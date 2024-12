El próximo Apple Watch Ultra podría contar por primera vez con una función del iPhone que puede salvar vidas, y eso nos emociona mucho

Un nuevo informe afirma que el próximo Apple Watch Ultra tendrá conectividad por satélite

Aunque no es una función de salud, esta conectividad adicional podría salvar vidas

También significa que deberíamos tener un Apple Watch Ultra de nueva generación en 2025

Aunque Apple no ha lanzado un nuevo Apple Watch Ultra este 2024, esa pausa en la renovación de dicho modelo podría merecer especialmente la pena. Sí, Apple este año se ha limitado a lanzar una versión negra del Apple Watch Ultra 2 que ha emocionado a muchos fans (ahora pueden tener un reloj que se parece al reloj de Batman), pero para la próxima generación, probablemente el próximo año, el mejor smartwatch de Apple podría renovarse de verdad y traer una nueva característica que podría salvar vidas, según un nuevo informe.

Mark Gurman, de Bloomberg, informa ahora de que el Apple Watch Ultra 3, que probablemente llegará en septiembre de 2025, tendrá conectividad vía satélite, al igual que el iPhone, para que "los usuarios del smartwatch puedan enviar mensajes de texto fuera de la red" cuando no haya disponible ninguna cobertura móvil o Wi-Fi.

Esto tiene mucho sentido como la siguiente evolución del Apple Watch Ultra, que ya es resistente, con una batería de larga duración y un seguimiento excelente, lo que lo convierte en el reloj perfecto para la aventura. Por ejemplo, digamos que estás en una excursión de varios días pasando por una zona sin cobertura; si necesitas pedir ayuda o simplemente enviar un mensaje de texto a alguien mientras estás en el camino, esto te proporcionará ese salvavidas.

(Image credit: Future)

Desde el iPhone 14, los lanzamientos anuales de Apple han ido ampliando el conjunto de funciones básicas de conectividad por satélite. Tanto si tienes un iPhone 16 como un iPhone 15, o incluso un 14, puedes utilizar la conectividad por satélite para contactar con los servicios de emergencia a través de Emergencia SOS via Satellite, pedir ayuda a empresas de asistencia en carretera, e incluso contactos de iMessage via Satellite. De hecho, he utilizado la función de iMessage vía satélite cuando las redes han fallado.

Tener la capacidad de tomar una de estas comunicaciones por satélite directamente de tu muñeca podría salvarte la vida e incluso ser más útil que tenerla integrada en un iPhone, especialmente porque puede que no siempre lleves tu iPhone contigo. El informe de Bloomberg señala que la incorporación de esta función al Apple Watch Ultra lo convertiría en el primer reloj inteligente de uso general con esta función y reduciría la necesidad de adquirir un dispositivo de comunicación por satélite independiente de la talla de Garmin.

Considerando el Apple Watch Ultra actualmente, y desde su creación, ha venido como un modelo con conectividad Wi-Fi y Celular. También reforzaría las características de nivel "Pro" que vienen de fábrica y representaría mejor el precio y su estatus como el mejor smartwatch del mercado.

La conectividad por satélite de Apple en el iPhone funciona con satélites de Globalstar Inc., y el informe señala que Apple ha seguido ampliando esa asociación e incluso invirtió "alrededor de 1.500 millones de dólares en GlobalStar para reforzar la infraestructura" en noviembre de este año. Es probable entonces que Apple utilice esos mismos satélites si añade la funcionalidad al Apple Watch Ultra.

(Image credit: Future)

En el mismo informe, Bloomberg señala que Apple sigue trabajando en una función de salud de próxima generación para el Apple Watch. La función de medición de la tensión arterial se rumorea desde hace tiempo y podría llegar en 2025. La función se describe como capaz de "monitorizar si los usuarios del Apple Watch tienen la presión arterial alta", de forma similar al enfoque de Apple para la detección de la apnea del sueño.

Si Apple consigue preparar esta funcionalidad, junto con la conectividad por satélite para el Apple Watch Ultra, podría dar paso a un ciclo de actualización más amplio o, al menos, atraer mejor a las personas que ya han invertido en la categoría. Este año, en 2024, el Apple Watch Series 10 llegó con una estructura general menos voluminosa y amplió la pantalla, y el Apple Watch Ultra 2 se relanzó en una nueva opción de color negro. Aun así, Apple también dio un empujón a la salud con el lanzamiento de la detección de la apnea del sueño, pero no era necesario adquirir un nuevo Apple Watch para acceder a ella.

Tanto la conectividad por satélite como una nueva función de salud como la monitorización de la presión arterial ayudarían a ampliar el conjunto de funciones del Apple Watch, y la verdad, estamos entusiasmados con la posible llegada de una de las funciones más útiles del iPhone a su wearable más destacado.