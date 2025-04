Garmin Vivoactive 6: 7 uppgraderingar och nyheter jämfört med föregångaren

Mitt i uppståndelsen kring det kontroversiella nya abonnemanget Garmin Connect+ som lanserades i mars, smög Garmin samtidigt ut en ny modell – Garmin Vivoactive 6.

Vivoactive 5 var vår favorit bland Garmins billigare modeller, tack vare sitt överkomliga pris och välavvägda funktioner. Nu är efterföljaren här: Garmin Vivoactive 6 – prissatt till 3 999 kronor.

Men vad får man egentligen för pengarna? Är det värt att uppgradera från Vivoactive 5? Och hur skiljer sig modellerna åt? Här är alla nyheter i Garmin Vivoactive 6:

