kjøpet får man selvsagt en 8K-variant av Samsungs Quantum Processor. Den første størrelsen vi får fatt på her til lands er 65-tommeren, denne går for 59 999 kroner, og er dermed fem tusen kroner dyrere enn fjorårsmodellen.

Les vårt førsteinntrykk av Samsung QN900 8K QLED

Samsung QN800 Neo 8K (QLED). Fås i 65", 75" og 85": QN800 har ekstremt tynne kanter, men QN900-modellen er den eneste der Samsung organiserer pikslene på en måte som gjør at det knapt er noe mellomrom mellom der pikslene slutter og kanten begynner. Forskjellen i år er likevel knapt merkbar. Samtidig har QN800 en ekstremt god innsynsvinkel, noe man tradisjonelt ikke får med billigere Samsung-modeller. Det kan være alfa og omega om man velger å gå for de største variantene.



Prisen for 65-tommersmodellen er 34 999 kroner, fem tusen billigere enn fjorårsmodellen. Denne skal også være på vei til Norge i løpet av mars.

Les vårt førsteinntrykk av Samsung QN800 8K QLED

Samsung Neo QLED 4K

(Image credit: Samsung)

Samsung QN90A / QN95A Neo (QLED). Fås i 55", 65", 75" og 85": Beveger man seg ned til 4K-modellene, så er det QN90A/QN95A Neo (QLED) som er kongen på haugen. Siden man i år får en ny variant Mini LED-teknologi skal årets modeller ha enda færre problemer med uønsket skimring rundt lyse objekter, og skal også klare å nå enda høyere lysstyrke, siden LED-elementene nå sitter enda tettere enn før. I tillegg skal en ny Quantum Processor ha en strømstyring som fører til at energien brukes der den trengs mest, noe som innebærer lysere HDR-elementer i dynamiske bilder og bedre lokal dimming. Samsung sier også at man får en bedring i detaljnivået i mørke scener, grunnet bedre prosessering av disse. Er det snakk om en ekstremt lys QLED-skjerm som maner frem sortnivå i nærheten av OLED? Det kan bli svært interessant å ta en nærmere kikk på.



Prisen for den minste og billigste modellen (det vil si 65-tommeren ,som altså blir lansert først) legger seg på 26 999 (QN90A), mens storebror QN95A, som vi håper har en Slim One Connect-boks, går for 29 999 kroner (også dette 65-tommersversjonen.)



Samsung QN85A Neo (QLED). Fås i 55", 65", 75" og 85": Dette er en litt rimeligere variant med Mini LED-baklys som også klarer 4K – og som forhåpentligvis i år også får den nye Slim One Connect-boksen. Med på kjøpet får man en Neo QLED-prosessor, og prisen legger seg på 19 999 kroner for 65-tommersmodellen.

(Image credit: Samsung)

Spesialmodellen The Frame

(Image credit: Samsung)

Samsung The Frame. Fås i 32", 43", 50", 55", 65" og 75": Dette er 2021-varianten av Samsungs stilige TV-konsept der apparatet ter seg som en bilderamme. Det spesielle med denne modellen er at man får tilgang til opptil 14 000 kunstverk i en skreddersydd kunst-butikk (krever abonnement), noe som gjør at TV-en sømløst kan gli inn i stua når man ikke ser på Netflix.



Årets modell er langt tynnere enn tidligere, og måler bare 24,9 mm. Samtidig får man en hel rekke valgmuligheter når det gjelder rammer og hvordan den skal festes. Vil man ikke ha den hengene på veggen som et maleri kan man også velge å sette den på «gulvet» via en ny tripod. Det skal også være mulig å bruke 43-tommeren i portrettmodus (på høykant), men vi regner ikke med at man får muligheten til å mekanisk rotere apparatet på samme måte som man kan med Samsung Sero.



Prisene holder seg på samme nivå som fjoråret og The Frame på 32", 43", 50", 55", 65" og 75" går for henholdsvis 5999, 9999, 11 999, 14 999, 19 999 og

29 999 kroner.

