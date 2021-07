Hva er QNED? Her forklarer vi LGs nye Mini LED TVer

LGs rekke av Mini LED-TVer med «QNED»-skjermer er i ferd med å rulles ut globalt. Dermed blir selskapets nye og spennende kombinasjon av NanoCell LCD og Mini LED-bakgrunnsbelysning tilgjengelig for første gang. Men hva er egentlig QNED? Og er det verdt din oppmerksomhet?

Hovedkilden til forvirringen er at QNED låter som … alle andre forkortelser i TV-verdenen. Navnet er temmelig likt Samsungs QLED (quantum light-emitting diode), som man finner i de nyeste TV-modellene fra Samsung. Og akkurat som Samsungs QLED-teknologi henviser de til LCD-teknologi, i motsetning til OLED eller MicroLED.

Det er spesielt forvirrende ettersom LG og Samsung er så tette rivaler. Mens Samsung er den største produsenten av TVer i verden, ligger LG hakk i hæl. De to TV-merkene nevnes ofte i samme setning, og særlig i sammenhenger der man diskuterer hvilke TVer som er de beste på markedet.

QNED og QLED er så like at det er fort gjort å forveksle dem, og vi tenker at LG nok kunne ha anstrengt seg litt for å gjøre forskjellen tydeligere. Med mindre hensikten var å surfe på publikums kjennskap til Samsungs etablerte TV-teknologi.

Hvis du vil vite hva en QNED-TV faktisk er, og hva som skiller den fra andre LG-TVer (eller TVer fra Samsung), er dette en guide for deg.

Hva er QNED?

Begrepet QNED er en sammenslåing av ordet «Quantum», LGs LCD-begrep «NanoCell» og lysdiodene (Emitting Diodes) som benyttes i bakgrunnsbelysningen. Altså Q, N, E, D.

Nærmere forklart gjør QNED bruk at 30 000 ørsmå lysdioder i bakgrunnsbelysningen, et langt større antall enn det man finner i dagens LCD-TVer.

Det skyldes at QNED utnytter det som kalles Mini LED-teknologi. Dette er en type bakgrunnsbelysning som gjør bruk av et antall svært små LED-lys for å kontrollere lysstyrken og å skape effektive kontraster mellom de ulike områdene på skjermen. LGs QNED-TVer kan også skilte med 2500 dimmesoner for å begrense lyslekkasje og sikre at lyset rettes dit det skal på skjermen.

Denne Mini LED-teknologien kan vi også se i TCLs 6-serie og 8-serie av QLED-TVer, og Samsung ventes å kunngjøre sin egen produktlinje temmelig snart.

LG sier at den nye bakgrunnsbelysningen «består av nesten 30 000 bittesmå lysdioder som skaper en utrolig maksimal lysstyrke og en kontrastforhold på 1 000 000:1 koblet sammen med opptil 2500 dimmesoner og avanserte lokale dimmesoner».

Kontrollen over lysstyrke og kontrast skal være den samme som på QLED, med tanke på antallet LED-enheter som er i aksjon. OLED-paneler kan slå av individuelle piksler helt, noe som igjen gir en «uendelig» kontrast mellom skarpe høylys og dype, svarte valører. Den feier ikke akkurat OLED av banen, men den skal likevel kunne løfte ytelsen til LGs nåværende rekke av NanoCell LCD-TVer.

Bakgrunnsbelysningen er ikke den eneste faktoren som avgjør om TVen er av god kvalitet. Det er verdt å merke seg at halvparten av LGs nye QNED-modeller gjør bruk av den kraftigste TV-prosessoren – a9 Gen 4 AI – mens de andre har en mindre kraftfull a7-modell. Dermed har ikke nødvendigvis en TV påklebet bokstavene «QNED» eller «Mini LED» de beste spesifikasjonene over hele fjøla.

(Image credit: LG)

Hvilke QNED TV-er kan jeg kjøpe?

LG har så langt avduket fire QNED-TVer i sin rekke av 2021-modeller, under betegnelsen NanoCell: QNED99, QNED95, QNED90 og QNED85. De første to er 8K-modeller, mens de sistnevnte er 4K. Alle modellene er tilgjengelige i størrelsene 65" og 75". Med QNED99 og QNED90 kan du dessuten velge en 86-tommer.

Det er en viss variasjon i bildefrekvensen til disse modellene (60 – 120 Hz), mens 4K-modellene må klare seg med en middels kraftig a7 Gen 4 AI-prosessor, og ikke den førsteklasses a9 Gen 4 AI-brikken 8K-modellen og de fleste nye OLED-modellene fra LG i 2021 kan skilte med.

De nøyaktige prisene er ennå ikke helt klare, men i USA vil startprisen for 4K-modellene ligge på 1999 dollar, mens man skal få 8K-modellene fra 3499 dollar. I Norge er den 65-tommers 4K-modellen lagt på 29 990 kroner, mens 8K-modellen i samme format er priset til 47 990 kroner.

Og hva med OLED?

Introduksjonen av QNED er særlig interessant med tanke på LGs forkjærlighet for OLED-TVer. Denne produsenten av TVer skaper noen av de aller beste OLED-modellene på markedet, som for eksempel den utrolig populære LG CX OLED som kom i 2020, og som fikk C1 som arvtager i 2021.

LG understreker at QNED vil legge seg nedenfor QLED i hierarkiet, og ikke erstatte eller overgå dem. Likevel er det tydelig at selskapet ønsker å bli mer slagkraftige på LCD-fronten for ikke å tape terreng mot Samsung og andre konkurrenter, og med tanke på at ikke alle har omfavnet OLED-teknologien.

LG ser ut til å ha stukket kjepper i hjulene for B-segmentet av sin egen OLED-serie, og erstatter serien med en ny A-serie med rimeligere OLED-modeller. Dermed venter vi oss at en kombinasjon av OLED-modeller med svakere spesifikasjoner og kraftige LCDer vil fylle mellomrommene mellom LGs forskjellige produktkategorier – selv om LG C1 og LG Gallery Series OLED i ro og mak distanserer sine QNED-konkurrenter.