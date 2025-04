QLED vs OLED vs micro-LED: Vilken TV-teknik är bäst 2025?

TV-tekniken 2025 utvecklas snabbt och erbjuder tittare allt mer avancerade sätt att uppleva favoritfilmer, serier och spel med imponerande realism och detaljrikedom.

De ledande teknikerna bland de bästa TV-modellerna är QLED, OLED och micro-LED – tre olika bildlösningar som alla lovar fantastisk bildkvalitet men skiljer sig åt vad gäller design, prestanda och prisklass.

Quantum Dot LED (QLED), som föredras av märken som Samsung, bygger vidare på traditionella LED-LCD-paneler och förbättrar ljusstyrka och färgprecision med hjälp av kvantprickar. Teknikens styrka är dess goda prestanda i ljusa miljöer, vilket gör den till ett mångsidigt val för allround-användning.

You may like