Ny TV-teknologi fra Samsung

Hva er nytt i Samsungs TV-er i år?

Selv om det kan se ut som at mange av årets modeller bare tilbyr litt mer kontrast og bedre oppskalering representerer faktisk Samsungs Neo QLED-TV-er av 2021-årgang et relativt stort hopp i teknologi for den sørkoreanske produsenten. Det man får med årets Neo QLED er mindre LED-baklys – som ligner en god del på, men ikke er identisk som – MiniLED-teknologien Samsung bruker i The Wall.



Siden LED-lysene sitter tettere sammen skal Neo QLED klare å produsere langt mer lys, få bukt med de tradisjonelle LCD-problemene som innebærer uønsket lys i områder som skal være mørke samt ha bedre innsynsvinkel. Når denne nye teknologien fungerer i tospann med en innebygget lyssensor og en oppgradert Quantum Processor kan et Neo QLED-apparat raskt omdirigere lysstyrken til der det trengs mest, noe som gjør at man får et langt høyere toppnivå på de lyseste områdene i et HDR-bilde, mens de mørkere områdene får bedre sortnivå.

Selv om det resulterende bildet ikke kommer i nærheten av kontrasten i et OLED-panel (som kan slå individuelle piksler fullstendig av), så klarer likevel Neo QLED-TV-er å produsere 100 % av DCI-P3-fargerommet, og lysstyrken vil være langt bedre – fasiten blir dermed et veldig lyst og livlig bilde med sprakende farger.



Når det gjelder programvaren skal Samsung etter sigende oppgradere Tizen, slik at det fungerer bedre om man er av typen som jobber hjemmefra. For det første får man nå muligheten til å kople seg til kontor-PC-en fra TV-en, og når man vil slappe av med familie og venner kan man ringe hverandre med Google Duo, rett fra TV-en, om man kopler til et webkamera.

(Image credit: Samsung)

Gamere vil sette pris på at de nye Neo QLED-panelene støtter 120 Hz oppdateringsfrekvens ved 4K, samt VRR (AMD FreeSync Premium Pro og Nvidia G-Sync) og ALLM (auto low latency mode.) Samsung sier at TV-ene snitter på 9,8 ms når det gjelder forsinkelse og om man kopler TV-en til en PC skal den også følge standarden satt av HGiG (en gruppe som jobber med HDR-implementering i PC-spill). En annen nevneverdig funksjon er at man kan bruke TV-en i 32:9, hvilket på en 65-tommer vil tilsvare et bilde på omtrent 59 tommer, og hvor man da altså får et ekstremt vidvinkelformat. TV-ene har også en ny Game Bar, som viser FPS i sanntid samt forsinkelse (input lag.)



Vi har ikke hørt stort om forandringer i chassis i de nye TV-ene, men Samsung har snakket varmt om en del nyvinninger i den såkalte Object-Tracking Sound-teknologien, som nå får to nye diskanthøyttalere, og sammen med en ny funksjon som fremhever frekvenser rundt båndbredden der menneskestemmer befinner seg (basert på mikrofoner som måler støynivå i rommet) skal blant annet dialog nå bli mer fremtredende. Dette er relativt små, men interessante, fremsteg som altså vil være å finne i de dyreste modellene.

Når det gjelder utseendet så får man med enkelte modeller med en ny One Connect-boks (Slim One Connect.) Denne gjør at alt av HDMI-kabler, strøm-kabler og så videre, koples til ett sted, snarere enn til forskjellige punkter på TV-en, noe som forhindrer det sedvanlige kabelrotet hengende ned fra nyinnkjøpte apparater. Den nye boksen er en mindre og mer kompakt variant av den gamle One Connect-boksen, og har oppgraderte innganger samt et nytt utseende – og nå kan man også feste den i eksempelvis et veggfeste.



På sikt kan det se ut til at Samsung beveger seg mot OLED. En ny artikkel fra Korea IT News (først omtalt av CNET) hevder at verdens største TV-produsent nå skal begynne med produksjon av større OLED-paneler – og at TV-er basert på OLED kan komme så tidlig som til neste år.