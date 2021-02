LGs OLED-sortiment for 2021 sendes nå ut til butikker over hele verden

LGs TV-sortiment for 2021 har nå blitt avslørt, og elektronikkgiganten bekrefter at de seneste OLED-, QNED (Mini LED)- og NanoCell (LCD)-TV-ene er på vei ut til butikker over hele verden.



Det er en spennende tid i møte for alle som liker LG TV-er, siden man nå får en oppgradering av fjorårets fantastiske LG CX (OLED) i LG C1, en «OLED evo»-variant av Gallery Series (OLED) med høyere lysstyrke i LG G1, men også en helt ny modell ved navn A1 (OLED), som egner seg for folk med et litt smalere budsjett.

Årets sortiment inneholder mange OLED-TV-er, selv til LG å være. I tillegg til de ovennevnte modellen får vi også en OLED-TV på 8K ved navn Z1, og en oppdatering av forårets LG BX (OLED) i LG B1 – selv om det kan se ut som A1-modellen kommer til å slå B-variantene når det gjelder hvor mye man får for pengene.

Helt nytt i år er QNED-modellene – LGs Mini LED-TV-er som kvalitets- og prismessig plasseres rett under OLED-serien, og skal tilby en bedre LCD-opplevelse. Vi har ennå ikke fått testet noen av disse apparatene, og selv om det virker ganske sikkert at Mini LED har en rekke fordeler kontra eldre baklysteknologi – man får blant annet mer finkornet kontroll på lysstyrken – er vi nødt til å vente til vi har fått utført en grundig test før vi kan proklamere noe sikkert om kvaliteten.



Gitt at det har blitt annonsert at TV-ene er på vei ut til butikkene, så regner vi med at det ikke er mange ukene til disse begynner å dukke opp her til lands. Flaggskipmodellene forventes tilgjengelig for fysisk kjøp nå i slutten av februar, mens midtsjiktsvariantene skal komme i mars.

Finsliping

LG CX (OLED) (Image credit: LG)

LG trenger ikke å gjøre stort for å overbevise TV-kunder i 2021: Selskapets OLED-TV-er er allerede viden kjent for å være i det absolutte toppsjiktet, særlig når det gjelder bildekvalitet. Det er vanskelig å forbedre noe som allerede er så godt, så til en viss grad er LG her på jakt etter å finslipe detaljene.

Vi fikk høre at «[...] hver modell i 2021-sortimentet til LG støtter den avanserte HDMI 2.1-standarden», samt eARC og ALLM (auto low latency mode) – noe vi vil si at disse TV-ene dekker det meste. Den nye a9 Gen 4 AI-prosessoren ser ut til å være bedre på bildeprosessering ved blant annet å kunne bedre identifisere objekter på skjermen og konvertere «2-kanalslyd til virtuell 5.1.2-surround» slik at man kan få et noe mer komplett hjemmekinosystem – noe vi håper er tilfellet, siden fjorårets OLED-modeller fra LG ikke imponerte veldig når det gjelder lyd.

Nytt i år er også den nye webOS 6-smart-TV-plattformen, samt en ny Magic Remote.



Den nye budsjettmodellen A1 (OLED) kommer til å kunne tilby fordelene ved OLED til massene, men det kan være at kompromissene som har blitt gjort for å drive prisen ned kan bli litt i overkant. Også dette gjenstår å se, og vi gleder oss til både å teste modellen og å se prisen – vi håper LG klarer å spre modellen litt bedre ut i pris og funksjonalitet enn tidligere (48-tommeren av CX lå eksempelvis til tider svært nære andre, større og bedre, modeller i pris.)



Vi har fått høre at «[...] enkelte serier, modeller og størrelser sendes ut til forhandlere i første kvartal. Dette fortsetter gjennom hele året, og spesifikke datoer og sortiment annonseres lokalt» – vi kommer derfor til å holde øret til bakken og komme med informasjon om tilgjengelighet og priser her i Norge når vi får vite mer.