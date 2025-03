TCL går om LG i försäljningen av TV-apparater i premiumklass

TCL har gått om LG i försäljning inom premium-TV-marknaden

TCL:s marknadsandel ligger nu på 19%, vilket placerar företaget på andra plats

Trenden med allt större TV-skärmar kolliderar med OLED:s höga och oflexibla prissättning

TCL har nu passerat LG i försäljningen av TV-apparater i premiumklass och tagit andraplatsen efter Samsung. TCL, som tillverkar några av de bästa mini-LED-TV-apparaterna på marknaden, stod för 20 % av all försäljning inom premiumsegmentet under 2024, medan LG:s andel låg på 19 %, enligt Counterpoint Research (via FlatpanelsHD).

Statistiken visar en dramatisk förändring i marknadsandelarna mellan 2023 och 2024: TCL:s andel ökade från 12% till 20%, medan LG:s föll från 26% till 19%.

Counterpoint definierar en "premium-TV" som en modell som använder en av flera avancerade skärmtekniker, där både mini-LED och OLED ingår. En av de mest slående siffrorna i rapporten visar att försäljningen av mini-LED-TV-apparater har ökat med hela 170% på årsbasis. Även om LG tillverkar vissa mini-LED-modeller i sin QNED-serie, är dessa inte lika starka konkurrenter som modeller från TCL, Samsung och Hisense. LG:s premiumsegment har hittills varit dominerat av OLED.

Vad ligger bakom denna stora förändring? Varför väljer allt fler mini-LED istället för de bästa OLED-TV-apparaterna? Som alltid när det gäller TV handlar det om valuta för pengarna – och OLED:s oförmåga att justera sina priser är en fortsatt utmaning.

Allt handlar om priserna

(Image credit: Counterpoint Research/FlatpanelsHD)

Sedan mini-LED slog igenom 2021 (ja, tekniken är faktiskt så pass ny) har fler och fler modeller lanserats som levererar fantastisk bildkvalitet, avancerade gamingfunktioner i nivå med de bästa gaming-TV-apparaterna och till och med inbyggt ljud som kan konkurrera med några av marknadens bästa soundbars.

En av våra favorit-TV-apparater från 2024, Hisense U8N, fick 4,5 av 5 stjärnor i vår recension. Andra mini-LED-modeller, som Samsung QN90D, TCL QM851G och TCL C855, fick samma höga betyg.

Mini-LED-TV-apparater dyker allt oftare upp på våra topplistor och konkurrerar nu direkt med – och ibland till och med ersätter – OLED-modeller som för några år sedan skulle ha varit självklara vinnare. Många anser fortfarande att OLED är den bästa tekniken, men mini-LED har en avgörande fördel: priset.

En riktigt bra 75-tums mini-LED-TV kan köpas för samma pris som en 48-tums OLED-TV i mellanklassen. För många konsumenter är det svårt att motivera att välja en mindre skärm, speciellt om den större modellen kan leverera jämförbar prestanda.

Eftersom mini-LED-TV-apparater blir fler och bättre för varje år, har konkurrensen blivit stenhård mellan tillverkare som Hisense, TCL och Samsung.

Om du vill ha en OLED TV på flaggskeppsnivå som LG G4 (bilden) måste du kompromissa med en mycket mindre storlek än vad du skulle göra för en mini-LED-TV på flaggskeppsnivå. (Image credit: Future)

Varför sänker tillverkare inte priserna på OLED?

Mini-LED-tillverkarna pressar sina priser aggressivt, men varför följer inte OLED efter? Helt enkelt för att de inte kan – och enligt tillverkarna kommer de inte att göra det inom överskådlig framtid.

Att tillverka OLED-paneler är en dyr och komplex process med hög risk för materialspill, vilket gör att priserna inte kan sjunka nämnvärt. Det finns hopp om att så kallad "inkjet-tryckt OLED" kan sänka kostnaderna, men den tekniken är fortfarande begränsad till mindre skärmar. Enligt experterna kan det dröja upp till fem år innan vi ser den i TV-format – och även då kommer den att ha liknande produktionsutmaningar som dagens OLED.

Om du vill köpa en 77-tums OLED TV är det billigaste alternativet LG B4, som kostar 29 990 kronor, medan den mer avancerade LG C4 ligger på 33 990 kronor. Däremot kan du få en flaggskepps-mini-LED-TV, som exempelvis TCL C855 för ett betydligt lägre pris. För att få en flaggskepps-OLED som LG G4 eller Samsung S95D i den prisklassen, måste du nöja dig med en 55-tums skärm.

Det är siffror som dessa som visar varför konsumenter i premiumsegmentet allt oftare väljer mini-LED framför OLED. Märken som TCL och Hisense ökar sin marknadsandel på bekostnad av etablerade jättar som LG och Samsung. Trenden pekar tydligt mot större TV-apparater, men eftersom konsumenterna inte blir rikare letar de efter den bästa balansen mellan storlek och pris – och det är här mini-LED-tillverkarna vinner mark.

Det betyder inte att stora OLED-TV-apparater inte säljer. Nya 77- och 83-tumsmodeller lanseras varje år och är populära bland entusiaster. Men för många konsumenter som vill ha en stor skärm till ett rimligt pris blir valet enkelt: en 55-tums OLED eller en 75–85-tums mini-LED? För allt fler lutar valet åt det sistnämnda.

Så länge OLED-tillverkningsprocessen inte förbättras i stor skala, kommer OLED-priserna att ligga kvar på dagens nivåer – och inga stora förändringar är i sikte. Vi förväntar oss inte att OLED ska bli lika billigt som mini-LED, men vi hoppas att OLED-tillverkarna hittar en lösning. Annars lär försäljningssiffrorna fortsätta att röra sig i samma riktning.