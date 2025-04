«OLED og LCD vil dø ut»: En microLED-ekspert forklarer hvordan den overlegne TV-teknologien snart kan bli rimelig

MicroLED har blitt hyllet av produsenter og premiummerker som det ultimate innen bildeteknologi, da det kombinerer OLED-lignende sort med lysstyrke som overgår mini-LED. Likevel er teknologien ennå ikke representert blant de beste TV-ene, ettersom microLED-skjermer fortsatt er enormt dyre og typisk over 100 tommer store – noe svært få har plass og budsjett til.

Vi har ventet i flere år på at det skal dukke opp flere rimelige microLED TV-modeller, men det har ennå ikke blitt en realitet. Så overrasket Hisense – et merke kjent for rimelige og funksjonsrike TV-er – bransjen på CES 2025 ved å avduke microLED-modeller. Men disse leveres i 136- og 163-tommers størrelser, med priser som ennå ikke er bekreftet. Tatt i betraktning at Hisense 110UX, selskapets flaggskip mini-LED-TV, koster 15 000 dollar, kan du vente deg at microLED-modellene blir veldig dyre igjen.

Men hva om det var en mulighet for at denne ettertraktede panelteknologien kunne bli rimelig – og passe inn i vanlige, mindre stuer? Det kan være mulig ifølge Dr. Reza Chaji, medgründer og administrerende direktør i VueReal.

Produksjonsgjennombrudd

VueReal mener at deres MicroSolid Printing kan revolusjonere produksjonen av mikroLED-er, blant annet til TV-er. (Image credit: VueReal)

VueReal, hjemmehørende i Waterloo, Canada, er et produksjonsselskap som arbeider med innovative løsninger innen mikroteknologi, inkludert en teknologi kalt MicroSolid Printing, som kan revolusjonere måten mikroLED-er produseres på.

Dr. Chaji startet med OLED-teknologi og skapte en løsning som senere ble lisensiert til LG for bruk i deres OLED-TV-er. Han mente imidlertid at OLED hadde sine begrensninger og ble trukket til microLED. «Det er derfor jeg ble interessert i microLED, ikke bare på grunn av microLED, men også på grunn av potensialet utover microLED», delte han. Han trekker spesielt fram muligheten for «multifunksjonelle overflater hvor microLED kan brukes», i motsetning til OLED som er «bare for visning».

Men microLED er fundamentalt sett en komplisert og kostbar teknologi å produsere. For tiden brukes en prosess hvor microLED-paneler monteres i fliser for å bygge opp de store skjermene vi er vant til. Men hvis disse flisene ble brukt til mindre skjermer – for eksempel en 65-tommers TV – ville skjøtene mellom panelene blitt synlige, noe som resulterte i et dårligere bilde.

Foreløpig brukes microLED kun til svært dyre og store premium-TV-er som C SEED N1 (bildet). (Image credit: Future)

Dr. Chaji og teamet hans har utviklet en ny metode de kaller MicroSolid Printing. Med denne teknologien kan halvledere, inkludert mikroLED-er, plasseres i patroner og deretter direkte «skrives ut» på selve skjermen. En annen fordel er at disse patronene er produsert på forhånd, noe som gjør det lettere å søke etter feil. «Fordi vi bygger patronen på forhånd, kan vi inspisere defekter, jevnhet og ytelse, noe som hjelper oss å forbedre bildekvaliteten betydelig», sa Dr. Chaji.

Ved dagens produksjon av LED-er, OLED-er og microLED-er betyr en oppdaget defekt – for eksempel i et stykke OLED-glass – at hele overflaten kasseres, noe som øker produksjonskostnadene.

Men VueReals Quantum Vue-skjermteknologi, som kombinerer MicroSolid Printing med kvantemønster, tilbyr ifølge Dr. Chaji en svært effektiv og kostnadsbesparende måte å produsere microLED-paneler med mindre svinn og høyere produksjonsutbytte.

MicroLED: Dødsstøtet for OLED og LCD?

Kan microLED bety slutten på OLED- og LCD-TV-er? (Image credit: Future)

De beste OLED-TV-ene er fortsatt noen av de mest populære på markedet, takket være deres selvlysende piksler som gir dype svarte farger og mer nøyaktig fargegjengivelse enn standard LED-TV-modeller. De beste mini-LED-TV-ene gir høyere lysstyrke enn OLED (selv om OLED er i ferd med å ta igjen), men Dr. Chaji mener at en rimelig microLED-løsning kan tilby både dype sortnivåer, nøyaktig fargegjengivelse og høy lysstyrke.

«OLED og LCD vil dø ut. De vil ikke være i stand til å levere funksjonaliteten som enheten krever», sier Dr. Chaji, og kaller microLED «en unik løsning som er fremtidssikker».

Han innrømmer at det fortsatt er utfordringer knyttet til det bredere økosystemet og produksjonskjeden, som bidrar til kostnadene, men mener disse hindringene kan overvinnes. Produksjon med VueReals MicroSolid Printing og Quantum Vue kan etter hvert brukes til mindre skjermer. På spørsmål om vi kan vente oss dette i 65-tommers format, sier Dr. Chaji: «Absolutt».

«Med prosessen vi har utviklet – MicroSolid Printing kombinert med Quantum Vue-teknologien vår – kan vi ikke bare målrette mot TV-er, men også skjermer for skjermer, nettbrett eller bærbare datamaskiner», sier han.

Så når kan vi forvente mindre mikroLED-TVer?

Det er ingen klar tidsplan ennå, men basert på samtalen med Dr. Chaji later det til at teknologien allerede er på plass og VueReal jobber nå med å løse økosystemutfordringene. Hvis det lykkes, kan vi snart se mindre og rimeligere microLED TV-modeller.