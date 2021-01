Billige 4K-TVer

Hvis du er ute etter gode TV-tilbud, er du kommet til rett sted. Vi har finkjemmet alle de beste forhandlerne i Norge, slik at vi kan presentere deg for de beste rabattene på både billige TVer og modeller i mellomsjiktet. Dermed kan du kose deg med dine favorittserier uten å måtte ramponere bankkontoen din.

Vi har gjort letejobben for deg, så du trenger bare å bla deg gjennom tilbudene nedenfor og finne et format og en pris som passer deg.

4K-teknologi er noe som raskt synker i pris, så selv disse billige modellene har solide spesifikasjoner å skilte med. Selv når vi sammenligner med fjorårets priser, ser vi at tilbudene som er tilgjengelige for øyeblikket er langt gunstigere. Dermed er du ute på leting til rett tid.

Her har vi sortert alle de rimeligste TV-tilbudene etter størrelse, og det er vel verdt å rulle deg gjennom hele oversikten, ettersom det er overraskende hvor billig du kan få selv de riktig store modellene nå for tiden.

Det betyr at alle de store produsentene konkurrerer om å gi deg mest mulig god teknologi for pengene. Selv om du er på billigjakt, kan du altså skaffe deg en rimelig TV med supre egenskaper. Her finner du 4K-modeller med oppskalerende prosessorer, full smarthjemintegrasjon og i enkelte tilfeller også støtte for Dolby Atmos. Det gir deg svært mye for pengene.

Alle disse rimelige TV-modellene byr på knallgod HDR og glimrende oppskalering i 4K. Hvis du er ute etter å strekke budsjettet litt, kan du også ta en titt på de beste tilbudene på OLED TV.

Det beste tilbudet for øyeblikket

De beste rimelige 4K TV-tilbudene for øyeblikket

(Image credit: Toshiba)

40-49" – TV på tilbud

(Image credit: Samsung)

50-59" – TV på tilbud

(Image credit: LG)

60-85" – TV på tilbud

Hvordan vet du at en billig TV er verdt pengene?

En billig TVer kan ofte lokke med en fristende prislapp, men oppleves som en skuffelse når du får satt den opp hjemme. Men det finnes måter få finne de beste tilbudene på, der du får førsteklasses opplevelser til en rimelig penge. Hvis du ofrer noen egenskaper du ikke har veldig bruk for, og prioriterer dem du virkelig setter pris på, er det et godt utgangspunkt.

TVer som koster rundt 5000 kroner må kunne betraktes som svært biliige. Hvis du finner et godt tilbud, kan du få egenskaper som egentlig ligger langt over det prisnivået du sikter deg inn på.

Det finnes fremdeles mange vanlige HD- og HD-klare TVer der ute, men sats heller på en 4K-modell enn å gå inn for en teknologi som er i ferd med å bli foreldet. Klatrer du oppover prisstigen, vil du også få høyere pikseltetthet, bedre definerte farger, dypere dynamisk spenn og bedre oppskalering. Les gjerne modellenes spesifikasjoner, slik at den billige TVen du velger gir deg mye for pengene.

(Image credit: Hisense)

Blir 4K TV-er billigere?

Med de teknologiske fremskrittene, som har gitt oss flere 8K-TVer på markedet, blir 4K-modellene stadig billigere. Dermed kan et økende antall husholdninger gå til anskaffelse av førsteklasses 4K TVer, og det skapes dessuten mer innhold som er tilrettelagt for disse modellene. Så 4K-modellene blir ikke bare billigere – det finnes også en økende mengde innhold til dem.