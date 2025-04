Hollow Knight Silksong – allt vi vet hittills

Hollow Knight Silksong kommer någon gång under året – här är allt vi vet om spelet hittills.

Hollow Knight: Silksong har för närvarande inget lanseringsdatum, efter att ha blivit försenat från sitt senaste släppfönster. Som tur är fick vi en kort uppdatering under Nintendo Switch 2-lanseringen, som avslöjade att det kommer att släppas någon gång under 2025.

Hittills har Team Cherry avslöjat en hel del gameplay, ett par trailers och gav en uppdatering om utvecklingen av Hollow Knight Silksong för nästan två år sedan. När det gäller kommande spel är Silksong utan tvekan ett av de mest efterlängtade, så förhoppningsvis får vi se mer av det snart.

Det finns fortfarande mycket att lära om Hollow Knight Silksong, särskilt om det kan mäta sig med arvet från sin föregångare. Här är vad vi vet om den kommande uppföljaren hittills, inklusive en titt på gameplay, alla de senaste nyheterna och vad som sagts om när Hollow Knight Silksong kommer att släppas samt till vilka plattformar.

Hollow Knight Silksong – snabba fakta

Hollow Knight Silksong – plattformar

Hollow Knight Silksong utvecklas för närvarande för PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC och Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch. Med tanke på att det gått ganska lång tid sedan vi fick en uppdatering om spelet kan detta komma att ändras. Om plattformarna för Silksong ändras, kommer vi att uppdatera denna sida.

Det vi vet är att det kommer någon gång under 2025, enligt en kort glimt under Nintendo Switch 2-lanseringen.

Hollow Knight Silksong – trailers

Den senaste trailern vi sett från Hollow Knight Silksong visades som en del av Xbox och Bethesda Games Showcase-eventet i slutet av 2022. Denna trailer, som du kan se nedan, visar upp gameplay samt en titt på den nya protagonisten och miljön.

Hollow Knight: Silksong - Xbox Game Pass Reveal Trailer - Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 - YouTube Watch On

Det har släppts ytterligare några trailers för Hollow Knight Silksong under de senaste fyra åren. Vi har inkluderat några av dem i denna artikel, men för att se alla kan du besöka spelets officiella YouTube-kanal.

Hollow Knight Silksong – story och miljö

Hollow Knight: Silksong Reveal Trailer - YouTube Watch On

Hollow Knight Silksong utspelar sig i det hemsökta kungariket Pharloom. Visuellt är det ett dystert område, inte helt olikt Deepnest-miljön från det första spelet. Hornet kommer att börja längst ner, efter att ha blivit tillfångatagen och förd dit. Därifrån måste hon ta sig allt högre upp, jaga fiender och till slut avgöra världens öde omkring henne.

Precis som i det första spelet ser det ut som att Silksong till stor del kommer att förmedla sin berättelse genom NPC-dialog och lore som hittas i miljön. En story finns där för den som vill hitta den, men tar kanske inte samma centrum som i andra spel. Vad vi vet är att det återigen kommer att finnas en mängd bossar att besegra, vänner att möta och subtila val att göra under spelets gång. Det finns fortfarande mycket att lära om handlingen i Silksong, men vi gissar att det mesta kommer att hållas hemligt – ända fram till dess att spelet är i spelarnas händer.

Hollow Knight Silksong – gameplay

Spelare kommer att spela som Hornet i Hollow Knight Silksong, som är en tydlig kontrast jämfört med The Knight från det första spelet. Hon är betydligt mer rörlig, kan kasta sig fram och svinga sig genom världen, med sitt nålvapen i handen. Återigen kommer spelare att kunna hitta nya förmågor under spelets gång, vilket ger dem möjligheter att anpassa Hornet.

Hittills har vi inte sett särskilt mycket gameplay från Silksong, men det som visats ser ut att vara en fortsättning på plattformandet och bossfajterna från föregångaren. Du kommer att utforska olika zoner, och gradvis låsa upp kartan. Det är återigen ett metroidvania-spel, vilket innebär att vissa områden är låsta bakom förmåga-uppgraderingar och mycket backtracking kommer att ingå. Bossfajter verkar vara en stor del av Silksong och gameplay-trailern som släpptes förra året visade upp ett par av de stora fiender vi kommer att möta.

Generellt sett – om du spelade Hollow Knight, verkar det som att du kommer att känna dig hemma med gameplayet i Silksong. Vi får vänta och se hur många nya detaljer som lagts till den här gången, men hittills ser det ut att vara mer Hollow Knight – vilket definitivt inte är något dåligt.

Hollow Knight Silksong – senaste nyheter

Hollow Knight Silksong bekräftat för 2025

Under en kort reel som visades under avslöjandet av Nintendo Switch 2, bekräftades det att Hollow Knight Silksong planeras att släppas under 2025.

Hollow Knight Silksong försenat från “första halvan av 2023”

I ett inlägg på X meddelade Team Cherrys marknadschef att spelet inte längre kommer att släppas inom den tidigare angivna tidsramen, som var den första halvan av 2023.