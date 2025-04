"OLED och LCD kommer att dö ut": En microLED-expert förklarar hur den överlägsna TV-tekniken snart kan bli prisvärd

MicroLED har hyllats av tillverkare och premiumvarumärken som den ultimata bildtekniken, eftersom den kombinerar OLED-liknande svärta med ljusstyrka som överträffar mini-LED. Ändå finns tekniken ännu inte representerad bland de bästa TV-apparaterna, eftersom microLED-skärmar fortfarande är enormt dyra och vanligtvis är över 100 tum stora – något som väldigt få har plats och budget för.

Vi har i flera år väntat på att mer prisvärda microLED-TV-modeller ska dyka upp, men det har ännu inte blivit verklighet. Sedan överraskade Hisense – ett varumärke känt för prisvärda och funktionsspäckade TV-apparater – branschen på CES 2025 genom att presentera microLED-modeller. Men dessa kom i storlekarna 136 och 163 tum, med ännu ej bekräftade priser. Med tanke på att Hisense 110UX, företagets främsta mini-LED-TV, kostar 15 000 dollar, kan man räkna med att microLED-modellerna återigen blir mycket dyra.

Men tänk om det fanns en möjlighet att denna eftertraktade panelteknik kunde bli prisvärd – och passa i vanliga, mindre vardagsrum? Det kan vara möjligt enligt Dr. Reza Chaji, medgrundare och VD för VueReal.

